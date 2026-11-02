Почему делегирование не работает, пока не изменился сам руководитель

Почему не помогают регламенты

Типичная реакция компании на проблемы с делегированием — внедрить систему: матрицу ответственности, регламенты согласования, шаблоны постановки задач. Сами по себе эти инструменты полезны, но без изменения руководителя они не работают, и причин тому две.

Первая причина в том, что первое лицо не готово принять результат, полученный не его способом. Сотрудники быстро делают из этого вывод, что окончательное решение все равно останется за руководителем, а значит, разумнее сразу приносить вопрос наверх, не тратя силы на самостоятельную проработку. В итоге задачи возвращаются к первому лицу, его нагрузка растет, и это воспринимается как еще одно доказательство того, что команда не готова к самостоятельности.

Вторая причина — отсутствие стратегической ясности. Если в компании не определено, какой результат нужен и по каким критериям он оценивается, единственным критерием остается вкус руководителя, и сотрудник может лишь попытаться угадать, чего от него ждут. Угадывание со временем превращается в привычку не брать на себя решение и ждать указаний, а руководитель воспринимает это как безынициативность сотрудников.