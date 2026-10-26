Утренний бухгалтер № 6241. ФНС будет в автоматическом режиме открывать доступ к закрытым сведениям о компаниях в ЕГРЮЛ

Статьи

— 23 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 23 октября отмечают День работников рекламы, Международный день снежного барса и День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 октября.

— Требование об уплате задолженности по налогам в 2026 году: профилактика дешевле лечения

Требование из налоговой — это старт отсчета до принудительного взыскания. С переходом на ЕНС требование формируется автоматически, без участия инспектора. Разбираем, как устроен механизм взыскания и почему предотвратить задолженность дешевле, чем разбираться с последствиями.

— Штрафы за бухгалтерские ошибки в 2026 году: полный гид для главбуха и директора

Бухгалтерский учет в 2026 году — зона повышенного правового риска. Ошибка в коде вида дохода платежного поручения и сведениях об удержанной сумме с 1 сентября обойдется компании в 50–100 тыс. рублей, а грубое искажение отчетности грозит главному бухгалтеру дисквалификацией на срок до двух лет. Разбираем штрафы за бухгалтерские ошибки подробнее.

— Расчет выплаты по ОСАГО в 2026 году: как страховая определяет компенсацию и можно ли получить больше

Автовладелец ждет одну сумму, страховая присылает другую — и часто заметно меньше. Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 40% за три года, но это не значит, что вашу оценят справедливо. Разбираемся, как страховая считает ущерб и когда можно требовать доплату.

— Сроки хранения кассовых документов в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

Сроки хранения кассовых документов в 2026 году не изменились: большинство бумаг хранят не менее 5 лет, зарплатные ведомости — 6 лет (либо 50/75 лет при отсутствии лицевых счетов). Важно правильно отсчитывать срок, обеспечивать сохранность электронных документов и не уничтожать бумаги до завершения проверок — иначе возможны доначисления и штрафы.

— Утренний бухгалтер № 6240. С 1 марта 2027 года несовершеннолетних придется принимать на работу по новым правилам

Работодатели не смогут привлекать подростков к 69 категориям работ, которые могут навредить здоровью или нравственному развитию.

— Ошибки прошлого года и баланс: исправлять или нет? Разбираемся с учетом изменений 2026 года

Вопрос, нужно ли править баланс из-за ошибок прошлых лет, не имеет универсального ответа «да» или «нет». Все зависит от трех факторов: когда вы нашли неточность, насколько она существенна и успели ли утвердить отчетность за тот период.

— Кассовые операции в 2026 году: как организовать работу и не попасть на штрафы

Работа с наличными кажется простой, но в ней много нюансов: от расчета лимита до новых требований по цифровым рублям. В 2026 году регулятор сделал часть процедур удобнее, а часть — строже.

— Сроки составления и передачи отчета комиссионером: что изменилось в 2026 году

Срок представления отчёта комиссионера не зафиксирован в Гражданском кодексе жёстко: стороны определяют его в договоре, а при отсутствии срока отчёт сдают по исполнении поручения. Важнее другое: у комитента по ст. 999 ГК РФ есть 30 дней на возражения (если договором не установлен иной срок). Если возражений нет, отчёт считается принятым.

— Отсрочка замены ККТ в 2026 году: почему сроки сдвинулись и что делать бизнесу

Плановую замену кассовой техники многим компаниям пришлось перенести: новые требования к онлайн‑кассам оказались сложнее, чем ожидалось.

— Что изменится в страховых взносах: поправки в НК-2027

Уточнили правила для пониженных взносов IT-компаний. Разрешили платить необлагаемый 1 млн еще до рождения ребенка. Взносы на травматизм включили в НК.

— Как самозанятому зарегистрировать товарный знак

Физлица, в том числе самозанятые, вправе зарегистрировать на себя товарные знаки. Рассказываем, как самозанятому зарегистрировать товарный знак на себя.

— Можно ли учесть возврат госпошлины в доходах на УСН

Организация получила на расчетный счет возврат госпошлины. Рассказываем, нужно ли ее отражать в доходах.

— Как сверить бухгалтерский учет с ЕНС

Организация собирается сверить бухгалтерский учет с поданными декларациями и ЕНС, так как движения по ЕНС с 1С не совпадают.

— Требование по расхождению книги продаж и банка. Дайджест КУБа за 23 октября 2026

Обсуждаем требование налоговой по расхождению книги продаж и банка, директора-учредителя без зарплаты в форме 18 для военкомата, случайную галочку ликвидации в TAC и агентский договор на УСН с НДС 5 %.

— Как предпринимателю понять, что его продукт стал брендом

Многие предприниматели путают два понятия: узнаваемость и бренд. Узнаваемость можно купить рекламой. Бренд купить нельзя. Он выращивается годами. И есть конкретные признаки, по которым можно понять, что это случилось.

— КУБ дня. Про переход ИП с НПД на УСН

Cамозанятый открыл ИП и подал уведомление на УСН. Однако в личном кабинете он так и остался на НПД.

— Как заверить копию документа в 2027 году

Хотите быстро и правильно заверить копии документов в 2027 году? Рассказываем обо всех нюансах процедуры, изменениях в законодательстве и даем пошаговую инструкцию, чтобы избежать ошибок и сэкономить время.

— Что изменится в туристическом налоге: поправки в НК-2027

Туристический налог будут начислять не в день оплаты, а в день выезда гостей. Минимальный налог может быть меньше 100 рублей.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 22 октября 2026

Вчера в систему добавлено 12 710 документов. В подборку вошли письма ведомств (Минфина, ФНС, Роструда), а также судебная практика.

— Как законно снизить зарплату сотруднику: основания, уведомление и судебная практика

Снижение зарплаты допускается по соглашению сторон либо при подтвержденных изменениях условий труда. Основания, сроки уведомления, оформление документов и предложение вакансий определяют законность процедуры.

— Опоздание со сдачей бухотчетности лишит права на пониженные взносы. 👇«Ночной бухгалтер» № 2291

В НК уточнят правила применения пониженных взносов IT-компаниями.