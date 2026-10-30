Заканчивается временное послабление по лимитам: что изменится 31 декабря 2026

Откуда взялось послабление
С января 2026 года заработала «вторая волна» налоговой реформы: порог освобождения от НДС на УСН снизили с 60 до 20 млн рублей, ужесточили условия по льготным страховым взносам. Часть компаний и ИП стала плательщиками НДС автоматически — иногда из-за сугубо технического превышения лимита.
Чтобы смягчить удар, в апреле приняли корректирующий закон № 104-ФЗ. Он дал бизнесу передышку, но все его меры — с обратным отсчетом: действуют до 31 декабря 2026 года.
Какими были послабления
Общепит без зарплатного условия. Рестораны, кафе и столовые на УСН (включая бывших «патентников») освобождались от НДС при двух условиях: доля выручки от общепита не меньше 70% и доход за 2025 год не выше 60 млн рублей. Условие о средней зарплате не ниже среднеотраслевой по региону на весь срок действия льготы отменили.
Проценты по вкладам не учитывали в лимите. ИП на УСН, которые превысили порог 20 млн рублей только из-за процентов по депозитам и остаткам на счетах, могли исключить их из расчета — при совокупном доходе до 60 млн. Пример: предприниматель заработал за 2025 год 21 млн, из них 1,5 млн — проценты по вкладу. Без них доход — 19,5 млн, и освобождение от НДС действует весь 2026 год.
Вычет входного НДС при уходе с патента. ИП, потерявшие право на ПСН, получили право принять к вычету «входной» НДС по покупкам, которые еще не были использованы в деятельности.
Переход на УСН задним числом. ИП, слетевшие с патента из-за превышения лимита, могли до 1 июня подать уведомление и считать себя упрощенцами с 1 января 2026 года.
Льгота по интеллектуальной собственности. Компании из реестра МСП могли не включать в доходы выявленные при инвентаризации права на результаты интеллектуальной деятельности — при инвентаризации до 31 декабря 2026 года.
Налоговые каникулы. Право впервые зарегистрированных ИП применять ставку 0% по действующим нормам тоже прекращается с 2027 года.
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Что вернется 1 января 2027 года
Мера
До 31.12.2026
С 01.01.2027
НДС для общепита на УСН
Без условия о зарплате
Зарплатное условие возвращается: среднемесячные выплаты за 2026 год не ниже среднеотраслевых по региону
Проценты по вкладам в лимите НДС
ИП могли исключить их из доходов 2025 года
Специальная норма не действует: лимит проверяют по доходам за 2026 год
Патент
Лимит доходов 20 млн рублей
15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн
Налоговые каникулы
Ставка 0% для новых ИП
Каникулы заканчиваются, налог по ставкам региона
Пени для организаций
Временный порядок с возвратом к 1/300 после 90 дней
1/300 первые 30 дней, дальше — 1/150 без снижения
Главное, за что можно не переживать: порог освобождения от НДС на УСН не снизится.
Запланированное уменьшение до 15 млн отменили законом № 228-ФЗ от 04.07.2026 — 20 млн рублей сохраняются на 2027–2029 годы, снижение переносится на 2030 и 2031 годы.
Чтобы сохранить освобождение с 2027 года, доход за 2026 год не должен превысить 20 млн — никаких заявлений подавать не нужно, все работает автоматически.
А вот общепиту придется вспомнить про зарплаты: с 2027 года отраслевая льгота снова требует, чтобы среднемесячные выплаты работникам за 2026 год были не ниже среднеотраслевого уровня в регионе.
Что успеть до конца года
Посчитайте доходы нарастающим итогом. Сравните их с порогом 20 млн по УСН и 15 млн по патенту. Если лимит патента уже превышен или вот-вот будет, до 31 декабря подайте уведомление о переходе на УСН с 2027 года.
Общепиту — запросите расчет зарплат по данным РСВ за 2026 год и сравните со среднеотраслевым показателем региона. Если дотянуть зарплаты дорого, посчитайте, что выгоднее: повышение ФОТ или заранее заложить НДС в цены 2027 года.
Подготовьте кассы и договоры. Если теряете освобождение от НДС, с 1 января придется выставлять счета-фактуры и выбирать ставку: общую — с вычетом входного налога, или льготную 5% и 7% — без вычетов.
МСП — проведите инвентаризацию прав на собственное ПО и разработки до 31 декабря, иначе льготу по неучтенной интеллектуальной собственности применить не получится.
ИП на ставке 0% — пересчитайте налог по обычным ставкам и заложите платежи в бюджет 2027 года: регистрация в 2026-м сама по себе не продлевает каникулы.
Итог
Послабления по лимитам были разовой подушкой на время перестройки учета под реформу. Их никто не продлил автоматически.
Хорошая новость — порог НДС в 20 млн закреплен до 2029 года, так что падать вниз он не будет.
Плохая — зарплатное условие для общепита и лимит патента в 15 млн возвращаются в полную силу.
Все проверки 2027 года будут идти по показателям 2026 года, поэтому декабрь — последний момент, когда на эти цифры еще можно повлиять.
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