Клиент хочет заплатить цифровыми рублями: может ли бизнес отказаться

Правовой основой для этого послужил закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, в котором зафиксированы три этапа внедрения новой формы национальной валюты.

Цифровой рубль не отменяет наличные или безналичные деньги, а существует наряду с ними. Выпускает его ЦБ РФ, хранят его в персональном кошельке на платформе регулятора. Официальный курс по отношению к обычному рублю составляет 1:1. Поскольку юридически цифровые платежи приравниваются к безналичным, бухгалтерские операции осуществляются в привычном режиме.

Граждане могут оплачивать товары или услуги цифровыми рублями на добровольной основе. Что касается продавцов, они должны, в свою очередь, предоставить клиентам такую возможность. Однако речь идет только о взаимодействии с покупателями. Расчеты с контрагентами, выплаты заработной платы и другие финансовые операции собственник может проводить удобным для себя способом.