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УСН
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Минимальный налог на УСН за 2026 год: срок уплаты, КБК, декларация

Поквартально на УСН надо считать обычный налог, а по итогам года — обычный и минимальный и платить тот, который больше.

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Минимальный налог на УСН за 2026 год: срок уплаты, КБК, декларация
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Автор

Особенности формирования налоговой нагрузки на УСН

Все ИП и организации, работающие по УСН с объектом «доходы минус расходы», обязаны формировать две налоговые базы ежегодно:

1.    Для обычного налога: (Доходы – Расходы) х 15%.

2.    Для минимального налога: Доходы х 1%.

Фактическая сумма платежа в бюджет устанавливается исходя из того, какая из двух величин окажется выше.

Если расчетная разница между доходами и расходами дает убыток или очень низкую прибыль, то обязательным становится уплата налога в размере 1% от выручки.

Разницу между суммой обычного налога и фактически исчисленным минимальным налогом можно зачесть в расходы будущих налоговых периодов.

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Ситуации, когда исчисляют минимальный налог

Платежи по минимальному налогу становятся обязательными при наступлении следующих обстоятельств:

  • по итогу года доходы полностью сопоставимы с понесенными тратами;

  • предприятие фиксирует убыток, так как суммы расходов превысили выручку;

  • уровень прибыли настолько низок, что исчисленный налог с разницы между доходами и расходами оказывается меньше минимального налога.

Механизм определения налога по УСН

Для наглядности рассмотрим пример расчета.

Показатель

Сумма (руб.)

Годовой доход

1 000 000

Годовые расходы

940 000

Обычный налог

(1 000 000 – 940 000) × 15%

9 000

Минимальный налог
1 000 000 × 1%

10 000

В данном случае обязательным к уплате станет сумма в 10 000 рублей, так как минимальный налог превышает расчет по обычной формуле.

Разница в размере 1 000 рублей подлежит переносу на следующий год и включению в расходы при исчислении базы следующего периода.

Отметим, что минимальный налог считают только по итогам года.

  • Если по итогам квартала получается убыток, авансовый платеж по итогам квартала = 0.

  • Если по итогам квартала есть прибыль, но налог с нее меньше минимального, авансовый платеж по итогам квартала = сумма обычного налога.

Порядок уплаты минимального налога

Уплата минимального налога идет на ЕНС в виде ЕНП.

Срок уплаты минимального налога за 2026 год такой:

  • организации – до 29.03.2027 (так как 28 марта – выходной день);

  • ИП – до 28.04.2027.

КБК минимального налога такой же, как и обычного налога по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.

Но платить его надо на КБК ЕНП – 18201061201010000510.

Уведомление по ЕНП на минимальный налог не сдают. Дело в том, что уведомления на УСН сдают только на авансовые платежи по итогам кварталов, но минимальный налог бывает только годовой.

Расчет авансовых платежей по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев осуществляется исходя из формулы: (Доходы – Расходы) × 15%.

После завершения года производится окончательный расчет. Если выяснится необходимость доплатить минимальный налог, его сумма уменьшается на сумму уже произведенных авансовых платежей.

В случае излишней переплаты по авансам, соответствующая сумма зачисляется на сальдо ЕНС и подлежит возврату по заявлению или использованию для уплаты других налогов.

Пример

Показатель

За 9 месяцев

За год

Годовой доход

1 000 000

1 500 000

Годовые расходы

870 000

1 430 000

Обычный налог

19 500

10 500

Минимальный налог

15 000

В данном примере авансовый платеж за 9 месяцев больше, чем минимальный налог по итогам года. В этом случае платить минимальный налог не надо, а на ЕНС образуется переплата (19 500 – 15 000 = 4 500 руб.).

Как минимальный налог отражать в декларации по УСН

Рассчитанный минимальный налог отражается в строке 280 раздела 2.2 декларации по УСН.

Минимальный налог к уплате или возврату отражается в строка 120 или 110 раздела 1.2 декларации по УСН.

В строке 120 раздела 1.2 отражается не весь минимальный налог из строки 280 раздела 1.2, а только тот, что подлежит доплате (за минусом исчисленных ранее авансовых платежей).

Раздел 1.2 декларации по УСН
Раздел 1.2 декларации по УСН
Раздел 2.2 декларации по УСН
Раздел 2.2 декларации по УСН

Если за 9 месяцев авансов было исчислено больше, чем итоговый минимальный налог, то налог будет к уменьшению и отражать его надо в строке 110 раздела 1.2.

Раздел 1.2 декларации по УСН
Раздел 1.2 декларации по УСН
Раздел 2.2 декларации по УСН
Раздел 2.2 декларации по УСН

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