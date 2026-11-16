Как безболезненно разгрузить бухгалтерию: 5 шагов к прозрачной системе без дополнительного найма

Перегруженная бухгалтерия — привычное явление и для штатных служб, и для аутсорсеров. Не у всех есть возможность расширять команду и повышать зарплаты, а кому-то расходы приходится даже урезать. Лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от Точка Банк Дмитрий Почивалин поделился советами, как решить проблему через перестройку процессов.
Почему расширение штата не всегда решает проблему перегруженной бухгалтерии
Новый сотрудник не обязательно поможет справиться с растущей нагрузкой, если в компании нет прозрачных процессов. Одна и та же задача может у одного сотрудника занять два часа, а у другого — целый рабочий день. И причина не всегда в лени и некомпетентности сотрудника, могут быть и другие. Пока у руководителя перед глазами нет полной картины, инстинктивное решение нанять еще одного бухгалтера не сработает: расходы вырастут, а перегруз останется. А слепо перераспределяя нагрузку без изменения оплаты, можно вместо одного выгоревшего бухгалтера получить сниженную мотивацию у другого.
Ниже — 5 шагов, которые стоит сделать в первую очередь, чтобы навести порядок в процессах.
Шаг 1. Соберите все задачи воедино и отследите время выполнения
Если задачи выдаются устно и в мессенджерах, записываются на стикерах или просто держатся в голове, — любые управленческие решения будут гаданием на кофейной гуще, так как руководитель не всегда может увидеть и оценить ни общую загрузку команды, ни каждого отдельного сотрудника, ни даже свою загрузку. Приоритеты выставляются по наитию и не всегда понятно, какие задачи требуют срочного внимания:что-то теряется, а статус выполнения задачи по умолчанию неизвестен и его нужно каждый раз отдельно выяснять.
Отдельные сложности возникают, когда кто-то из сотрудников заболевает или уходит в отпуск — тем, кто его заменяет, зачастую приходится заново во всем разбираться или названивать с вопросами отсутствующему.
Когда есть единая система управления задачами, видно, кто чем занят, какие дедлайны горят, что уже взяли в работу, а что в очереди. При этом передача дел от одного сотрудника к другому на время отсутствия будет происходить бесшовно. Также можно понять, какие незапланированные задачи возникли спонтанно и почему. А если при этом система позволяет замерять время выполнения задач, у руководителя будет полноценная аналитика, которая позволит выявить скрытые проблемы, чтобы затем разобраться в их причинах.
Например, почему у одного сотрудника та или иная работа занимает час, а у другого три? Если речь идет об аутсорсинге, то можно обнаружить, что объем задач по конкретному клиенту больше, чем изначально было прописано в договоре с ним. Тогда нужно либо передоговариваться с клиентом и аргументированно повышать цену, либо вернуть объем работы рамки договора.
Небольшой компании необязательно нужны дорогие и сложные системы, которые требуют особого внедрения и технических специалистов для обслуживания. Начните с простого: соберите задачи в одном месте, укажите ответственных и сроки, договоритесь, как фиксировать статус и затраченное время. Здесь важно, чтобы записи регулярно обновлялись и по ним можно было сразу понять загрузку команды, не задавая дополнительных вопросов.
Так, в сервисе «Финлид» от Точка Банк руководитель может ставить задачи себе и сотрудникам, выбирать тип и периодичность. Каждый сотрудник работает со своим списком задач, а руководитель может видеть загрузку команды, планировать и распределять задачи. Таймер позволяет фиксировать время выполнения задач, а аналитику по трудозатратам можно выгрузить в Excel.
Шаг 2. Найдите повторяющиеся задачи и автоматизируйте их
Автоматизация в бухгалтерии — это не только привычные 1С и электронный документооборот. Много времени у специалистов отнимают небольшие повторяющиеся действия, которые тоже можно автоматизировать, например, к ним можно отнести скачивание банковских выписок или формирование авансовых отчетов.
Проанализировав процессы, вы найдете точки, где ручной труд можно заменить парой настроек. На помощь можно призвать искусственный интеллект — описать нейросети свои ежедневные процессы (без персональных и конфиденциальных данных) и спросить, как их можно автоматизировать конкретно в вашем случае. ИИ может подсветить неочевидные для вас участки, об автоматизации которых вы даже не задумывались, и подсказать, как это сделать.
