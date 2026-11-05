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Достижение лимита 20 млн на УСН. Дайджест КУБа за 5 ноября 2026

Обсуждаем, придет ли требование из-за ошибки в УПД на 21 рубль, почему личный кабинет ФНС не открывается с 3 ноября, что значит вызов в инспекцию с «иным НДС» и как считать лимит 20 млн на УСН.

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🔹 Ошибка в УПД на 21 рубль: придет ли требование и надо ли исправлять. Бухгалтер нашла, что сумма по УПД от 30 сентября завышена на 21 рубль: НДС — на 3,79, расходы по прибыли — на 17,21. Вычет в декларации взят больше, расходы завышены. Вопрос: приходят ли требования на такие суммы, как исправить и нужно ли вообще.

🔹 Личный кабинет ФНС не открывается: браузер ругается на ГОСТ. С 3 ноября бухгалтер не может войти в личный кабинет ФНС из Яндекс Браузера: соединение не устанавливается, браузер ссылается на ГОСТ. В ветке делятся, что помогло: переустановка сертификатов и работа через КриптоПро. Вопрос — что изменилось и как исправить.

🔹 Вызов в инспекцию: в требовании иной НДС за первый квартал. Налоговая вызывает бухгалтера в инспекцию: в требовании указан иной НДС за первый квартал и сумма 2409. По телефону ничего не объясняют. Во втором вопросе — заказы 2025 года, оплата в 2026-м по ставке 20 процентов, отгрузка по 22: верно ли это.

🔹 ИП на УСН 15% и лимит 20 млн: когда появляется НДС. Предприниматель на УСН с доходом минус расход мы сейчас без НДС и подходит к лимиту в 20 млн. Бухгалтер запуталась, с какого момента возникает обязанность по НДС и что считать превышением. Просит объяснить на пальцах.

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КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С.

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