Да, индивидуальный предприниматель может работать по трудовому договору: Трудовой кодекс не запрещает ИП быть наёмным работником, а закрытый перечень лиц, на которых трудовое законодательство не распространяется (часть 8 статьи 11 ТК), предпринимателей не содержит. Роструд разъяснил, что принять ИП на работу можно, если договор заключён с ним как с физическим лицом — без упоминаний о статусе предпринимателя.
Но есть три оговорки: часть категорий совмещать статус ИП с работой не вправе, фиксированные взносы за себя ИП платит независимо от зарплаты, а подменять трудовые отношения гражданско-правовым договором запрещено. Разбираем нормы, суммы на 2026 год и права ИП как работника.
Можно ли быть ИП и одновременно работать по трудовому договору
Запрета нет. Статья 11 ТК распространяет трудовое законодательство на трудовые отношения, а её часть 8 содержит закрытый перечень лиц, на которых нормы ТК РФ не действуют: военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, члены советов директоров (кроме заключивших трудовой договор), лица, работающие по гражданско-правовым договорам, и другие лица, если это установлено федеральным законом. Индивидуального предпринимателя в этом перечне нет.
Статья 20 ТК называет работником физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, а предпринимателя упоминает только в роли работодателя. Это значит, что один и тот же человек может быть работодателем в своей предпринимательской деятельности и работником — у другой организации или у другого ИП. Статья 16 ТК добавляет: трудовые отношения возникают на основании трудового договора.
Роструд в ответе на вопрос о приёме предпринимателя на постоянную работу указал: «Можно, если трудовой договор будет заключен как с физическим лицом без упоминаний о статусе индивидуального предпринимателя». Ведомство опирается на статью 20 ТК и абзац 2 части 1 статьи 22 ТК, где закреплено право работодателя заключать, изменять и расторгать трудовые договоры.
Отдельно стоит сказать о том, чего сделать нельзя: ИП не может быть работником у самого себя — трудовой договор требует двух сторон, работника и работодателя. Нельзя и «переоформить» уже существующие трудовые отношения в договор с самим собой как с предпринимателем, если фактически человек работает по графику и под контролем организации.
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Кому нельзя совмещать статус ИП с работой
Запреты установлены не в Трудовом кодексе, а в специальных законах — и касаются не ИП как работника, а отдельных категорий лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью или совмещать работу с другой оплачиваемой деятельностью. Если человек уже работает на такой должности, регистрировать ИП ему нельзя; если он сначала стал ИП, ограничение всё равно действует.
В таблице — нормы по каждой категории. Обратите внимание на оговорку про педагогическую, научную и творческую деятельность: для судей, прокурорских работников и нотариусов именно она остаётся разрешённой.
Как оформить трудовой договор с ИП
Оформление ничем не отличается от приёма обычного работника. Договор заключается с физическим лицом: в нём указывают ФИО и паспортные данные, а статус предпринимателя не упоминают — на это прямо указал Роструд. Такой же подход применяют и к записям: работник принимается на должность, а не «как ИП».
Если ИП устраивается на вторую работу, действует статья 60.1 ТК : работник вправе заключать трудовые договоры о другой регулярной оплачиваемой работе в свободное от основной работы время — у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого (внешнее). Ограничение предусмотрено только для руководителя организации: по статье 276 ТК он может работать по совместительству у другого работодателя лишь с разрешения уполномоченного органа юридического лица или собственника имущества и не вправе входить в органы надзора и контроля этой организации.
Статус работодателя на оформление не влияет: часть 3 статьи 11 ТК обязывает руководствоваться трудовым законодательством и организации, и физических лиц, включая предпринимателей. Единственная особенность — статья 59 ТК разрешает заключать срочный трудовой договор по соглашению сторон с работниками работодателей — субъектов малого предпринимательства, включая ИП, если численность работников не превышает 35 человек (в розничной торговле и бытовом обслуживании — 20).
