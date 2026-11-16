Почему успешные управленческие практики со временем перестают работать

Парадокс Икара: как успех становится ловушкой
Когда у компании что-то хорошо получается, естественно хочется повторить успех. Если определенный способ управления обеспечил рост, зачем от него отказываться. Так удачное решение постепенно превращается в обязательное правило. Но условия меняются: у компании появляются новые рынки и задачи, а требования к руководителям и представления о том, «как у нас принято», остаются прежними.
Исследователь Дэнни Миллер назвал это «парадоксом Икара»: сильные стороны, доведенные до крайности, могут стать причиной неудач. Компания полагается на прежние преимущества даже там, где нужны другие решения. Клейтон Кристенсен в «Дилемме инноватора» описал похожий механизм: рациональные решения в интересах действующего бизнеса могут помешать увидеть новый рынок.
Теория Жизненных циклов всемирно известного теоретика управления Ицхака Адизеса показывает, как компания на разных этапах сама создает условия для будущих проблем.
Одна компания, но разные управленческие задачи
По Адизесу, на каждом этапе Жизненного цикла у компании свои приоритеты, и от руководителей требуется разное. Вот как это выглядит на первых трех этапах.
Этап
Главная задача
Как устроено управление
Младенчество
Превратить идею в работающий бизнес: найти клиентов, наладить продажи и денежный поток
Основатель сам принимает решения, продает и решает текущие проблемы. Длинные согласования не нужны
«Давай-давай»
Расти: использовать множество возможностей и браться за новые проекты
Руководители обещают больше, чем компания успевает сделать. Полномочия не определены, планирование отстает от роста
Юность
Перейти к профессиональному управлению
Нужно распределить ответственность, выстроить бюджетирование и договориться о правилах. Иначе компания останется зависимой от людей, привыкших решать все лично
В теории Адизеса управление включает четыре необходимые функции PAEI: получение результата (P), администрирование (A), предпринимательство (E) и интеграцию (I). От этапа к этапу меняется их соотношение, но ни одна функция не должна исчезать.
Как Юность может закончиться преждевременным старением
На этапе Юности компании действительно нужно усилить административную функцию и превратить личные договоренности в работающую систему. Бюджеты, процедуры, ответственность и контроль необходимы. Проблема начинается, когда руководители принимают наведение порядка за главную цель бизнеса.
Вот распространенный сценарий: допустим, некая компания выросла благодаря тому, что быстро реагировала на запросы клиентов и пробовала новые продукты. Чтобы навести порядок, пригласили опытных менеджеров. Появились бюджеты, процедуры согласования, критерии окупаемости проектов. Издержки стали прозрачнее, и это хороший результат.
Со временем оказывается, что идея нового продукта не может получить финансирование, потому что для нее нет точного прогноза продаж. Нестандартные запросы клиентов не вписываются в утвержденные процессы. Руководители отделов перестают предлагать то, что может нарушить план, и новые проекты даже не доходят до обсуждения. Хаоса становится меньше, но вместе с ним сокращается пространство для предпринимательской инициативы.
У Адизеса это один из путей преждевременного старения: административная функция вытесняет предпринимательскую, и организация может так и не дойти до Расцвета. Регламенты при этом нужны.
Ошибка возникает, когда вместе с хаосом устраняют и возможность экспериментировать. Если руководителей поощряют за отсутствие отклонений от бюджета, кто будет рисковать карьерой ради нового направления. Команда быстро усваивает, какое поведение здесь считается правильным.
Расцвет — не пункт назначения
Расцвет в теории Адизеса — состояние, в котором компания сочетает управляемость и гибкость. У нее есть системы, понятные цели и распределенная ответственность, но при этом сохраняются предпринимательская энергия и способность меняться. Однажды достичь Расцвета и закрепить его навсегда нельзя.
После периода успешного роста у руководителей появляется соблазн смотреть назад: «Мы уже пробовали», «Клиентам это не нужно», «Эта модель нас столько лет кормила». Такие аргументы бывают разумными. Но когда прошлый опыт становится главным критерием, компания перестает замечать перемены.
