Как подтвердить ставку НДС 10% на детские товары с 1 октября 2026 года

Что поменялось с 1 октября 2026 года
Вступил в силу Федеральный закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ, который вносит изменения в пп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ.
Раньше в НК РФ не было закрепленного перечня документов, подтверждающих право на пониженную ставку по детским товарам. Это создавало споры с налоговыми органами, ведь подтверждающие документы контролирующие органы требовали.
С 1 октября 2026 года применение ставки 10% без документов стало прямо невозможным по норме кодекса.
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Какими документами подтверждать ставку 10% на детские товары
Теперь в НК закреплен исчерпывающий перечень документов, которые нужно иметь для применения ставки НДС 10% на детские товары. Это такие документы:
сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащиеся в едином реестре Росаккредитации (реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций);
иные документы об оценке соответствия продукции (их копии), оформленные в соответствии с правом ЕАЭС – если сертификация/декларирование проходили не через российский реестр.
Как подтвердить ставку при ввозе детских товаров
Подтверждающие сведения и документы представляются в таможенный орган одновременно с декларацией на товары. Без этого ставку 10% при ввозе применить не получится.
В зависимости от того, какой документ о соответствии есть у импортера, порядок будет следующим:
Сведения о российском сертификате соответствия. Эти сведения должны содержаться в едином реестре, который ведет Росаккредитация.
Сведения о российской декларации о соответствии. Эти сведения должны содержаться в едином реестре, который ведет Росаккредитация.
Иные документы об оценке соответствия ЕАЭС: если соответствие продукции подтверждается документом, оформленным по правилам Евразийского экономического союза (а не российским), то в таможенный орган представляются сами такие документы.
Что сравнить
До 01.10.2026
С 01.10.2026
Основание применения ставки 10%
Товар входит в перечень ст. 164 НК РФ; прямого перечня подтверждающих документов в НК нет
Дополнительно требуется документальное подтверждение по пп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ
Подтверждающие документы
Состав документов не закреплен в НК РФ, но фактически истребовались налоговыми органами
Сведения о сертификате/декларации соответствия в реестре Росаккредитации либо документы по праву ЕАЭС
Импорт детских товаров
Порядок представления документов в НК РФ прямо не регламентирован
Документы подаются в таможенный орган одновременно с декларацией на товары
Риск при отсутствии документов
Спорная ситуация, вопрос решался по практике проверок
Прямое основание для отказа в применении ставки 10% по норме кодекса
Кому и когда это нужно
Норма касается продавцов и импортеров товаров для детей из перечня статьи 164 НК РФ.
Перечень кодов детских товаров для льготной ставки НДС утвержден постановлением правительства от 31.12.2004 № 908.
Норма про подтверждение ставки НДС 10% действует для операций начиная с 1 октября 2026 года.
Как подготовиться: чек-лист для бизнеса
Для подтверждения ставки НДС 10% нужно:
свериться со своей номенклатурой по перечню детских товаров в ст. 164 НК РФ и постановления № 908;
проверить по каждой позиции наличие действующего сертификата или декларации соответствия в реестре Росаккредитации;
для импортеров — согласовать с таможенным брокером порядок подачи документов вместе с декларацией на товары;
зафиксировать во внутренних регламентах, кто и как хранит копии подтверждающих документов на случай налоговой проверки.