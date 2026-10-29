Минимальный налог на УСН за 2026 год: срок уплаты, КБК, декларация

Поквартально на УСН надо считать обычный налог, а по итогам года — обычный и минимальный и платить тот, который больше.

Особенности формирования налоговой нагрузки на УСН

Все ИП и организации, работающие по УСН с объектом «доходы минус расходы», обязаны формировать две налоговые базы ежегодно:

1. Для обычного налога: (Доходы – Расходы) х 15%.

2. Для минимального налога: Доходы х 1%.

Фактическая сумма платежа в бюджет устанавливается исходя из того, какая из двух величин окажется выше.

Если расчетная разница между доходами и расходами дает убыток или очень низкую прибыль, то обязательным становится уплата налога в размере 1% от выручки.

Разницу между суммой обычного налога и фактически исчисленным минимальным налогом можно зачесть в расходы будущих налоговых периодов.

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Ситуации, когда исчисляют минимальный налог

Платежи по минимальному налогу становятся обязательными при наступлении следующих обстоятельств:

по итогу года доходы полностью сопоставимы с понесенными тратами;

предприятие фиксирует убыток, так как суммы расходов превысили выручку;

уровень прибыли настолько низок, что исчисленный налог с разницы между доходами и расходами оказывается меньше минимального налога.

Механизм определения налога по УСН

Для наглядности рассмотрим пример расчета.

Показатель Сумма (руб.) Годовой доход 1 000 000 Годовые расходы 940 000 Обычный налог (1 000 000 – 940 000) × 15% 9 000 Минимальный налог

1 000 000 × 1% 10 000

В данном случае обязательным к уплате станет сумма в 10 000 рублей, так как минимальный налог превышает расчет по обычной формуле.

Разница в размере 1 000 рублей подлежит переносу на следующий год и включению в расходы при исчислении базы следующего периода.

Отметим, что минимальный налог считают только по итогам года.

Если по итогам квартала получается убыток, авансовый платеж по итогам квартала = 0.

Если по итогам квартала есть прибыль, но налог с нее меньше минимального, авансовый платеж по итогам квартала = сумма обычного налога.

Порядок уплаты минимального налога

Уплата минимального налога идет на ЕНС в виде ЕНП.

Срок уплаты минимального налога за 2026 год такой:

организации – до 29.03.2027 (так как 28 марта – выходной день);

ИП – до 28.04.2027.

КБК минимального налога такой же, как и обычного налога по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.

Но платить его надо на КБК ЕНП – 18201061201010000510.

Уведомление по ЕНП на минимальный налог не сдают. Дело в том, что уведомления на УСН сдают только на авансовые платежи по итогам кварталов, но минимальный налог бывает только годовой.

Расчет авансовых платежей по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев осуществляется исходя из формулы: (Доходы – Расходы) × 15%.

После завершения года производится окончательный расчет. Если выяснится необходимость доплатить минимальный налог, его сумма уменьшается на сумму уже произведенных авансовых платежей.

В случае излишней переплаты по авансам, соответствующая сумма зачисляется на сальдо ЕНС и подлежит возврату по заявлению или использованию для уплаты других налогов.

Пример

Показатель За 9 месяцев За год Годовой доход 1 000 000 1 500 000 Годовые расходы 870 000 1 430 000 Обычный налог 19 500 10 500 Минимальный налог – 15 000

В данном примере авансовый платеж за 9 месяцев больше, чем минимальный налог по итогам года. В этом случае платить минимальный налог не надо, а на ЕНС образуется переплата (19 500 – 15 000 = 4 500 руб.).

Как минимальный налог отражать в декларации по УСН

Рассчитанный минимальный налог отражается в строке 280 раздела 2.2 декларации по УСН.

Минимальный налог к уплате или возврату отражается в строка 120 или 110 раздела 1.2 декларации по УСН.

В строке 120 раздела 1.2 отражается не весь минимальный налог из строки 280 раздела 1.2, а только тот, что подлежит доплате (за минусом исчисленных ранее авансовых платежей).

Раздел 1.2 декларации по УСН

Раздел 2.2 декларации по УСН

Если за 9 месяцев авансов было исчислено больше, чем итоговый минимальный налог, то налог будет к уменьшению и отражать его надо в строке 110 раздела 1.2.

Раздел 1.2 декларации по УСН

Раздел 2.2 декларации по УСН

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