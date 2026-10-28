ИП превысил 20 млн и переходит на АУСН: начислять ли НДС за октябрь. Дайджест КУБа за 28 октября 2026

🔹 ИП на патенте: лимиты и переход на УСН в середине года. ИП работает на патенте и планирует на 2027 год взять его на полгода, а с июля перейти на УСН. Бухгалтера мучает вопрос: лимиты суммируются? Если патент дает до 10 млн, а УСН — 15 млн, выходит 25 млн, и по НДС компания пролетает уже в 2027-м? От новых порогов, признается она, в голове каша.

🔹 ИП превысил 20 млн и уходит на АУСН: начислять ли НДС за октябрь. У предпринимателя на УСН доходы за октябрь 2026 перевалили за 20 млн рублей, поэтому с 1 ноября он переходит на АУСН. Бухгалтер спрашивает: начислять ли НДС с октябрьской реализации и подавать декларацию за четвертый квартал до смены режима — или при переходе с УСН на АУСН есть исключение.

🔹 Озон перевыставляет услуги без НДС — чем подтвердить расходы. Компания на ОСНО работает с Озоном по FBS. Площадка перевыставляет услуги третьих лиц — доставку до пункта выдачи, прием платежей от клиентов, обработку отправлений — без НДС и только отчетом из личного кабинета. Бухгалтерия не принимает эти суммы в расходы: нет УПД или актов от третьих лиц, а акт сверки с протоколом расхождений подписывают уже четвертый раз.

🔹 В зарплатной отчетности нашлись старые паспортные данные. У нескольких сотрудников в зарплатной отчетности до сих пор стоят паспортные данные, которые меняли еще в 2017 и 2019 годах, и отчеты уходили с ними. Запросов из фонда не приходило. Бухгалтер спрашивает коллег, как выходили из такой ситуации: подавать корректировки или достаточно того, что сотрудники сопоставлены по СНИЛС и ИНН.