Шаг 3. Уменьшите количество вкладок
Согласно опросу, 97% бухгалтеров за последние годы стали использовать больше цифровых сервисов и программ. Но парадокс автоматизации в том, что бухгалтер может меньше делать руками, и при этом так же уставать из-за постоянного переключения между окнами, ввода логинов и паролей, поиска нужной вкладки — все это создает новую ментальную нагрузку и приводит к расфокусировке внимания. Технологии действительно упрощают многие задачи, но если инструменты не связаны между собой, появляется систематическая многозадачность, и это тоже может влиять эффективность бухгалтера.
По данным исследования Kaiten и «Пачки», 31% опрошенных чаще переключаются между задачами, чем работают сосредоточенно, а почти 60% отмечают негативные последствия многозадачности. Похожую проблему выявил опрос VK WorkSpace и Hi-Tech Mail: 58% участников опроса испытывают усталость и раздражение из-за постоянного переключения между окнами.
Посмотрите, какими программами пользуется ваша команда и сколько действий приходится выполнять в разных системах. По возможности выбирайте решения, которые позволяют делать максимум в одном окне. Чем меньше точек входа в работу и отвлекающих факторов, тем выше концентрация, ниже усталость и меньше ошибок в работе.
Шаг 4. Сократите время на поиск информации
На первый взгляд кажется, что найти договор с клиентом, пароль от его клиент-банка, нужный первичный документ или конкретную норму закона — дело 1-2 минут. Но это складывается в часы и дни потерянного рабочего времени. Есть и другая проблема — если ответственный сотрудник заболел или ушел в отпуск, тому, кто подхватит его задачи, найти нужное будет еще сложнее и дольше.
Чем меньше времени занимает поиск той или иной информации, тем лучше для рабочих процессов.
Так, в сервисе «Финлид» у вас в едином пространстве будут собраны:
Данные о клиентах: договоры, контакты и другая необходимая информация.
Логины и пароли от своих и клиентских сервисов в зашифрованном виде.
Выписки из разных банков.
Чеки для подотчетов.
Рабочие задачи.
А встроенный ИИ-Ассистент бухгалтера, обученный на нормативных документах, поможет быстро найти ответ на вопрос, нужную норму закона или проводку, подготовить ответ на требование ФНС и найти расхождения в актах сверок.
Шаг 5. Застрахуйтесь от форс-мажоров и авралов
Всех непредвиденных ситуаций в работе избежать невозможно, но можно их минимизировать. Авралы часто случаются не из-за объема работы, а из-за ситуаций, которые можно было предотвратить. Забыли продлить электронную подпись, у клиента изменились данные в ЕГРЮЛ, а вы не знали, заблокировали счет по 115-ФЗ — и вот уже работа пошла не по плану и нужно тратить время и силы, чтобы спасти ситуацию.
Составьте список событий, которые могут нарушить рабочий процесс и определите, как их отслеживать. Например, можно настроить в календаре напоминания об истечении сроков электронной подписи или патентов, подписаться на сервис отслеживания изменений в ЕГРЮЛ у клиентов или контрагентов, сервисы по отслеживанию рисков по 115-ФЗ или воспользоваться готовыми решениями, которые объединяют эти задачи.
Что касается авралов в отчетный период, то частично снизить градус напряжения поможет грамотная организация работы с первичными документами, которые зачастую массово поступают в последний момент. Снизить нагрузку помогут два решения.
Закрепите в договоре с клиентами сроки передачи документов и объясните им, почему важно соблюдать договорную дисциплину и сдавать первичку в оговоренный срок. Можно также предусмотреть отдельную плату за обработку документов, которые пришли позже согласованного срока.
Автоматизируйте распознавание и обработку первичных документов. Современные роботы-первичники способны заменить бухгалтера по первичной документации и вовремя обрабатывать даже большое количество документов, поступивших в последний момент.
Работа, выстроенная таким образом, позволит справляться с нагрузкой имеющимися ресурсами и предотвратить выгорание сотрудников, несправедливое распределение нагрузки и лишние расходы. Время и энергию, которую раньше тратили на хаос и рутину, сотрудники смогут направить на развитие новых профессиональных навыков. Это особенно важно с учетом того, как меняется сегодня профессия: 80% бухгалтеров считают, что сегодня им требуется больше компетенций, чем десять лет назад. А у руководителей бухгалтерских компаний появится возможность масштабироваться и повысить маржинальность без роста издержек.
Это не дело одного дня и перестраивать работу лучше постепенно. Внедрять новое всегда сложно и на первом этапе можно встретить сопротивление коллектива. Но практика показывает, что от налаженных процессов в конечном счете выигрывают все. При этом если действительно нужно будет расширить штат, увеличить зарплату сотруднику или поднять цену клиенту — это будет обоснованное решение, подтвержденное цифрами.
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