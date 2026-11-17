Как устроена шкала в 2026 году

Основная налоговая база — зарплата, премии, отпускные, выплаты по ГПД — облагается по пяти ставкам с порогами нарастающим итогом с начала года:

База за год, руб. Ставка Формула до 2 400 000 включительно 13% Б × 13% 2,4–5 млн 15% с превышения 312 000 + (Б − 2 400 000) × 15% 5–20 млн 18% с превышения 702 000 + (Б − 5 000 000) × 18% 20–50 млн 20% с превышения 3 402 000 + (Б − 20 000 000) × 20% свыше 50 млн 22% с превышения 9 402 000 + (Б − 50 000 000) × 22%

Ключевой принцип, на котором спотыкаются и программы, и люди: повышенная ставка применяется только к части базы сверх порога, а не ко всему доходу. При годовой облагаемой зарплате 2,8 млн налог составит 372 000 руб. (2,4 млн × 13% + 400 000 × 15%), а не 15% со всей суммы.

Дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг, проценты по вкладам, страховые и пенсионные выплаты в 2026-м идут по укороченной шкале 13/15% с порогом 2,4 млн. А районные коэффициенты и северные надбавки к зарплате — по шкале 13/15%, но с порогом 5 млн. Это три разные налоговые базы, которые нельзя смешивать.