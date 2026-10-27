Увольнение директора, который не был в отпуске 10 лет. Дайджест КУБа за 27 октября 2026

🔹 Директор десять лет не был в отпуске: чем это грозит при увольнении. Генеральный директор все это время не брал ежегодный отпуск и сейчас увольняется. Компенсацию за накопленные дни компания начислила и выплатила полностью. Бухгалтера волнует другое: могут ли из-за того, что отпуск не давали годами, прийти с проверкой из трудовой инспекции и какие последствия это за собой потянет.

🔹 ИП на ОСНО: документы в одном квартале, оплата в другом. Поставщик присылает документы на услуги в одном квартале, а деньги за них уходят в следующем. Бухгалтер читает разное и спрашивает коллег, обязательно ли акт и оплата должны прийтись на один период, чтобы расходы уменьшили базу, и были ли у кого-то вопросы от налоговой из-за такого разрыва.

🔹 ООО на УСН 6% с НДС 5%: куда попал зачет аванса. Компания получила предоплату за июль и август и выставила счета-фактуры на аванс. Одна из них зачлась 30 июня, и теперь реализация от этой даты попала в книгу покупок за третий квартал. Бухгалтер сомневается, ошибка ли это: удалять запись и заменять ее другой, которая относится уже к третьему кварталу.

🔹 Сбер убрал для ИП снятие через зарплатный проект. Банк в одностороннем порядке поменял тариф и закрыл возможность снимать деньги ИП на свои нужды через зарплатный проект. Бухгалтер спрашивает, как теперь выводить выручку: подойдет ли перевод на счет физлица, можно ли снимать наличные по бизнес-карте и не появятся ли из-за этого вопросы у налоговой.