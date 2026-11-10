Можно ли быть ИП и одновременно работать по трудовому договору

Запрета нет. Статья 11 ТК распространяет трудовое законодательство на трудовые отношения, а её часть 8 содержит закрытый перечень лиц, на которых нормы ТК РФ не действуют: военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, члены советов директоров (кроме заключивших трудовой договор), лица, работающие по гражданско-правовым договорам, и другие лица, если это установлено федеральным законом. Индивидуального предпринимателя в этом перечне нет.

Статья 20 ТК называет работником физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, а предпринимателя упоминает только в роли работодателя. Это значит, что один и тот же человек может быть работодателем в своей предпринимательской деятельности и работником — у другой организации или у другого ИП. Статья 16 ТК добавляет: трудовые отношения возникают на основании трудового договора.

Роструд в ответе на вопрос о приёме предпринимателя на постоянную работу указал: «Можно, если трудовой договор будет заключен как с физическим лицом без упоминаний о статусе индивидуального предпринимателя». Ведомство опирается на статью 20 ТК и абзац 2 части 1 статьи 22 ТК, где закреплено право работодателя заключать, изменять и расторгать трудовые договоры.

Отдельно стоит сказать о том, чего сделать нельзя: ИП не может быть работником у самого себя — трудовой договор требует двух сторон, работника и работодателя. Нельзя и «переоформить» уже существующие трудовые отношения в договор с самим собой как с предпринимателем, если фактически человек работает по графику и под контролем организации.