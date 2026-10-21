Как подтвердить ставку НДС 10% на детские товары с 1 октября 2026 года

Что поменялось с 1 октября 2026 года

Вступил в силу Федеральный закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ, который вносит изменения в пп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ.

Раньше в НК РФ не было закрепленного перечня документов, подтверждающих право на пониженную ставку по детским товарам. Это создавало споры с налоговыми органами, ведь подтверждающие документы контролирующие органы требовали.

С 1 октября 2026 года применение ставки 10% без документов стало прямо невозможным по норме кодекса.