Роструд разъяснил, может ли госструктура принять на постоянную работу ИП

Работник может быть ИП, если трудовой договор с ним заключают как с физлицом без упоминания статуса предпринимателя.

На сайте Онлайнинспекции спросили – можно ли принять ИП на постоянную работу в федеральное государственное казенное учреждение.

«Можно, если трудовой договор будет заключен как с физическим лицом без упоминаний о статусе индивидуального предпринимателя», — разъяснил Роструд.

Ведомство ссылается на ст. 20 ТК, которая определяет, что стороны трудовых отношений – это работник и работодатель. Работник – это физлицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

А в абз. 2 ч. 1 ст. 22 ТК указано, что работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК.