Что случилось и почему все заговорили о счете 71

В октябре 2025 года Верховный суд вынес определение по делу № А47-7677/2024. Формально спор был о камеральной проверке: инспекция увидела расхождение между выплатами физлицам по банковским выпискам и данными 6-НДФЛ (около 9 млн ₽) и запросила пояснения и документы. Суд подтвердил: да, налоговики вправе это делать на камералке по п. 3 ст. 88 НК. А по ходу дела прозвучал вывод, который теперь цитируют на каждом налоговом семинаре: неподтвержденные документами подотчетные суммы — доход физлица.

Минфин: в письме от 30.04.2025 № 03-15-06/44169 он разъяснил, что неизрасходованные и не возвращенные подотчетные деньги на представительские расходы — это выплата в рамках трудовых отношений. А значит, облагаются не только НДФЛ, но и страховыми взносами.

Итог: в 2026 году камералки идут по трем линиям — сверка выплат с РСВ и 6-НДФЛ, сверка счета 71 с бухгалтерским балансом и запросы авансовых отчетов с расшифровками. Инспекции уже рассылают такие требования по итогам 2025 года.