Утренний бухгалтер № 6241. ФНС будет в автоматическом режиме открывать доступ к закрытым сведениям о компаниях в ЕГРЮЛ

ФНС будет автоматически открывать закрытые данные о компаниях в ЕГРЮЛ.
Как сохранять ключевых сотрудников и улучшать бизнес-результаты с помощью цифровых решений, узнаете здесь.
Уточненную декларацию при возврате товара после закрытия года нужно подавать не всегда.
Юридическая помощь призывникам: обзор компаний и услуг, узнаете из статьи.
Налоговая рассказала, что при открытии обособленного подразделения бизнес утратит право на применение АУСН.
Командировки 2026: новые правила и риски
Вебинар для бухгалтеров для бухгалтеров, HR и тревел-менеджеров.
На вебинаре поговорим о том, как автоматизировать процессы и перестать терять время и деньги. Разберём весь путь командировки — от внутренних правил и кадровых документов до организации поездки и учета расходов.
Дата: 29 октября в 15:00
Длительность: 90 минут
Участие бесплатное
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Разборы законов
— Какие проверки проводит СФР в 2026 году: сроки и как подготовиться. Часть 1
Социальный фонд России (СФР) проверяет уплату взносов на травматизм и достоверность сведений для назначения страховых выплат. В статье разберем виды проверок СФР, порядок и особенности их проведения, а также судебную практику по спорам с работодателями.
— Взносы на травматизм 2027. Заявление на скидку: как составить и подать
СФР сам не назначит скидку к тарифу взносов на травматизм: нужно подать заявление не позднее 1 ноября 2026 года. Разбираем, кому положена скидка, как СФР рассчитывает ее размер и что указать в заявлении. А также — когда есть риск получить надбавку.
— Алгоритмы налоговых проверок. Проверки организаций: НДС, ст. 54.1 НК и дробление. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что именно смотрит инспекция при проверках организаций и как связаны НДС, налог на прибыль и дробление бизнеса.
— РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов. Конспект вебинара с видео
Разбираем новую форму РСВ 2026 года. Как проверить контрольные соотношения внутри РСВ до отправки отчета, как решить сложные ситуации с заполнением 6-НДФЛ.
— Алгоритмы налоговых проверок. Проверки ИП: где ищут неотраженную выручку. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему лимит спецрежима не защищает от внимания ФНС, откуда налоговая узнает о выручке ИП и что это значит на практике.
Новости
1 Рубль в ударе: доллар упал ниже 81,2 рубля и обновил двухмесячный минимум
2 Мессенджеры стали наиболее эффективным каналом для урегулирования долгов для 33% россиян
3 Социальные предприятия предлагают освободить от обязательного софинансирования грантов
4 💲 Доллар подешевел почти на 85 копеек — ЦБ установил курсы валют на 23 октября
5 Эксперимент по маркировке радиоэлектроники могут запустить с 1 декабря 2026
6 Госпошлины за выделение телефонных номеров операторам связи вырастут в два раза
7 Налог на налог: как кассация заставила инспекцию вычесть НДС из базы по НДФЛ в деле сети кофеен. Выпуск № 138 подкаста «Налоговое утро»
8 Декларацию по ЕСХН за 2026 год придется сдавать по обновленной форме
9 Цифровым удостоверением пенсионера начали пользоваться почти пять млн россиян
10 Пограничники изымают загранпаспорта из-за зеркальных селфи и ретуши на фото
11 🧾 Налоговая уточнила правила выдачи чеков для управляющих компаний
12 Налоговики рассказали, как при расширении бизнеса можно потерять право на АУСН
13 НДС 22% для зарубежных продавцов: уйдут ли иностранцы с маркетплейсов и как вырастут цены
14 ФСБ предупредила о риске массовых взломов российских сайтов
15 Депутат напомнила, кто получит две пенсии в декабре
16 ФНС утвердила рекомендованные формы реестров по НДС для экспортеров нефти
17 🔥 Минфин изучает возможность легализации онлайн-казино в России
18 Приняли сотрудника не той датой и уже сдали ЕФС-1: как все исправить в 1С:ЗУП?
