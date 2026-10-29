Обзор ВС по налоговым спорам за октябрь 2026: главное за месяц

Ключевые определения октября

Земельный налог: повышающие коэффициенты к ставке 1,5% — незаконны.

Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.

15 октября СКЭС вынесла определения № 306-ЭС26-9423 и № 306-ЭС26-9421 по делам «Корнер Агент» и «Корнер Констракшн-1». Логика Суда: пониженная ставка 0,3% — мера поддержки граждан, строящих жилье для себя, а не для бизнеса; коммерсантам на участках под ИЖС и блокированную застройку положена ставка 1,5%. Но повышающие коэффициенты 2 и 4 к ставке 1,5% давали эффективную нагрузку 3–6% — это противоречит ст. 394 НК и постановлению КС № 52-П от 21 июля 2026 . ФНС предписали пересчитать налог с коэффициентом 1.

НДС за зарубежный ремонт самолета платить придется.

23 октября ВС по делу авиакомпании «Северо-Запад» (№ 305-ЭС26-8377) отменил постановление округа: льгота по подп. 20 п. 2 ст. 150 НК распространяется на ввоз самого воздушного судна, но не на стоимость его обслуживания за рубежом. Объектом налогообложения является не услуга ремонта (поэтому ст. 148 НК о месте реализации услуг неприменима), а ввоз продукта переработки, база — стоимость ремонтных операций.

Итог: стоимость ремонтных операций в Дубае — 292,4 млн рублей — не получится исключить из базы, и исчисленный с нее НДС (по данным компании — 58,5 млн рублей, по ставке 22% — около 64 млн) останется у бюджета.