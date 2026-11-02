Перевыпуск НДФЛ-справочника: ФНС перекроила коды доходов и вычетов — налоговым агентам дан год на перенастройку учета

Четыре вектора правок

Редактируемый документ — все тот же приказ ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@, на котором строится заполнение расчета по форме 6-НДФЛ у любого налогового агента. Поправки 2026 года изменяют справочник сразу с нескольких сторон:

Направление Конкретика Появились новые коды доходов 2652, 2722, 2723 Переписаны описания существующих позиций 2006, 1011, 1013, 1221, 1222, 2720 и еще ряд Вычеркнуты из перечня доходы 3023, 2790; вычеты 330, 332, 507, 516 Заново сформулирован вычет 513 — с иными условиями применения

Дата отсчета — 1 января 2027 года: новые правила касаются лишь тех доходов, которые начислены и выплачены после этой черты. Расчет по итогам 2026 года подается на прежнем наборе кодов, так что «переходный» паники здесь не нужно.