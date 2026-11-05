Штраф до 500 000 рублей за бывшего чиновника в штате: что изменит новая отметка в трудовой книжке и как уведомлять о найме бывшего госслужащего сейчас

Сегодня эта обязанность целиком лежит на новом работодателе, а не на самом работнике. Это не вполне справедливо, но вписывается в общую логику трудового права: все формальности, связанные с трудом, выполняет работодатель, а от работника требуется только работать. На практике о норме знают немногие, даже среди юристов. К тому же из документов не всегда видно, что кандидат был госслужащим, а тем более, что его должность входила в перечень. Как результат — тысячи штрафов ежегодно.
Формально законопроект меняет статью 12 закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», но последствия касаются именно кадрового оформления и трудовой книжки, поэтому затрагивают каждого работодателя.
Что предлагает законопроект № 20957-9
Законопроект внесен в Госдуму 28 октября 2026 года. Статью 12 закона № 273-ФЗ предлагается дополнить частью 3.1.
По новой норме:
Отметка касается последней должности. Именно она определяет, нужно ли уведомление.
Название должности указывать не нужно, только сам факт включения в перечень. По словам автора законопроекта, это важно для безопасности некоторых категорий сотрудников, в том числе оперативных подразделений.
Отметка нужна и в бумажной книжке, и в электронных сведениях о трудовой деятельности. Для электронных сведений, видимо, понадобится доработать формы отчетности в СФР.
Сейчас в кадровых документах не видно, что прежняя должность входила в перечень, а сами перечни огромны и постоянно меняются. В трудовых книжках некоторых категорий служащих, например сотрудников правоохранительных органов, конкретная должность вообще не указывается.
Масштаб проблемы авторы показывают цифрами привлечения к ответственности по ст. 19.29 КоАП: например, в 2025 году к ответственности было привлечено 6 198 должностных лиц, а сумма штрафов составила 215,1 миллиона рублей.
Как уведомлять сейчас: действующий порядок
Пока закон не принят, работает прежняя схема уведомления в порядке ч. 4 ст. 12 закона № 273-ФЗ и ч. 3 ст. 64.1 ТК. Работодатель, заключивший договор с бывшим служащим в течение двух лет после его увольнения со службы, обязан в 10-дневный срок сообщить об этом представителю работодателя по последнему месту службы. Форма и содержание сообщения установлены Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 21.01.2015 № 29 (действующая редакция — от 16.03.2026). Форму перед направлением уведомления рекомендуется проверить на актуальность, поскольку ее могли изменить или уточнить, а за несоблюдение формы уведомления проверяющие тоже могут оштрафовать.
Когда уведомление обязательно
Обязанность возникает, если одновременно выполнены три условия:
Человек замещал должность государственной или муниципальной службы, включенную в специальный перечень.
С момента увольнения со службы не прошло 2 лет.
С ним заключен трудовой договор (при любой зарплате) или гражданско-правовой договор стоимостью более 100 тыс. руб. в месяц.
По разъяснению Пленума ВС от 28.11.2017 № 46, уведомлять нужно, даже если служащий не выполнял управленческих функций, а новая работа никак не связана с прежней. Двухлетний срок действует независимо от того, сколько раз человек сменил работу после службы. Каждый новый работодатель в этот период уведомляет заново. Правило касается организаций любой формы собственности, а также ИП.
Какие перечни должностей имеются в виду
Перечни должностей утверждены специально для целей ст. 12 закона № 273-ФЗ. Если их нет — перечни должностей, при замещении которых служащий обязан подавать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Для федеральной службы базовый перечень утвержден указом Президента от 18.05.2009 № 557. Кроме того, свои перечни утверждают ведомства, регионы и муниципалитеты.
Срок
10 календарных дней. Отсчет начинается со дня, следующего за днем заключения договора или фактического допуска к работе. Если последний день приходится на нерабочий, срок переносится на ближайший рабочий день.
Куда направлять
Представителю работодателя по последнему месту службы, то есть в госорган или орган местного самоуправления. Если орган реорганизован или упразднен, сообщение направляют в орган, к которому перешли его функции. Если функции распределены между несколькими органами, можно выбрать любой из них.
Форма и содержание
Сообщение оформляется письменно на бланке организации. Подписывает его руководитель или уполномоченное лицо, подписавшее договор. Подпись заверяется печатью организации или кадровой службы, если такие печати есть.