19 Кабмин ограничит выплату пособия при досрочном выходе из декрета
20 Льготную IT-ипотеку могут отменить уже в 2026 году
21 🖇 КУБ в Max: там можно задавать вопросы по налогам, учету и 1С
22 Заявление на скидку по взносам на травматизм нужно подать до 2 ноября 2026
23 Минфин оценил риски легализации онлайн-казино в России
24 Wildberries продлил кредитные каникулы для пострадавших продавцов
25 Кабмин утвердил обновленные ставки платы за НВОС на 2026–2030 годы
26 Эксперт объяснил схему сбора НДС с иностранных онлайн-продавцов
27 🔥 Рассчитать госпошлину за пару минут теперь можно на «Клерке»
28 🌐 Операторы предупредили о риске массового отключения мобильной связи в 2028 году
29 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14,00% 23 октября 2026 года
30 Предпринимателям и компаниям с судимостью руководства запретят получать лицензии операторов связи — законопроект
31 Сотрудника признали негодным в конце рабочего дня: платить ли за этот день зарплату?
32 Минфин объяснил, почему самозапрет на ставки не поможет бороться с нелегальными казино
33 Что бизнес ждет от нового спецрежима ФНС кроме низких ставок
34 Минфин назвал блокировку платежей и сайтов главными методами борьбы с нелегальными казино
35 Соцфонд начнет передавать МВД сведения о работе иностранцев с 25 октября
36 Банк России повысил прогноз инфляции на 2026 год
37 🔥 Какие курсы выбрать бухгалтеру в 2026 году — обзор цен и программ
38 Бухгалтер может потерять вычет НДС из-за документов от другой компании
39 Акция 12+6 на подписку «Клерк»: 6 месяцев в подарок бухгалтеру
40 ФНС будет автоматически открывать закрытые сведения о компаниях в ЕГРЮЛ
41 СФР не всегда прав: эксперт сделал 4 вывода из судебной практики
42 Малые банки просят освободить их от обязанности запускать социальные вклады
43 Набиуллина: массового ухудшения финансового положения компаний в 2027 году не будет
44 Возврат товара после закрытия года не всегда требует уточненной декларации
45 Можно ли провести спецоценку на вакантном месте: ответ Роструда
46 Без взносов, НДС и деклараций: эксперт предложил шкалу ставок для нового переходного режима ФНС
47 Штрафы за управление авто без прав хотят поднять в два раза
48 📅 До 26 октября 2026 нужно сдать отчетность
49 КС запретил начислять проценты за задержку компенсаций коммунальщикам
Мероприятия
Финансовые инструменты от Excel и Power BI до ИИ: как за 5 минут увидеть прибыль и предотвратить кассовый разрыв
Дата проведения: 27 октября, вторник
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новая логика учета доходов и расходов
Дата проведения: 29 октября, четверг
Статьи
— 23 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 23 октября отмечают День работников рекламы, Международный день снежного барса и День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 октября.
— Требование об уплате задолженности по налогам в 2026 году: профилактика дешевле лечения
Требование из налоговой — это старт отсчета до принудительного взыскания. С переходом на ЕНС требование формируется автоматически, без участия инспектора. Разбираем, как устроен механизм взыскания и почему предотвратить задолженность дешевле, чем разбираться с последствиями.
— Штрафы за бухгалтерские ошибки в 2026 году: полный гид для главбуха и директора
Бухгалтерский учет в 2026 году — зона повышенного правового риска. Ошибка в коде вида дохода платежного поручения и сведениях об удержанной сумме с 1 сентября обойдется компании в 50–100 тыс. рублей, а грубое искажение отчетности грозит главному бухгалтеру дисквалификацией на срок до двух лет. Разбираем штрафы за бухгалтерские ошибки подробнее.
