Штраф до 500 000 рублей за бывшего чиновника в штате: что изменит новая отметка в трудовой книжке и как уведомлять о найме бывшего госслужащего сейчас

Как понять, что работник был госслужащим

Закон возлагает первый шаг на самого бывшего служащего. По ч. 2 ст. 12 закона № 273-ФЗ и ч. 1 ст. 64.1 ТК он в течение двух лет обязан сообщать новому работодателю о последнем месте службы, но порядок такого сообщения нигде не прописан, а люди о своей обязанности часто не знают, поэтому работодателю лучше выстроить проверку самостоятельно.

Практические шаги при приеме:

1. Изучите трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности (СТД-СФР) за последние два года. Нужно обратить внимание на слова «государственная гражданская служба», «муниципальная служба», служба в полиции, ФСИН, таможне, МЧС, а также военная служба.

2. Включите вопрос в анкету кандидата. Примерно так: «Замещали ли вы в течение последних двух лет должности государственной или муниципальной службы. Если да — укажите орган, должность и дату увольнения». Подписанная анкета потом служит доказательством вашей добросовестности.

3. Посмотрите документы воинского учета. В военном билете тоже может быть отражена служба.

4. Проверьте должность по перечням. Федеральный — указ Президента № 557, далее — приказы конкретного ведомства, региональные и муниципальные акты. Перечни доступны в справочных системах и на сайтах органов в разделах «Противодействие коррупции». Можно также направить запрос в сам орган.

5. Проверьте, что человек был именно служащим. Работник госоргана по трудовому договору (водитель, технический персонал) госслужащим не является. Об этом обычно говорит основание увольнения со ссылкой на ТК, а не на закон о службе.

Если сомнения остаются, проще направить уведомление. Лишнее сообщение ничем не грозит, а за ненаправленное организации грозит штраф до 500 тыс. руб.

Важная защита для работодателя дана в п. 12 постановления Пленума ВС № 46. Если работник о службе не сообщил, а в трудовой книжке, военном билете и анкете таких сведений нет, оснований для штрафа нет. В этой ситуации отвечает уже работник: по ч. 3 ст. 12 закона № 273-ФЗ трудовой договор с ним подлежит прекращению по п. 11 ч. 1 ст. 77 и ст. 84 ТК.

Именно этот пробел и должна закрыть новая отметка: сведения о «перечневой» должности окажутся прямо в трудовой книжке, но верно и обратное: сослаться на незнание при наличии такой записи будет уже невозможно.