В сообщении указывают:
для любого договора — ФИО (и прежние, если менялись), дату и место рождения, должность службы непосредственно перед увольнением (по трудовой книжке или сведениям о трудовой деятельности), полное и сокращенное наименование организации;
для трудового договора дополнительно — дату и номер приказа о приеме, дату заключения договора и срок его действия (для срочного), должность по штатному расписанию и структурное подразделение, основные направления поручаемой работы;
для гражданско-правового договора дополнительно — дату и номер договора, сроки начала и окончания работ (услуг), предмет договора с кратким описанием работы и результата, стоимость.
Способ направления правила не определяют, но надежнее всего отправить заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении либо передать лично под отметку о входящем номере; тогда дата отправки подтверждена документально.
Как понять, что работник был госслужащим
Закон возлагает первый шаг на самого бывшего служащего. По ч. 2 ст. 12 закона № 273-ФЗ и ч. 1 ст. 64.1 ТК он в течение двух лет обязан сообщать новому работодателю о последнем месте службы, но порядок такого сообщения нигде не прописан, а люди о своей обязанности часто не знают, поэтому работодателю лучше выстроить проверку самостоятельно.
Практические шаги при приеме:
1. Изучите трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности (СТД-СФР) за последние два года. Нужно обратить внимание на слова «государственная гражданская служба», «муниципальная служба», служба в полиции, ФСИН, таможне, МЧС, а также военная служба.
2. Включите вопрос в анкету кандидата. Примерно так: «Замещали ли вы в течение последних двух лет должности государственной или муниципальной службы. Если да — укажите орган, должность и дату увольнения». Подписанная анкета потом служит доказательством вашей добросовестности.
3. Посмотрите документы воинского учета. В военном билете тоже может быть отражена служба.
4. Проверьте должность по перечням. Федеральный — указ Президента № 557, далее — приказы конкретного ведомства, региональные и муниципальные акты. Перечни доступны в справочных системах и на сайтах органов в разделах «Противодействие коррупции». Можно также направить запрос в сам орган.
5. Проверьте, что человек был именно служащим. Работник госоргана по трудовому договору (водитель, технический персонал) госслужащим не является. Об этом обычно говорит основание увольнения со ссылкой на ТК, а не на закон о службе.
Если сомнения остаются, проще направить уведомление. Лишнее сообщение ничем не грозит, а за ненаправленное организации грозит штраф до 500 тыс. руб.
Важная защита для работодателя дана в п. 12 постановления Пленума ВС № 46. Если работник о службе не сообщил, а в трудовой книжке, военном билете и анкете таких сведений нет, оснований для штрафа нет. В этой ситуации отвечает уже работник: по ч. 3 ст. 12 закона № 273-ФЗ трудовой договор с ним подлежит прекращению по п. 11 ч. 1 ст. 77 и ст. 84 ТК.
Именно этот пробел и должна закрыть новая отметка: сведения о «перечневой» должности окажутся прямо в трудовой книжке, но верно и обратное: сослаться на незнание при наличии такой записи будет уже невозможно.
Когда уведомлять не нужно
Исключений немного, и почти все они сформулированы в постановлении Пленума ВС № 46:
Ситуация
Почему уведомление не нужно
С даты увольнения со службы прошло более двух лет
Срок ограничений по ст. 12 закона № 273-ФЗ истек
Должность не входила в перечень или была исключена из него к дате заключения договора
Нет основания обязанности (п. 4 Пленума)
Бывший служащий устраивается в государственный или муниципальный орган (даже не на должность службы) или заключает с ним ГПД
Ограничения нацелены на работу вне системы публичной власти (п. 5). Госучреждения и госкомпании под исключение не попадают
Перевод внутри одной организации или внутреннее совместительство
Нового работодателя нет (п. 6). О внешнем совместительстве уведомлять нужно
ГПД стоимостью 100 тыс. руб. в месяц и меньше
Порог прямо установлен законом. Для трудового договора сумма зарплаты значения не имеет
Бывший служащий сам регистрируется как ИП или создает общество
Это не заключение договора с работодателем (п. 11)
Человек работал в госоргане по трудовому договору, а не проходил службу
Он не был служащим
Не будет исключением отсутствие у бывшего служащего управленческих функций, низкая должность на новом месте и отсутствие взаимосвязи новой работы с прежней. Бывший судебный пристав, устроившийся курьером, — тоже повод для уведомления.
