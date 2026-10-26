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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6241. ФНС будет в автоматическом режиме открывать доступ к закрытым сведениям о компаниях в ЕГРЮЛ

По законопроекту доступ будет открываться при прекращении обстоятельств, которые послужили основанием для сокрытия данных.

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ФНС будет автоматически открывать закрытые данные о компаниях в ЕГРЮЛ.

Как сохранять ключевых сотрудников и улучшать бизнес-результаты с помощью цифровых решений, узнаете здесь.

Уточненную декларацию при возврате товара после закрытия года нужно подавать не всегда.

Юридическая помощь призывникам: обзор компаний и услуг, узнаете из статьи.

Налоговая рассказала, что при открытии обособленного подразделения бизнес утратит право на применение АУСН.

Командировки 2026: новые правила и риски

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Разборы законов

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Взносы на травматизм 2027. Заявление на скидку: как составить и подать

СФР сам не назначит скидку к тарифу взносов на травматизм: нужно подать заявление не позднее 1 ноября 2026 года. Разбираем, кому положена скидка, как СФР рассчитывает ее размер и что указать в заявлении. А также — когда есть риск получить надбавку.

Алгоритмы налоговых проверок. Проверки организаций: НДС, ст. 54.1 НК и дробление. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, что именно смотрит инспекция при проверках организаций и как связаны НДС, налог на прибыль и дробление бизнеса.

РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов. Конспект вебинара с видео

Разбираем новую форму РСВ 2026 года. Как проверить контрольные соотношения внутри РСВ до отправки отчета, как решить сложные ситуации с заполнением 6-НДФЛ.

Алгоритмы налоговых проверок. Проверки ИП: где ищут неотраженную выручку. Мини-курс

В мини-курсе узнаем, почему лимит спецрежима не защищает от внимания ФНС, откуда налоговая узнает о выручке ИП и что это значит на практике.

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13 НДС 22% для зарубежных продавцов: уйдут ли иностранцы с маркетплейсов и как вырастут цены

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Опоздание со сдачей бухотчетности лишит права на пониженные взносы. 👇«Ночной бухгалтер» № 2291

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Консультации

Резюме

Трибуна

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