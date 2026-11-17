🔹 Плавающий график: в один день 4 часа, в другой 8. Компания хочет ввести неполный рабочий день с плавающим графиком: сегодня четыре часа, завтра восемь, а зарплату считать по фактически отработанному времени и установленной стоимости часа. Бухгалтер спрашивает коллег, допустим ли такой режим и как закрепить его в трудовых договорах так, чтобы не пришлось переделывать расчёт.
🔹 Налог на имущество: в собственности только машины, здания в аренде. Юрлицо на общей системе владеет только машинами и оборудованием, а здания и помещения арендует. Бухгалтер уточняет, возникает ли обязанность платить налог на имущество организаций, если недвижимости в собственности нет, и что тогда попадает в расчёт.
🔹 Воинская отчётность в ООО: не сдавали, появился совместитель. В организации было два сотрудника — женщина и мужчина 54 лет, сведения в военкомат не сдавали ни разу. В сентябре приняли третьего: мужчина 39 лет, совместитель. Бухгалтер просит подсказать, что делать с воинским учётом сейчас и в каком порядке восстанавливать пропущенное.
🔹 3D-печать оснастки: как списывать пластик. Организация купила 3D-принтер, чтобы печатать оснастку для собственного производства. Бухгалтер спрашивает, как списывать пластик, который закупается под эту печать: в каком порядке его учитывать и в какой момент относить на затраты, чтобы не спорить с проверяющими.
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С.
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