Перевыпуск НДФЛ-справочника: ФНС перекроила коды доходов и вычетов — налоговым агентам дан год на перенастройку учета

Первый отчетный период, где новые правила заработают по-настоящему, — I квартал 2027 года.
Четыре вектора правок
Редактируемый документ — все тот же приказ ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@, на котором строится заполнение расчета по форме 6-НДФЛ у любого налогового агента. Поправки 2026 года изменяют справочник сразу с нескольких сторон:
Направление
Конкретика
Появились новые коды доходов
2652, 2722, 2723
Переписаны описания существующих позиций
2006, 1011, 1013, 1221, 1222, 2720 и еще ряд
Вычеркнуты из перечня
доходы 3023, 2790; вычеты 330, 332, 507, 516
Заново сформулирован вычет
513 — с иными условиями применения
Дата отсчета — 1 января 2027 года: новые правила касаются лишь тех доходов, которые начислены и выплачены после этой черты. Расчет по итогам 2026 года подается на прежнем наборе кодов, так что «переходный» паники здесь не нужно.
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Дареные квартиры и машины больше не «в одной обертке»
Три новых кода объединяет одна тема — имущество и доли:
2652 — доход в виде материальной выгоды, когда долю в уставном капитале российской организации приобрели по цене ниже рыночной (глава о матвыгоде — ст. 212 НК). В рутинной зарплатной бухгалтерии такой случай редкость, но для бизнеса с корпоративными реорганизациями или «льготной» продажей долей работникам код станет рабочим инструментом;
2722 — подаренное жилое или иное недвижимое имущество (налоговая база формируется по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК);
2723 — подаренный транспорт, база — та же норма НК.
До поправок и недвижимость, и автомобили прятались в универсальном коде 2720 вместе с прочими подарками. Теперь у этих двух групп собственные идентификаторы, а 2720 «переезжает» на все остальное подаренное имущество. Для инспектора это удобнее: характер поступления виден прямо из отчета, без запросов пояснений.
Что изменилось для работодателей с «северянами»
Самая весомая правка — в описании кода 2006, которым кодируются районные коэффициенты и процентные надбавки к оплате труда на Крайнем Севере и в приравненных местностях. Раньше код касался прежде всего текущей зарплаты. С 2027 года под него попадает и средний заработок в части РК и надбавок — то есть отпускные, командировочные и другие подобные начисления.
Корни изменения — не в самом справочнике, а в налоговом кодексе: с начала 2026 года эти суммы входят в базу, которая облагается по двухступенчатой шкале 13% и 15% (п. 6.2 ст. 210 НК). Отсюда и новое требование к расчетной системе: она должна уметь дробить средний заработок, направляя «коэффициентную» часть под код 2006, а остальную сумму — под код вида начисления (для оплаты труда это, например, 2000).
Отдельная оговорка от специалистов 1С: по мнению ФНС, отражать РК и надбавку внутри среднего заработка кодом 2006 следует уже сейчас, не дожидаясь 2027-го — приказ лишь приводит текст справочника в соответствие со сложившейся практикой.
Мелкие правки, о которых забывают
Переименованные и уточненные позиции легко пролетают мимо внимания, а зря — проверять их нужно вместе с основными:
1011 и 1013 (проценты по ценным бумагам и по долговым обязательствам) — из формулировок удалена отсылка к коду 3023, который сам покидает справочник;
1221 и 1222 — слово «социальный» исчезло из названий: остались просто суммы пенсионных и сберегательных взносов;
2720 — описание скорректировано с учетом выделения недвижимости и транспорта в отдельные коды.
С начала 2027 года перестают существовать:
доходный код 3023 — проценты по российским облигациям, выпущенным после 01.01.2017;
доходный код 2790 — матпомощь и подарки для ветеранов Великой Отечественной войны;
вычетные коды 330, 332, 507 и 516.
Вычет 513: правила игры поменялись
Единственный вычет, получивший полностью новую редакцию, — 513. Речь о доходах от реализации долей участия и акций российских организаций при соблюдении условий, прописанных в п. 17.2 ст. 217 НК. Перечень требований стал жестче:
срок владения имуществом — свыше пяти лет;
не более половины активов компании (напрямую или через цепочку владения) приходится на российскую недвижимость;
принципиальная новация: при выходе участника из общества вычет больше не применяется. Продали долю — освобождение работает; получили действительную стоимость доли при выходе — уже нет.
Практика обновления учетных систем
Разработчики 1С начали адаптацию заранее: релиз «1С:Бухгалтерии 8» 3.0.204.22 уже несет в себе новые коды в списках, которыми пользуется экранная форма 6-НДФЛ, — правда, с пометкой, что применяться они будут только с 01.01.2027.
Отсюда важный принцип: появление кода в списке программы не разрешает его использовать в 2026 году — границей служит период отражения дохода, а не версия продукта.
Перечень работ до наступления 2027 года выглядит так:
Актуальность релиза — устаревшая версия может просто не знать про новые классификаторы.
Виды начислений — к ним код дохода нередко привязан намертво, и старое значение само не перезапишется.
Настройки РК и надбавок — меняется механика применения кода 2006, особенно в части среднего заработка.
Собственные доработки — штатное обновление чинит типовые механизмы, но не авторскую логику, где коды вписаны вручную.
Обмены между системами — маршрут «кадры → ЗУП → бухгалтерия → 6-НДФЛ» должен без потерь доставлять новый код в каждое звено.
Самодельные справочники и обработки — в них не должны остаться вычеркнутые значения (3023, 2790, 330, 332, 507, 516).
Компаниям с глубоко доработанными конфигурациями и тем, кто ведет зарплату в отдельной системе, стоит пройти по всей цепочке — от начисления до итогового отчета — на тестовой копии базы заранее, а не разбираться с вопросами инспекции постфактум.
Финальный штрих
Изменение классификатора выглядит бюрократической рутиной, однако на деле затрагивает весь путь начисления зарплаты: вид выплаты → код дохода → сведения по физлицам → 6-НДФЛ. Тем, кто работает на типовой конфигурации, достаточно регулярно обновляться. А тем, у кого база «колхозная», с надбавками и интеграциями, — лучше закрыть вопрос до новогодних праздников. Кстати, ФНС параллельно готовит и правки в сам порядок заполнения 6-НДФЛ: ожидаются новые коды места представления расчета, статуса налогоплательщика и отчетных периодов (пока это лишь проект приказа), так что к 2027 году преобразится не только справочник кодов, но и сама форма.
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