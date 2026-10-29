Обзор ВС по налоговым спорам за октябрь 2026: главное за месяц

На фоне реформы-2026 (НДС 22%, новые лимиты УСН) практика высших судов фактически задает правила игры на ближайшие годы.
Обзор №3: Президиум задал тон месяцу
14 октября Президиум ВС утвердил Обзор судебной практики № 3 (2026) — 51 правовая позиция всех коллегий, из которых минимум две напрямую касаются налогов.
Налоговая реконструкция сузилась до предела (п. 19 обзора).
Коллегия закрепила подход по делу ООО «Вокфорс» (определение № 307-ЭС25-11805): при фиктивном документообороте с «техническими» компаниями расчетный метод определения налога на прибыль не работает — расходы можно сохранить только если установлен фактический исполнитель и реальные параметры сделки. Стратегия «НДС снимите, а расходы по прибыли посчитайте расчетным путем» больше не работает: нижестоящие суды, допускавшие учет расходов «на глазок», трижды были отменены.
Дарение коммерческой недвижимости близким родственникам — без НДФЛ (п. 33 обзора).
В деле, где отец получил от сына 16 коммерческих объектов, ВС подтвердил: льгота по п. 18.1 ст. 217 НК применяется независимо от назначения имущества и статуса ИП у сторон. Единственный критерий — близкое родство.
Ключевые определения октября
Земельный налог: повышающие коэффициенты к ставке 1,5% — незаконны.
15 октября СКЭС вынесла определения № 306-ЭС26-9423 и № 306-ЭС26-9421 по делам «Корнер Агент» и «Корнер Констракшн-1». Логика Суда: пониженная ставка 0,3% — мера поддержки граждан, строящих жилье для себя, а не для бизнеса; коммерсантам на участках под ИЖС и блокированную застройку положена ставка 1,5%. Но повышающие коэффициенты 2 и 4 к ставке 1,5% давали эффективную нагрузку 3–6% — это противоречит ст. 394 НК и постановлению КС № 52-П от 21 июля 2026. ФНС предписали пересчитать налог с коэффициентом 1.
Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач
Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе.
Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.
НДС за зарубежный ремонт самолета платить придется.
23 октября ВС по делу авиакомпании «Северо-Запад» (№ 305-ЭС26-8377) отменил постановление округа: льгота по подп. 20 п. 2 ст. 150 НК распространяется на ввоз самого воздушного судна, но не на стоимость его обслуживания за рубежом. Объектом налогообложения является не услуга ремонта (поэтому ст. 148 НК о месте реализации услуг неприменима), а ввоз продукта переработки, база — стоимость ремонтных операций.
Итог: стоимость ремонтных операций в Дубае — 292,4 млн рублей — не получится исключить из базы, и исчисленный с нее НДС (по данным компании — 58,5 млн рублей, по ставке 22% — около 64 млн) останется у бюджета.
Подарок от бабушки ИП не облагается — точка.
Определением от 20.10.2026 № 305-ЭС26-10933 ВС отказал ИФНС в пересмотре дела ИП Ереминой: инспекция доначислила налог по УСН за дарение доли нежилого коммерческого помещения от бабушки. Суд напомнил позицию из определения № 309-ЭС24-21782 — отношения дарения внутри семьи по своей природе не могут иметь предпринимательского характера, и характер использования имущества роли не играет.
Как это накладывается на изменения 2026 года
Октябрьская практика легла на грунт налоговой реформы, которая с 1 января 2026 года перевернула правила:
НДС вырос с 20% до 22%, расчетные ставки — до 22/122%; ставка 10% сохранена для продуктов, лекарств, детских и книжных товаров; на банковские операции (эквайринг, процессинг, выпуск и обслуживание карт) вернули НДС. Переводы по банковским счетам и операции через СБП освобождению не подлежат — это подтвердил Минфин в письме от 10.02.2026 № 03-07-05/9525.
