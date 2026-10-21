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НДС
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Как подтвердить ставку НДС 10% на детские товары с 1 октября 2026 года

Как подтвердить ставку НДС 10% на детские товары с 1 октября 2026 года

Импортеры детских товаров должны сдавать документ вместе с декларацией.

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Что поменялось с 1 октября 2026 года

Вступил в силу Федеральный закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ, который вносит изменения в пп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ.

Раньше в НК РФ не было закрепленного перечня документов, подтверждающих право на пониженную ставку по детским товарам. Это создавало споры с налоговыми органами, ведь подтверждающие документы контролирующие органы требовали.

С 1 октября 2026 года применение ставки 10% без документов стало прямо невозможным по норме кодекса.

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Какими документами подтверждать ставку 10% на детские товары

Теперь в НК закреплен исчерпывающий перечень документов, которые нужно иметь для применения ставки НДС 10% на детские товары. Это такие документы:

  • сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащиеся в едином реестре Росаккредитации (реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций);

  • иные документы об оценке соответствия продукции (их копии), оформленные в соответствии с правом ЕАЭС – если сертификация/декларирование проходили не через российский реестр.

Как подтвердить ставку при ввозе детских товаров

Подтверждающие сведения и документы представляются в таможенный орган одновременно с декларацией на товары. Без этого ставку 10% при ввозе применить не получится.

В зависимости от того, какой документ о соответствии есть у импортера, порядок будет следующим:

  • Сведения о российском сертификате соответствия. Эти сведения должны содержаться в едином реестре, который ведет Росаккредитация.

  • Сведения о российской декларации о соответствии. Эти сведения должны содержаться в едином реестре, который ведет Росаккредитация.

  • Иные документы об оценке соответствия ЕАЭС: если соответствие продукции подтверждается документом, оформленным по правилам Евразийского экономического союза (а не российским), то в таможенный орган представляются сами такие документы.

Что сравнить

До 01.10.2026

С 01.10.2026

Основание применения ставки 10%

Товар входит в перечень ст. 164 НК РФ; прямого перечня подтверждающих документов в НК нет

Дополнительно требуется документальное подтверждение по пп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ

Подтверждающие документы

Состав документов не закреплен в НК РФ, но фактически истребовались налоговыми органами

Сведения о сертификате/декларации соответствия в реестре Росаккредитации либо документы по праву ЕАЭС

Импорт детских товаров

Порядок представления документов в НК РФ прямо не регламентирован

Документы подаются в таможенный орган одновременно с декларацией на товары

Риск при отсутствии документов

Спорная ситуация, вопрос решался по практике проверок

Прямое основание для отказа в применении ставки 10% по норме кодекса

Кому и когда это нужно

Норма касается продавцов и импортеров товаров для детей из перечня статьи 164 НК РФ.

Перечень кодов детских товаров для льготной ставки НДС утвержден постановлением правительства от 31.12.2004 № 908.

Норма про подтверждение ставки НДС 10% действует для операций начиная с 1 октября 2026 года.

Как подготовиться: чек-лист для бизнеса

Для подтверждения ставки НДС 10% нужно:

  • свериться со своей номенклатурой по перечню детских товаров в ст. 164 НК РФ и постановления № 908;

  • проверить по каждой позиции наличие действующего сертификата или декларации соответствия в реестре Росаккредитации;

  • для импортеров — согласовать с таможенным брокером порядок подачи документов вместе с декларацией на товары;

  • зафиксировать во внутренних регламентах, кто и как хранит копии подтверждающих документов на случай налоговой проверки.

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