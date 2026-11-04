Клиент хочет заплатить цифровыми рублями: может ли бизнес отказаться

Правовой основой для этого послужил закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, в котором зафиксированы три этапа внедрения новой формы национальной валюты.
Цифровой рубль не отменяет наличные или безналичные деньги, а существует наряду с ними. Выпускает его ЦБ РФ, хранят его в персональном кошельке на платформе регулятора. Официальный курс по отношению к обычному рублю составляет 1:1. Поскольку юридически цифровые платежи приравниваются к безналичным, бухгалтерские операции осуществляются в привычном режиме.
Граждане могут оплачивать товары или услуги цифровыми рублями на добровольной основе. Что касается продавцов, они должны, в свою очередь, предоставить клиентам такую возможность. Однако речь идет только о взаимодействии с покупателями. Расчеты с контрагентами, выплаты заработной платы и другие финансовые операции собственник может проводить удобным для себя способом.
Как будут внедрять цифровой рубль
Платежи в цифровых рублях будут внедрять поэтапно.
С 1 сентября 2026 года эта обязанность возникла у компаний, у которых годовая выручка больше 120 млн руб. и в то же время есть договор с кредитором, который признан ЦБ РФ значимым на рынке платежных услуг. Важно, чтобы оба эти условия действовали одновременно.
С 1 сентября 2027 года требование коснется бизнеса с выручкой более 30 млн руб., если есть договор со значимым кредитором, действующий на 1 сентября 2026 года. Для второго этапа актуально то же правило, что и для предыдущего: оба условия должны действовать совместно.
С 1 сентября 2028 года закон будет актуален для всех компаний с выручкой более 20 млн руб. в год.
Обязанность принимать платежи в цифровых рублях коснется только организаций, которые предоставляют товары или услуги гражданам для личных нужд. На работу с юрлицами это требование не распространяется.
Кого освобождают
Если выручка менее 20 млн руб., такой бизнес освобождается от данной обязанности. Это условие актуально и для компаний, и для индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, во внимание принимается выручка отдельной точки: если за последний год она составила менее 5 млн руб. Это правило относится в том числе к компаниям, которые владеют несколькими точками, а их совокупная выручка за год превышает 20 млн руб.
Еще одно условие — на месте реализации товара или услуги отсутствует интернет.
Можно ли отказаться
Требование о приеме цифровых платежей закреплено законом «О защите прав потребителей», поэтому просто отказаться от него не получится. Расторжение договора эквайринга его не отменяет, если документ действовал на 1 сентября 2026 года. Однако в случае, когда компания не соответствует требованиям законодательства, она может осуществлять платежи удобным для себя способом. Использование цифрового рубля допустимо, но только на добровольной основе.
Штрафные санкции за отказ
При нарушении законодательства наступает административная ответственность по ч. 4 ст. 14.8 КоАП. ИП и должностные лица обязаны заплатить 15–30 тыс. руб., юрлица — 30–50 тыс. руб. Штрафы полагаются за каждый отказ, который зафиксирует Роспотребнадзор.
В КоАП пока еще нет отдельной статьи, которая бы регулировала применение цифрового рубля. В связи с этим пока руководствуются общим составом. Ситуация во многом идентична той, что в свое время сложилась в отношении платежной системы «Мир».
Как быть с налогами
Поскольку цифровой рубль приравнивается к наличным и безналичным платежам, все операции с ним учитываются при расчете НДФЛ и налога на прибыль. В соответствии со ст. 39 НК и письмом Минфина от 01.11.2023 № 03-04-05/104407 налогом на добавленную стоимость он не облагается.
Что делать бизнесу
Проверьте объем выручки за предыдущий год. Если с банком был заключен договор эквайринга, стоит узнать, относится ли финорганизация к категории, установленной законом.
При необходимости откройте счет в цифровых рублях в банке, который обслуживает вашу компанию. Если вы уже принимаете платежи через СБП, приобретать дополнительное оборудование не надо: с технической точки зрения прием оплаты в цифровых рублях ничем не отличается.
Помните, что до конца 2026 по операциям в цифровой национальной валюте комиссии не взимаются.
Итак, в 2026 цифровой рубль для бизнеса — уже не просто эксперимент, а часть финансовой системы. Добровольным его использование остается только для физлиц, предпринимателей и организаций, которые не соответствуют условиям, определенным законодательством. В остальных случаях бизнес обязан позаботиться о приеме цифровых платежей согласно установленному графику. При необоснованном отказе компаниям предстоит оплатить штраф.
вес-таки "кредиторов" лучше заменить на "кредитные организации". может ктото и не заметит разницу, но бухам это режет глаз