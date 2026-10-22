Претензии ФНС при продаже автомобилей ниже рыночной цены. Дайджест КУБа за 22 октября

🔹 Корректировка НДС. УСН, первый год с НДС. Подали декларацию за 3 квартал, забыли одну счет-фактуру. Если сдать уточненку не позднее 26 октября — будет ли она считаться первичной?

🔹 Ветеринарные услуги и НДС 5 %. ИП оказывает ветеринарные услуги, продает корма и аксессуары, сдает помещения. В июле превысил лимит 20 млн, с 1 августа выбрал ставку 5 %. Нужно ли накладывать НДС 5 % и на ветеринарные услуги?

🔹 Продажа авто ниже рынка. ООО хочет передать два автомобиля физлицам (не сотрудникам и не родственникам) по цене в 2–3 раза ниже рыночной. Может ли ФНС предъявить претензии к цене?

🔹 УПД без НДС. Выписали УПД в августе, забыли указать НДС. Покупатель уже подписал в ЭДО. Декларация ещё не сдана. Как исправить: выписать УКД, аннулировать старый и выписать новый или сделать исправительный УПД?