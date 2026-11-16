Почему успешные управленческие практики со временем перестают работать

Парадокс Икара: как успех становится ловушкой

Когда у компании что-то хорошо получается, естественно хочется повторить успех. Если определенный способ управления обеспечил рост, зачем от него отказываться. Так удачное решение постепенно превращается в обязательное правило. Но условия меняются: у компании появляются новые рынки и задачи, а требования к руководителям и представления о том, «как у нас принято», остаются прежними.

Исследователь Дэнни Миллер назвал это «парадоксом Икара»: сильные стороны, доведенные до крайности, могут стать причиной неудач. Компания полагается на прежние преимущества даже там, где нужны другие решения. Клейтон Кристенсен в «Дилемме инноватора» описал похожий механизм: рациональные решения в интересах действующего бизнеса могут помешать увидеть новый рынок.

Теория Жизненных циклов всемирно известного теоретика управления Ицхака Адизеса показывает, как компания на разных этапах сама создает условия для будущих проблем.