Лимит УСН/ПСН для освобождения от НДС снижен с 60 до 20 млн руб.; первоначальный график дальнейшего снижения (15 млн в 2027-м, 10 млн в 2028-м) скорректирован законом № 228-ФЗ от 04.07.2026: порог 20 млн заморожен до 2029 года включительно, снижение до 15 млн перенесено на 2030 год, до 10 млн — на 2031-й. Упрощенцам, впервые ставшим плательщиками НДС в 2026 году, дают мораторий на штраф за первую декларацию; право один раз отказаться от льготных ставок 5/7% в пользу общей с вычетами действует в течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки.
Пониженный тариф взносов 15% для МСП отменен — остался только для приоритетных отраслей из правительственного перечня (распоряжение № 4125-р от 27.12.2025); для ИТ-компаний тариф в пределах единой предельной базы вырос с 7,6% до 15%, а с выплат сверх базы по-прежнему применяется 7,6%.
По длящимся договорам действует новый порядок из закона № 293-ФЗ от 04.08.2026 (с 1 октября 2026): если покупатель не может принять НДС к вычету и стороны не изменили цену, продавец исчисляет налог расчетным методом из цены договора и платит его из собственной выручки, не выставляя покупателю счет-фактуру. Отдельное правило — право продавца через суд увеличить цену не более чем на половину суммы НДС — существовало как переходное решение по постановлению КС № 41-П до принятия закона. При этом к повышению ставки с 20 до 22% закон № 293-ФЗ не применяется: там работают иные переходные правила.
Ежемесячные уведомления по НДФЛ и взносам можно заменить одним годовым; с 1 сентября 2026 появились дополнительные основания для досрочного прекращения налогового мониторинга.
На этом фоне решения октября — это, по сути, работа судов «по новым правилам»: повышенные ставки сделали цену каждой позиции в споре выше, а ВС стал жестче закрывать лазейки по реконструкции и техническим компаниям.
Что это значит для бизнеса
Схемы с «техническими» компаниями окончательно умерли. Позиция закреплена еще п. 25 Обзора № 2 (2026) и теперь подтверждена п. 19 Обзора № 3: без раскрытия фактического исполнителя и реальных параметров сделки платежи техкомпаниям не легализуются. При этом расчетный метод как таковой не запрещен — он не работает только там, где деньги ушли на фиктивный документооборот.
Проверки становятся «многоразовыми». Повторная выездная проверка правомерна даже если сотрудники УФНС участвовали в первичной — оспаривать нужно итог, а не сам факт назначения (обзор № 2 (2026), определение № 309-ЭС25-9697).
Земельный налог за ИЖС-участки у бизнеса: повышающие коэффициенты к ставке 1,5% применяться больше не будут, но постановление КС № 52-П обратной силы не имеет. Коэффициенты не применяются только с нового налогового периода — с 2027 года; пересчет за прошлые периоды и за 2026-й возможен лишь у тех, кто успел обратиться за судебной защитой до 21.07.2026. Если к вам применялись коэффициенты 2–4 — закладывайте корректную нагрузку начиная с 2027 года, а за 2026-й перерасчет по общему правилу получить не удастся.
Экспортно-ремонтные операции с воздушными судами: льгота не покрывает зарубежный ТО — планируйте налоговую базу заранее.
Внутрисемейная передача бизнес-активов остается налогово нейтральной — аргумент против доначислений по «коммерческому характеру» подарка уже закреплен в обзоре.
Главные дела октября — кратко
Решение
Вопрос
Итог
Реконструкция при «технических» компаниях
Расчетный метод не легализует фиктивные расходы
Дарение недвижимости родственникам
НДФЛ нет, независимо от статуса ИП
Определения № 306-ЭС26-9423, 306-ЭС26--9421 от 15.10.2026
Земельный налог, ИЖС у коммерсантов
Коэффициент 4 к ставке 1,5% — незаконен, перерасчет
НДС за ремонт судна за рубежом
Льгота не действует, НДС платить
Дарение от бабушки ИП
Отказ инспекции в пересмотре, позиция сохраняется
Итог месяца.
Вектор октября — двойственный: судебная защита добросовестного налогоплательщика остается (дарение, земельный перерасчет), но по схемам и формальному документообороту ВС сжал пространство маневра до нуля. В связке с реформой 2026 года — ростом НДС и отменой льготных тарифов — цена ошибки в структурировании сделок выросла заметно.
В нашей базе консультаций уже более 369 ответов экспертов по вопросам налогов