Общие положения

ФСБУ 10/2026 применяется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год. Он отменяет с 01.01.2027 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Обратите внимание на учетную политику в вашей организации и замените отмененные ПБУ на новые ФСБУ.

ФСБУ 10/2026 обязаны применять все коммерческие организации, а также НКО — в части предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Стандарт не применяют бюджетные организации.

Все федеральные стандарты работают только в связке друг с другом — это нужно учитывать.