— Расчет выплаты по ОСАГО в 2026 году: как страховая определяет компенсацию и можно ли получить больше
Автовладелец ждет одну сумму, страховая присылает другую — и часто заметно меньше. Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 40% за три года, но это не значит, что вашу оценят справедливо. Разбираемся, как страховая считает ущерб и когда можно требовать доплату.
— Сроки хранения кассовых документов в 2026 году: что важно знать бухгалтеру
Сроки хранения кассовых документов в 2026 году не изменились: большинство бумаг хранят не менее 5 лет, зарплатные ведомости — 6 лет (либо 50/75 лет при отсутствии лицевых счетов). Важно правильно отсчитывать срок, обеспечивать сохранность электронных документов и не уничтожать бумаги до завершения проверок — иначе возможны доначисления и штрафы.
— Утренний бухгалтер № 6240. С 1 марта 2027 года несовершеннолетних придется принимать на работу по новым правилам
Работодатели не смогут привлекать подростков к 69 категориям работ, которые могут навредить здоровью или нравственному развитию.
— Ошибки прошлого года и баланс: исправлять или нет? Разбираемся с учетом изменений 2026 года
Вопрос, нужно ли править баланс из-за ошибок прошлых лет, не имеет универсального ответа «да» или «нет». Все зависит от трех факторов: когда вы нашли неточность, насколько она существенна и успели ли утвердить отчетность за тот период.
— Кассовые операции в 2026 году: как организовать работу и не попасть на штрафы
Работа с наличными кажется простой, но в ней много нюансов: от расчета лимита до новых требований по цифровым рублям. В 2026 году регулятор сделал часть процедур удобнее, а часть — строже.
— Сроки составления и передачи отчета комиссионером: что изменилось в 2026 году
Срок представления отчёта комиссионера не зафиксирован в Гражданском кодексе жёстко: стороны определяют его в договоре, а при отсутствии срока отчёт сдают по исполнении поручения. Важнее другое: у комитента по ст. 999 ГК РФ есть 30 дней на возражения (если договором не установлен иной срок). Если возражений нет, отчёт считается принятым.
— Отсрочка замены ККТ в 2026 году: почему сроки сдвинулись и что делать бизнесу
Плановую замену кассовой техники многим компаниям пришлось перенести: новые требования к онлайн‑кассам оказались сложнее, чем ожидалось.
— Что изменится в страховых взносах: поправки в НК-2027
Уточнили правила для пониженных взносов IT-компаний. Разрешили платить необлагаемый 1 млн еще до рождения ребенка. Взносы на травматизм включили в НК.
— Как самозанятому зарегистрировать товарный знак
Физлица, в том числе самозанятые, вправе зарегистрировать на себя товарные знаки. Рассказываем, как самозанятому зарегистрировать товарный знак на себя.
— Можно ли учесть возврат госпошлины в доходах на УСН
Организация получила на расчетный счет возврат госпошлины. Рассказываем, нужно ли ее отражать в доходах.
— Как сверить бухгалтерский учет с ЕНС
Организация собирается сверить бухгалтерский учет с поданными декларациями и ЕНС, так как движения по ЕНС с 1С не совпадают.
— Требование по расхождению книги продаж и банка. Дайджест КУБа за 23 октября 2026
Обсуждаем требование налоговой по расхождению книги продаж и банка, директора-учредителя без зарплаты в форме 18 для военкомата, случайную галочку ликвидации в TAC и агентский договор на УСН с НДС 5 %.
— Как предпринимателю понять, что его продукт стал брендом
Многие предприниматели путают два понятия: узнаваемость и бренд. Узнаваемость можно купить рекламой. Бренд купить нельзя. Он выращивается годами. И есть конкретные признаки, по которым можно понять, что это случилось.
— КУБ дня. Про переход ИП с НПД на УСН
Cамозанятый открыл ИП и подал уведомление на УСН. Однако в личном кабинете он так и остался на НПД.