Допустим, у бизнеса сильный продукт, лояльная клиентская база и стабильная прибыль. Руководители год за годом улучшают существующий продукт и повышают эффективность процессов. Новое направление требует инвестиций, а результат неочевиден, поэтому его откладывают, а через год откладывают снова. Финансовые показатели пока хорошие, но компания все реже пробует что-то новое.
Старение не обязательно начинается с убытков. Сначала меняется поведение менеджеров: они тратят больше сил на сохранение достигнутого, чем на поиск будущего, и все чаще опираются на прежние решения и знакомые рынки. Но внешняя среда меняется, и то, что было правильным пять лет назад, сегодня как минимум нужно перепроверить.
Должности изменились, а требования к руководителям — нет
В управлении людьми эта инерция особенно заметна, потому что корпоративная культура проявляется в конкретных решениях. Кого назначают. За что поощряют. Какое поведение считают признаком сильного руководителя.
Например, начальником отдела продаж становится лучший продавец. Он прекрасно ведет переговоры, знает клиентов, умеет закрывать сложные сделки. Но теперь от него требуется другое: строить команду, развивать сотрудников, распределять ответственность, отвечать за общий результат. А оценивают его по-прежнему по личным продажам и умению самому решить сложный вопрос. Зачем ему менять поведение.
Это напоминает принцип Питера: успех на прежней должности не гарантирует эффективности на новой. Но дело не только в повышениях. Даже если человек никуда не переходил, сама должность могла существенно измениться. Руководитель, который подходил компании на этапе «Давай-давай», не обязательно отвечает требованиям той же должности через несколько лет.
Бюджеты и коммерческие цели пересматривают регулярно, а требования к руководящим должностям могут годами не меняться или вовсе не быть сформулированы. В такой ситуации компании часто обращаются к оценке 360 градусов. Она показывает, как окружающие воспринимают поведение руководителя. Это полезная обратная связь, но она не отвечает на вопрос, соответствует ли человек актуальным требованиям должности, особенно если критерии оценки давно не обновлялись. Можно получить высокие оценки за то, что отлично поддерживаешь порядок, который уже мешает компании двигаться дальше.
Как заметить старение до падения выручки
Универсального показателя нет. Согласования могут удлиниться из-за роста бизнеса, а осторожность с инвестициями может быть вполне разумной.
Настораживать должно сочетание признаков:
На совещаниях все меньше спорят о будущем и все больше обсуждают, почему прежние решения были правильными.
Новые идеи отклоняют, не проверив на практике: «У нас так не принято».
Менеджеры точно знают, как выполнить текущий план, но затрудняются ответить, за счет чего компания будет расти через несколько лет.
Руководители, которые не допускают отклонений от процедур, получают больше признания, чем те, кто нашел работающий новый подход.
Решения проходят все больше согласований, а за результат целиком отвечает все меньше людей.
По отдельности это не диагноз. Но если компания все реже пересматривает собственные представления о рынке, стоит посмотреть, какое поведение поощряет ее управленческая система.
С чего начинать, если хочется сохранить Расцвет
Я бы не начинала с очередного тестирования менеджеров, а действовала в таком порядке:
Вернуться к стратегии. Где мы собираемся расти. Что изменилось у клиентов, конкурентов, в технологиях. Какие решения продолжаем выполнять по инерции. Если бы сегодня создавали эту компанию заново, оставили бы прежние правила и распределение полномочий.
Перевести стратегию в требования к управлению. Какие решения руководители должны принимать самостоятельно. Где компании нужна большая дисциплина, а где — пространство для экспериментов. Какие результаты, качества и компетенции необходимы на ключевых должностях. Кому-то достаточно изменить полномочия, кому-то понадобится развитие. Иногда придется признать, что требования должности и возможности человека больше не совпадают.
Только после этого выбирать инструменты оценки и принимать кадровые решения. Иначе мы будем очень тщательно измерять то, что приносило успех вчера.
Управленческие системы должны не только защищать бизнес от ошибок, но и помогать ему меняться. В Юности важно не потерять предпринимательство, пока наводим порядок, а в Расцвете — не принять стабильность за гарантию будущего.
Требования к управлению стоит пересматривать вместе с задачами бизнеса, а не тогда, когда старые решения уже привели к кризису.