Как безболезненно разгрузить бухгалтерию: 5 шагов к прозрачной системе без дополнительного найма

Шаг 1. Соберите все задачи воедино и отследите время выполнения

Если задачи выдаются устно и в мессенджерах, записываются на стикерах или просто держатся в голове, — любые управленческие решения будут гаданием на кофейной гуще, так как руководитель не всегда может увидеть и оценить ни общую загрузку команды, ни каждого отдельного сотрудника, ни даже свою загрузку. Приоритеты выставляются по наитию и не всегда понятно, какие задачи требуют срочного внимания:что-то теряется, а статус выполнения задачи по умолчанию неизвестен и его нужно каждый раз отдельно выяснять.

Отдельные сложности возникают, когда кто-то из сотрудников заболевает или уходит в отпуск — тем, кто его заменяет, зачастую приходится заново во всем разбираться или названивать с вопросами отсутствующему.

Когда есть единая система управления задачами, видно, кто чем занят, какие дедлайны горят, что уже взяли в работу, а что в очереди. При этом передача дел от одного сотрудника к другому на время отсутствия будет происходить бесшовно. Также можно понять, какие незапланированные задачи возникли спонтанно и почему. А если при этом система позволяет замерять время выполнения задач, у руководителя будет полноценная аналитика, которая позволит выявить скрытые проблемы, чтобы затем разобраться в их причинах.

Например, почему у одного сотрудника та или иная работа занимает час, а у другого три? Если речь идет об аутсорсинге, то можно обнаружить, что объем задач по конкретному клиенту больше, чем изначально было прописано в договоре с ним. Тогда нужно либо передоговариваться с клиентом и аргументированно повышать цену, либо вернуть объем работы рамки договора.

Небольшой компании необязательно нужны дорогие и сложные системы, которые требуют особого внедрения и технических специалистов для обслуживания. Начните с простого: соберите задачи в одном месте, укажите ответственных и сроки, договоритесь, как фиксировать статус и затраченное время. Здесь важно, чтобы записи регулярно обновлялись и по ним можно было сразу понять загрузку команды, не задавая дополнительных вопросов.