Для бухгалтера это значит одно: расчет НДФЛ, настроенный «как раньше», в 2027-м перестанет сходиться с отчетностью.
Как устроена шкала в 2026 году
Основная налоговая база — зарплата, премии, отпускные, выплаты по ГПД — облагается по пяти ставкам с порогами нарастающим итогом с начала года:
База за год, руб.
Ставка
Формула
до 2 400 000 включительно
13%
Б × 13%
2,4–5 млн
15% с превышения
312 000 + (Б − 2 400 000) × 15%
5–20 млн
18% с превышения
702 000 + (Б − 5 000 000) × 18%
20–50 млн
20% с превышения
3 402 000 + (Б − 20 000 000) × 20%
свыше 50 млн
22% с превышения
9 402 000 + (Б − 50 000 000) × 22%
Ключевой принцип, на котором спотыкаются и программы, и люди: повышенная ставка применяется только к части базы сверх порога, а не ко всему доходу. При годовой облагаемой зарплате 2,8 млн налог составит 372 000 руб. (2,4 млн × 13% + 400 000 × 15%), а не 15% со всей суммы.
Дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг, проценты по вкладам, страховые и пенсионные выплаты в 2026-м идут по укороченной шкале 13/15% с порогом 2,4 млн. А районные коэффициенты и северные надбавки к зарплате — по шкале 13/15%, но с порогом 5 млн. Это три разные налоговые базы, которые нельзя смешивать.
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Что изменилось в 2026 году
Сама шкала не тронулась, но вокруг нее произошло несколько событий, которые прямо бьют по настройкам программ:
ЕАЭС-резиденты переведены на шкалу 13–22%. Граждане стран союза, работающие в России, теперь облагаются по пункту 3.1 статьи 224 НК вместо общей ставки 30%. То же касается дистанционных работников и исполнителей по договорам через интернет при соблюдении условий подпунктов 6.2 и 6.3 статьи 208 НК.
Доля РК и СН выделяется из среднего заработка — из всех его видов. Законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ закреплено: доля районных коэффициентов и северных надбавок выделяется не только из зарплаты, но и из отпускных, больничных, командировочных, компенсаций за неиспользованный отпуск. Эта часть облагается по шкале 13/15% с порогом 5 млн, остальное — по основной шкале.
Обновились коды статуса налогоплательщика в 6-НДФЛ. ФНС письмом от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@ рекомендовала новые коды: 0 — налоговый резидент РФ, признанный иноагентом, 9 — гражданин государства ЕАЭС, не являющийся налоговым резидентом России. Коды доходов и вычетов в 2026-м тоже обновлялись, но отдельным порядком.
КБК по каждой ставке — отдельные. Пять КБК для ставок 13, 15, 18, 20 и 22% указываются в уведомлении об исчисленных суммах; в платежке через ЕНП разбивки по ставкам нет.
Что готовится на 2027 год
Законопроект № 617-9 переносит на пятиступенчатую шкалу примерно двадцать налоговых баз, которые сейчас считаются по 13/15%: дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и продажи имущества, материальная выгода, прибыль КИК, майнинг и криптовалюта.
По вкладам сценарий смягчен ко второму чтению: с 1 января 2027 года банки становятся налоговыми агентами, но в течение всего 2027 года удерживают только 13%, а ФНС по итогам года доначисляет налог по прогрессивной шкале на основании данных кредитных организаций. До конца 2027-го банки должны донастроить свои системы под полную прогрессию.
Необлагаемый минимум по вкладам сохраняется, но важна деталь: с 2027 года ставка для его расчета берется за предшествующий год — для процентов 2027-го это максимум ключевой ставки 2026-го. Необлагаемы рублевые вклады со ставкой до 1% и средства на эскроу-счетах.
Проектом также предусматриваются: ставка 35% для дивидендов на счета типа «С», повышение порога контроля для КИК с 25% до 50%, отмена необлагаемого порога прибыли КИК в 10 млн и рост имущественного вычета при покупке жилья с 2 до 8 млн (максимальный возврат — 1,04 млн руб.). Эти детали — из законопроекта в текущей редакции и могут измениться ко второму чтению.
