Теперь — для ФНС: налоговики включили подотчетные суммы в зону камерального контроля, а Верховный суд дал им инструментарий для переквалификации таких денег в доход сотрудника.
Что случилось и почему все заговорили о счете 71
В октябре 2025 года Верховный суд вынес определение по делу № А47-7677/2024. Формально спор был о камеральной проверке: инспекция увидела расхождение между выплатами физлицам по банковским выпискам и данными 6-НДФЛ (около 9 млн ₽) и запросила пояснения и документы. Суд подтвердил: да, налоговики вправе это делать на камералке по п. 3 ст. 88 НК. А по ходу дела прозвучал вывод, который теперь цитируют на каждом налоговом семинаре: неподтвержденные документами подотчетные суммы — доход физлица.
Минфин: в письме от 30.04.2025 № 03-15-06/44169 он разъяснил, что неизрасходованные и не возвращенные подотчетные деньги на представительские расходы — это выплата в рамках трудовых отношений. А значит, облагаются не только НДФЛ, но и страховыми взносами.
Итог: в 2026 году камералки идут по трем линиям — сверка выплат с РСВ и 6-НДФЛ, сверка счета 71 с бухгалтерским балансом и запросы авансовых отчетов с расшифровками. Инспекции уже рассылают такие требования по итогам 2025 года.
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Когда зависший аванс превращается в доход
Здесь важен один нюанс, который часто путают. Сам по себе незакрытый аванс доходом пока не является. Пока долг числится и компания собирается его взыскивать, экономической выгоды у работника нет. Суды привязывают момент налогообложения не к дате выдачи денег, а к моменту, когда работодатель перестает требовать возврат: прощение долга, истечение срока исковой давности, списание как безнадежного. Так сказал АС Московского округа в постановлении от 05.05.2026 № Ф05-24985/2023 по делу № А40-89092/2022.
Бонус для аккуратных: если сотрудник деньги вернул, но авансовый отчет так и не сдал — дохода тоже нет. Это подтвердил АС Поволжского округа в постановлении от 09.04.2025 № Ф06-1630/2025 по делу № А55-9184/2024.
Но есть и вторая линия практики — жестче. Налоговики считают: если сальдо по счету 71 «висит» от начала года до конца года и отчетов нет, срок на отчет истек, значит — доход. Эту позицию поддержал Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 21.04.2026 № 11АП-2822/2026 по делу № А55-3790/2025. Важно: практика по этому вопросу пока не единообразна, но идти в спор с налоговой с «висящим» сальдо — так себе удовольствие.
Шпаргалка по последствиям:
Ситуация
НДФЛ
Взносы
Отчет сдан, чеки есть, остаток возвращен
нет
нет
Деньги возвращены, отчета нет
нет
нет
Долг взыскивается (удержание, соглашение, суд)
нет
нет
Долг прощен, истек срок давности, списан
да
да
Сальдо на 71 «висит» весь год без отчетов
риск доначисления
риск доначисления
Четыре способа закрыть долг — от лучших к худшему
Способ 1. Собрать авансовые отчеты с документами. Отчет нужен всегда, даже если сотрудник вернул все до копейки. Прикладываем чеки, накладные, акты; по командировкам — подтверждение проезда и проживания (суточные документировать не нужно). С чеками теперь строго: дата, продавец и содержание операции должны читаться. «Неразборчивые чеки на все подряд» суды больше не принимают.
Способ 2. Вернуть остаток в кассу или на счет. Приходный кассовый ордер — и счет 71 закрыт. Самый простой сценарий, если деньги просто не потрачены.
Способ 3. Удержать из зарплаты. Работодатель вправе удержать невозвращенный остаток не позднее месяца со дня окончания срока возврата — и только если работник письменно не оспаривает основание и размер (ст. 137 ТК). За один раз можно удержать не больше 20% от выплаты после НДФЛ (ст. 138 ТК). Крупный долг — значит, несколько удержаний подряд, и декабрьское лучше сопроводить письменным соглашением с сотрудником.
Способ 4. Соглашение о поэтапном возврате. Когда разом не выходит, оформляйте график платежей. Это сохраняет статус долга как взыскиваемого — а значит, держит налоговые риски на дистанции.
А вот чего не делать: просто простить долг декабрьским приказом. С даты приказа сумма становится доходом работника — НДФЛ, взносы, пени, а если налог удержать не из чего, еще и сообщение в налоговую по п. 5 ст. 226 НК.
Три примера
Пример 1 — как надо.
10 ноября снабженцу выдали 60 000 ₽ на расходники. Потратил 47 500 ₽ — чеки и накладная приложены к отчету. 20 ноября вернул остаток 12 500 ₽ по РКО. Долга нет, дохода нет, расходы приняты. Идеальная картинка для счета 71.
Пример 2 — как не надо.
Менеджер получил 50 000 ₽ в марте 2026-го, отчет не сдал, деньги не вернул. В декабре компания прощает долг приказом. Результат: доход 50 000 ₽, НДФЛ минимум 6 500 ₽ (по ставке 13%), страховые взносы по единому тарифу — еще около 15 000 ₽, плюс пени. А если удержать налог уже не из чего — сообщение в ИФНС.
Пример 3 — реальность многих компаний.
На счете 71 «висит» 300 000 ₽, документов на часть расходов нет. Держать сумму до конца года рискованно — ее могут признать доходом. План действий: по подтвержденной части — добрать документы от поставщиков; по остальной — соглашение о поэтапном возврате с удержаниями по графику; если без списания не обойтись — считать налоговые последствия заранее, а не постфактум.
Что изменилось в самих правилах подотчета
Пока вы закрываете долги, сверяйтесь и с новыми правилами — они тоже поменялись:
Заявление больше не обязательно. Достаточно приказа руководителя: сумма, срок, цель. Разрешено выдавать деньги сразу нескольким подотчетникам одним распоряжением.
Срок отчета компания устанавливает сама — в приказе или локальном акте. Трехдневный срок для обычного подотчета отменен. Для командировок действует новое положение (постановление Правительства от 16.04.2025 № 501, работает с 01.09.2025): отчет и окончательный расчет по авансу — в течение трех рабочих дней после возвращения.
Новый аванс выдают и не отчитавшимся — запрет давно снят. Но копить задолженность на 71-м счете в 2026 году — плохая идея.
Подотчетником может стать и исполнитель по ГПХ — но налоговики такие выдачи разглядывают особенно пристально из-за риска переквалификации отношений.
Чек-лист на декабрь
Сформируйте расшифровку счета 71 — все «висящие» суммы по каждому подотчетнику.
Запросите авансовые отчеты, проверьте чеки на читаемость реквизитов.
Остатки верните в кассу или на счет, оформите ПКО.
По небольшим и свежим долгам — удержание из зарплаты с письменного согласия (в пределах 20% выплаты).
По крупным долгам — соглашение о поэтапном возврате с графиком.
Безнадежные долги — только через инвентаризацию и осознанно: помните про НДФЛ и взносы с даты списания.
Сверьте счет 71 с балансом и отчетностью по физлицам — расхождения в них ищет ФНС.
Декабрь — единственное окно, когда можно навести порядок без штрафа за старые авансы. С января сальдо по счету 71 начнет работать против компании.
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