— Как заверить копию документа в 2027 году
Хотите быстро и правильно заверить копии документов в 2027 году? Рассказываем обо всех нюансах процедуры, изменениях в законодательстве и даем пошаговую инструкцию, чтобы избежать ошибок и сэкономить время.
— Что изменится в туристическом налоге: поправки в НК-2027
Туристический налог будут начислять не в день оплаты, а в день выезда гостей. Минимальный налог может быть меньше 100 рублей.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 22 октября 2026
Вчера в систему добавлено 12 710 документов. В подборку вошли письма ведомств (Минфина, ФНС, Роструда), а также судебная практика.
— Как законно снизить зарплату сотруднику: основания, уведомление и судебная практика
Снижение зарплаты допускается по соглашению сторон либо при подтвержденных изменениях условий труда. Основания, сроки уведомления, оформление документов и предложение вакансий определяют законность процедуры.
— Опоздание со сдачей бухотчетности лишит права на пониженные взносы. 👇«Ночной бухгалтер» № 2291
В НК уточнят правила применения пониженных взносов IT-компаниями.
Блоги компаний
Иностранные работники в 2027 году: новые правила НДФЛ, требования к доходам и уведомления МВД
Как разместить результаты обязательного аудита в Федресурсе в 2027 году: три способа
Банковские реквизиты расчетного счета: что это такое, из чего они состоят и где их найти
Инвентаризация в арендованном помещении: как разграничить свое и чужое имущество
Статья 54.1 НК РФ: доказательства по сделке и защита от ФНС
Лицензия на табак и вейпы с 2026 года: как получить и сколько стоит ошибка
Как заверить переписку во ВКонтакте без нотариуса для суда в 2027 году
С нуля до профессионала в 1С:зуп: как за 8 недель освоить то, на что другие тратят годы
Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов
Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: что изменилось и как не получить отказ
«Вестник Онлайн»: как работает сервис публикации объявлений в «Вестнике государственной регистрации»
В день рождения Клерка дарим 6 месяцев подписки — оплатите год, пользуйтесь 18
Оптимизация контура снабжения в 1С:ERP: кейс по устранению дисбаланса запасов для производителя автокомпонентов
Промышленная безопасность в 2026 году: изменения в законах и обучение специалистов на опо
Отчетность за 9 месяцев 2026 года организаций и ИП: что, куда и когда сдавать
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
Как устроен Клерк и на чем он зарабатывает
Сон бухгалтера перед сдачей НДС: все сверки за одну минуту
Прибыль есть, а денег нет: временная нехватка или убыток — что менять первым и можно ли отложить зарплату
💥Обзор новостей: больничный по уходу за ребенком увеличат на 30 дней, Госдума одобрила проект о поддержке семейного бизнеса, повысят штраф за езду без прав
Как маленький бухгалтер укрощал Огненную налоговую и Змея Горыныча
Государственный орган требует освободить земельный участок: как предпринимателю защитить действующий бизнес
Сотрудник берет кредит «без справок о доходах»: какие бумаги банк в 2026 году все равно попросит у бухгалтерии
Новая схема кражи денег с ЕНС, через смену директора
Долг продали коллектору: как по 218-ФЗ это отражается в кредитной истории
Как принять на работу гражданина Узбекистана в 2026 году: документы работодателя и работника
Как следователь получает образцы почерка и подписи: практика бывшего следователя
Контрагент постоянно меняет свою позицию в суде: когда это признают недобросовестным поведением
Конец эпохи НПД? ФНС готовит новый налоговый режим для самозанятых: разбираем сроки, лимиты и риски
Турция для россиян в 2026 году: правила въезда, виза, деньги и связь
Налоговые байки из судебной практики: налоговая решила, что молоко и пакет - это два разных товара
«Я снова за рулем»: как бухгалтеру заметить выгорание и вернуть себе силы
Ругаем или хвалим новый поиск в Клерк.Системе
Должник предлагает мировое соглашение вместо исполнения решения суда: какие условия защитят кредитора
Больше не перепутаете компанию: обновления бизнес-аккаунта на Клерке