Налоги и взносы: кто что платит
По зарплате ИП-работника налог считает и удерживает работодатель: по пункту 1 статьи 226 НК организации и предприниматели, от которых человек получил доход, обязаны исчислить, удержать и уплатить налог. Удержать налог нужно при фактической выплате дохода (пункт 4 статьи 226 НК ), а перечислять — не позднее 28-го числа текущего месяца за период с 1-го по 22-е число и не позднее 5-го числа следующего месяца за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца (пункт 6 статьи 226 НК). Обязанность работодателя в этих нормах не поставлена в зависимость от того, что работник — предприниматель.
Страховые взносы с зарплаты платит работодатель по единому тарифу: 30 процентов в пределах единой предельной величины базы и 15,1 процента — свыше неё (подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 425 НК). На 2026 год единая предельная величина базы составляет 2 979 000 рублей нарастающим итогом (постановление Правительства РФ от 31.10.2025 № 1705).
Отдельно ИП платит фиксированные взносы за себя. Они не зависят от того, что человек ещё и работает по трудовому договору: ФНС прямо указывает, что фиксированные платежи уплачиваются независимо от уровня дохода и применяемой системы налогообложения. В 2026 году совокупный фиксированный размер — 57 390 рублей, если доход не превысил 300 000 рублей, плюс 1 процент с суммы превышения, но не более 321 818 рублей за расчётный период (подпункты 1 и 2 пункта 1.2 статьи 430 НК).
Освобождение от фиксированных взносов работа по трудовому договору не даёт: в перечне пункта 7 статьи 430 НК перечислены периоды по статье 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, военная служба по призыву и по контракту в период мобилизации, а также периоды приостановления статуса адвоката. Ещё один нюанс: предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пункт 6 статьи 430 НК) — но как работник человек получает эти выплаты от работодателя.
Какие права у ИП как у работника
Права работника не зависят от наличия статуса предпринимателя. Статья 21 ТК даёт работнику право на отдых, обеспечиваемый в том числе оплачиваемыми ежегодными отпусками, и на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает пособие (статья 183 ТК). Женщинам по заявлению и на основании листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов (84 при многоплодной беременности) и 70 дней после родов (86 при осложнённых родах, 110 при рождении двух и более детей) с выплатой пособия по государственному социальному страхованию (статья 255 ТК).
Практический вывод: работа по трудовому договору даёт ИП то, чего он не получает как предприниматель — оплачиваемый отпуск, пособие по временной нетрудоспособности и страховой стаж по трудовому договору. Одновременно обязанность платить фиксированные взносы за себя сохраняется.
Совместительство и должность директора ООО
Статус ИП не мешает ни совместительству, ни руководящей должности. Статья 273 ТК определяет руководителя организации как физическое лицо, которое осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции единоличного исполнительного органа, и распространяет главу 43 ТК на руководителей независимо от организационно-правовых форм — с исключениями для случая, когда руководитель является единственным участником (учредителем) организации, и случая, когда управление передано управляющей организации или управляющему-предпринимателю. Запрета занимать должность директора ООО при наличии статуса ИП нет.
С руководителем организации заключается срочный трудовой договор, если это предусмотрено статьёй 59 ТК ; срок определяется учредительными документами или соглашением сторон (статья 275 ТК ). Досрочно расторгнуть договор руководитель вправе, предупредив работодателя письменно не позднее чем за один месяц (статья 280 ТК ).
Единственное ограничение — то же, что и для любого руководителя: работа по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа или собственника (статья 276 ТК) и запрет входить в органы надзора и контроля в своей организации.
Главный риск: подмена трудовых отношений гражданско-правовым договором
Самая частая ошибка выглядит так: организация не оформляет работника в штат, а заключает договор с ним как с индивидуальным предпринимателем — на те же обязанности, с тем же графиком и тем же рабочим местом. Закон это прямо запрещает: абзац 2 статьи 15 ТК РФ устанавливает, что заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
Признать такие отношения трудовыми может сам заказчик — на основании письменного заявления исполнителя или не обжалованного предписания государственного инспектора труда, либо суд — по заявлению исполнителя или по материалам, направленным инспекцией труда и иными уполномоченными органами (часть 1 статьи 19.1 ТК). Неустранимые сомнения суд толкует в пользу наличия трудовых отношений (часть 4 статьи 19.1 ТК).
