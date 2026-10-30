Заканчивается временное послабление по лимитам: что изменится 31 декабря 2026

Откуда взялось послабление

С января 2026 года заработала «вторая волна» налоговой реформы: порог освобождения от НДС на УСН снизили с 60 до 20 млн рублей, ужесточили условия по льготным страховым взносам. Часть компаний и ИП стала плательщиками НДС автоматически — иногда из-за сугубо технического превышения лимита.

Чтобы смягчить удар, в апреле приняли корректирующий закон № 104-ФЗ. Он дал бизнесу передышку, но все его меры — с обратным отсчетом: действуют до 31 декабря 2026 года.