Нужно также различать две разные процедуры. Согласие комиссии по урегулированию конфликта интересов (ч. 1 ст. 12) получает сам служащий, если в отношении новой организации у него были функции госуправления. По п. 1 Пленума отсутствие такого согласия само по себе не влечет наказания работодателя. Уведомление о найме — отдельная обязанность, и она нужна всегда.
Ответственность и что делать, если срок пропущен
За ненаправление или направление с нарушением срока штрафуют по ст. 19.29 КоАП:
Кто отвечает
Штраф, руб.
Юридическое лицо
100 000 – 500 000
Малое и микропредприятие из реестра МСП, СО НКО (ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП)
50 000 – 250 000
Должностное лицо (руководитель или подписант договора), ИП
20 000 – 50 000
Гражданин (например, адвокат или нотариус как работодатель)
2 000 – 4 000
Штраф могут назначить и организации, и руководителю одновременно. Дело возбуждает только прокурор, а рассматривает суд. Заменить штраф предупреждением по ст. 4.1.1 КоАП нельзя: для ст. 19.29 такая замена прямо исключена. Срок давности — шесть лет, как для всех коррупционных правонарушений.
Если 10 дней уже прошли
Пленум ВС считает это правонарушение не длящимся (п. 15), оно считается совершенным на следующий день после истечения срока, и поздняя отправка его не отменяет. Тем не менее действовать нужно сразу:
Направьте уведомление немедленно. Обязанность не исчезает с пропуском срока и даже после штрафа (п. 16 Пленума). В сообщении укажите достоверные даты, не меняя дату приказа или договора. Подделка дат вскроется по данным СФР и только ухудшит положение.
Зафиксируйте причину опоздания. Важно, когда и как работодатель узнал о службе. Если работник не сообщил о ней, а в документах сведений не было, это аргумент об отсутствии вины (п. 12 Пленума). Сохраните анкету, копии трудовой книжки и СТД-СФР, возьмите с работника письменное объяснение.
Подготовьте доводы для смягчения. Добровольное устранение нарушения до проверки — смягчающее обстоятельство (ст. 4.2 КоАП). Для юрлица суд вправе назначить штраф ниже 100 тыс. руб. при исключительных обстоятельствах (п. 13 Пленума). Например, если у бывшего служащего не было управленческих функций, а финансовое положение компании сложное.
Не рассчитывайте на малозначительность. Пленум допускает ее прежде всего для дефектов формы и содержания сообщения, когда нужная информация все же дошла до адресата (п. 14). В судебной практике встречаются редкие дела, прекращенные с устным замечанием, но чаще суды указывают, что опасность этого нарушения состоит в пренебрежении обязанностью, а не в вреде.
Проверьте остальных работников. Если в ходе одной проверки выявили несколько таких нарушений, назначается один штраф (ч. 5 ст. 4.4 КоАП). Лучше сразу провести проверку всех, кого приняли за последние два года, и отправить пропущенные уведомления.
Увольнять работника из-за пропущенного работодателем срока не нужно. Прекращение договора по ст. 84 ТК связано с другими случаями: когда сам работник не сообщил о службе или комиссия отказала в согласии на трудоустройство.
Вывод
Сейчас работодатель вынужден сам разбираться в сотнях ведомственных перечней, хотя точный ответ есть у прежнего: именно он знает, входила ли должность в перечень, поэтому разумно, чтобы эта информация попадала в трудовую книжку при увольнении — там, где ее увидит следующий работодатель.
При этом закон не будет иметь обратной силы: у тех, кто уволится до его вступления в силу, отметки не будет. Значит, еще как минимум два года работодателям придется проверять кандидатов по-старому. Кроме того, сама обязанность уведомлять остается на новом работодателе, а появление записи лишит его главного аргумента защиты — ссылки на то, что о службе ничего не было известно.
У кадровых служб и юристов есть несколько простых шагов уже сейчас:
Добавить в анкету кандидата вопрос о службе за последние два года;
Включить проверку трудовой книжки и СТД-СФР в чек-лист приема;
Закрепить приказом, кто готовит и отправляет уведомления и в какой срок;
Провести проверку работников, принятых за последние два года.