Последствие важное: если отношения признаны трудовыми, они считаются возникшими со дня фактического допущения человека к исполнению обязанностей (часть 5 статьи 19.1 ТК ). То есть у работодателя появляются обязанности за весь прошедший период, а не с даты решения.
Для самого ИП это тоже риск: работая по гражданско-правовому договору, он теряет оплачиваемый отпуск, больничный и страховой стаж по трудовому договору, а если отношения признают трудовыми, работодатель должен будет оформить их задним числом.
Кому нельзя быть ИП или совмещать это с работой
Запреты установлены специальными законами и действуют независимо от того, что человек уже зарегистрирован как предприниматель.
Категория
Норма
Что запрещено
Государственные гражданские служащие
пункт 3.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
Муниципальные служащие
пункт 3.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
Военнослужащие
статья 27.1 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ (отсылка к статьям 17, 18 и 20 закона № 79-ФЗ)
распространяются ограничения и запреты, установленные для государственных гражданских служащих, включая запрет на предпринимательскую деятельность
Судьи
пункт 3 статьи 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц и другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой
Прокурорские работники
пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
совмещать основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой
Адвокаты
пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ
вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности
Нотариусы
заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой
Вопросы и ответы
Можно ли быть ИП и работать по трудовому договору одновременно?
Да. Трудовой кодекс не устанавливает такого запрета, а закрытый перечень лиц, на которых трудовое законодательство не распространяется, предпринимателей не содержит. При этом работодатель должен оформить договор с вами как с физическим лицом, без упоминания статуса ИП — на это указал Роструд.
Нужно ли сообщать работодателю, что вы ИП?
Обязанности сообщать о статусе предпринимателя трудовое законодательство не устанавливает: договор заключается с физическим лицом, а не с предпринимателем. Но если должность входит в перечень «запретных» — государственная или муниципальная служба, суд, прокуратура, адвокатура, нотариат, — совмещать статус ИП с такой работой нельзя, и об этом стоит помнить до регистрации.
Придётся ли платить фиксированные взносы, если есть зарплата?
Да. Фиксированные взносы ИП за себя платятся независимо от дохода и применяемой системы налогообложения. В 2026 году это 57 390 рублей при доходе до 300 000 рублей плюс 1 процент с превышения, но не более 321 818 рублей. Работа по трудовому договору в перечень оснований для освобождения от взносов не входит.
Кто платит НДФЛ с зарплаты ИП-работника?
Работодатель. Он выступает налоговым агентом: исчисляет, удерживает и перечисляет налог по правилам статьи 226 НК. Удержать налог нужно при выплате дохода, перечислить — не позднее 28-го числа текущего месяца и 5-го числа следующего месяца в зависимости от периода выплаты.
Положен ли ИП оплачиваемый отпуск и больничный?
Как работнику — да. Права по статье 21 ТК, включая оплачиваемый ежегодный отпуск и обязательное социальное страхование, не зависят от статуса. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивает работодатель по статье 183 ТК. Как предприниматель ИП таких выплат не получает: взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за себя он не платит.
Может ли ИП быть директором ООО?
Да, запрета нет. Глава 43 ТК применяется к руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы. Ограничение одно: работа по совместительству у другого работодателя возможна только с разрешения уполномоченного органа или собственника (статья 276 ТК). Исключение — ситуация, когда руководитель является единственным участником организации: тогда глава 43 ТК не применяется.
Может ли ИП работать у другого ИП?
Да. Часть 3 статьи 11 ТК обязывает руководствоваться трудовым законодательством и организации, и физических лиц, включая предпринимателей. Особенность только одна: с работниками работодателей — субъектов малого предпринимательства, включая ИП, можно по соглашению сторон заключить срочный трудовой договор, если численность работников не превышает 35 человек.
Чем рискует организация, если оформит работника как ИП по гражданско-правовому договору?
Тем, что отношения признают трудовыми. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения, запрещено абзацем 2 статьи 15 ТК, а признать их трудовыми может суд или сам заказчик по заявлению исполнителя либо по предписанию инспектора труда. При признании отношения считаются возникшими со дня фактического допущения к работе — то есть обязанности появляются за весь прошедший период.
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