Важно: закон еще не принят. Действующие правила и проектные нужно учитывать раздельно и не «включать» 2027-й в настройках заранее.
Чек-лист: что проверить в программе
1. Обновление релиза. В 1С:ЗУП механизм прогрессивной шкалы реализован начиная с релизов 2025 года; для 2026-го нужен актуальный релиз (ориентир — 3.1.30.108 и выше). Перед обновлением — полная выгрузка базы, после — дождаться обработки регистров.
2. Флаг прогрессивной шкалы. Путь: Настройка → Расчет зарплаты → «Порядок учета НДФЛ» (в ЗУП — через учетную политику организации → закладка «НДФЛ»). Без галочки «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале» налог весь год считается по 13% — это прямая дорога к недоплате и штрафам.
3. Дата начала применения — 1 января текущего года, а не текущая дата. Иначе сломается нарастающий итог.
4. Регистр «Шкала ставок НДФЛ». Там должны стоять пороги 2,4 / 5 / 20 / 50 млн. Если значения сбиты, восстановите кнопкой «Заполнить по умолчанию» и не правьте вручную — расхождение ломает определение ставки по всем сотрудникам.
5. Категории дохода у видов начислений. Для зарплаты, премий, отпускных — «Основная налоговая база»; для дивидендов — «Дивиденды»; для надбавок — «Районный коэффициент и северная надбавка». Типовые начисления после обновления размечаются сами, а вот кастомные надо проверить вручную — это самый частый источник ошибок.
6. Тестовый расчет. Проведите начисление за месяц, в котором сотрудник с окладом выше 200 тыс. руб. пересекает порог: в документе должна появиться колонка «Налог с превышения», а в регистре налогового учета по НДФЛ — строки по каждой примененной ставке.
7. Пересчет закрытых месяцев. Если донастройку делали уже после закрытия периода, перезапустите расчет через «Начисление зарплаты и взносов» с флагом пересчета НДФЛ и сверьте налоговые регистры.
8. Отчетность и контрольные соотношения. Проверяйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с параметром «Суммы до/с превышения» и «Сводную» справку 2-НДФЛ — она показывает ставки и 2025-го, и 2026-го года. Обновленные коды статуса налогоплательщика и новые коды доходов сверьте с контрольными соотношениями до сдачи 6-НДФЛ, а не после требования ФНС.
9. Уведомления по ЕНП. Убедитесь, что суммы по ставке 15% стоят на своем КБК, по 18% — на своем. Ошибка в КБК превращается в недоимку по одной ставке и переплату по другой, пока не подадите исправленное уведомление.
Главные ловушки 2027 года
Первая — обособленность баз.
Ранние трактовки законопроекта предполагали, что зарплата, дивиденды, купоны и проценты по вкладам складываются для определения ступени шкалы. Но эксперты подчеркивают: дивиденды и проценты сохраняют статус отдельных совокупностей налоговых баз — их нельзя механически прибавлять к зарплате, а доходы по вкладам не повышают ставку по зарплате, хотя сами считаются с учетом остальных баз. Итоговый порядок уточнится ко второму чтению: тестируйте программы по финальному тексту закона, а не по текущим разборам.
Вторая — привязка порогов к налоговому периоду.
Пороги не индексируются и не привязываются к году выплаты: 1 января накопленный доход обнуляется, и январские выплаты снова идут по 13%, даже если декабрь закончился на ставке 22%. Программы, которые «переносят» накопленный итог через границу года, завышают налог.
Третья — переходный год по вкладам.
Схема «банк удерживает 13%, ФНС доначисляет прогрессию» в 2027-м размывает ответственность: физлицу нужно быть готовым к уведомлению с доплатой в 2028-м, а бухгалтеру — к вопросам сотрудников, которые видят в справках только 13%.
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