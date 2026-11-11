Про порядок применения ФСБУ 9/2025 рассказали здесь.
Общие положения
ФСБУ 10/2026 применяется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год. Он отменяет с 01.01.2027 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
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ФСБУ 10/2026 обязаны применять все коммерческие организации, а также НКО — в части предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Стандарт не применяют бюджетные организации.
Все федеральные стандарты работают только в связке друг с другом — это нужно учитывать.
ФСБУ 10/2026 «Расходы»: понятие
Расходы связаны с доходами. Часто, чтобы признать расход, нужно знать, когда признается доход по этой операции.
В ФСБУ 10/2026 разграничили понятия «затраты» и «расходы».
Затраты — это уменьшение капитала организации, которое признается в первоначальной стоимости актива.
Расходы — это уменьшение капитала, которое признается при формировании финансовых результатов отчетного периода.
Расходами не признаются:
предоплата продукции;
авансы;
задатки;
залоги имущества;
платежи по договорам комиссии, поручения и агентским договорам в пользу комитента, доверителя или принципала;
платежи в погашение кредита или займа, полученных организацией.
Например, если компания приобрела станок, который станет основным средством, она понесла затраты. А если купила материалы, использовала их и списала на себестоимость — это расходы.
Поскольку группировка статей доходов изменилась, изменилась и группировка статей расходов.
С точки зрения структуры отчета о финансовых результатах расходы можно классифицировать так:
Если в результате переоценки внеоборотных активов произошла уценка, ее результат не включают в расчет чистой прибыли.
Условия признания расходов
Если другие ФСБУ и ПБУ не устанавливают иное (в частности, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»), расходы признают в бухгалтерском учете при одновременном выполнении трех условий (п. 16 ФСБУ 10/2026):
организация несет расходы по договору с контрагентом, заключенному в рамках обычной деятельности, или по иным образом подтвержденной обязанности осуществить расход;
есть уверенность, что в результате расходов уменьшатся экономические выгоды организации;
сумму расходов можно определить.
Расходы по обычным видам деятельности по общему правилу определяют по цене приобретения ресурсов с учетом скидок и отсрочки платежа (п. 18, 19 и 21 ФСБУ 10/2026).
Упрощения в учете расходов
Организации, которые вправе применять упрощенный учет, могут:
признавать расходы по мере выбытия активов, если организация использует аналогичное право при признании выручки;
признавать расходы по обычным видам деятельности, понесенные при исполнении обязанности по передаче продукции, без учета степени готовности, если организация использует право считать эту обязанность исполненной в момент перехода контроля к покупателю независимо от условий договора;
учитывать скидки в составе доходов;
при оплате неденежными средствами определять расходы по аналогам, а не по справедливой стоимости выбывающего актива;
не учитывать отсрочку платежа;
применять новую учетную политику перспективно, без пересчета прошлых периодов.
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