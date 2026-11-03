ООО со штрафом 400 тысяч от МВД. Дайджест КУБа за 3 ноября 2026

🔹 ООО со штрафом 400 тысяч от МВД: ликвидировать, банкротить или ждать. Компания не ведет деятельность, но получила от МВД штраф 400 тыс. рублей — за неподачу сведений по мигранту. Платить нечем. Учредитель спрашивает, реально ли ликвидировать общество с долгом, стоит ли идти в банкротство или пустить на самотёк, что будет директору и не перейдет ли долг на его действующее ИП.
🔹 Сведения о застрахованном лице: форма, штраф, сроки. Бухгалтер признается, что нужную форму она никогда не сдавала: при оформлении сотрудника сведения не подавались ни разу. Спрашивает у коллег, обязательна ли эта форма вообще, в каком порядке ее сдают и стоит ли ждать штрафа.
🔹 ИП на УСН и НПД: можно ли совмещать и зачем тогда статус ИП. Предприниматель на УСН хочет получить статус самозанятого по другим видам деятельности. В источнике написано, что ИП и самозанятость совмещать можно, но НПД с другими режимами — нет, а делить деятельность по режимам нельзя. Отсюда вопрос: какой тогда смысл в статусе ИП и как всё это должно работать.
🔹 АУСН и директор без зарплаты: подавать ли коды дохода и вычета. На АУСН директор не получает зарплату, и бухгалтер не понимает, нужно ли отражать это в кабинете ФНС — например, код дохода 4800 и вычет 610 — или вообще не подавать данных, раз выплат нет.
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С.
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