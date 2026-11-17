Экономический эффект от ИИ в ключевых отраслях оценили в 1,8–2,6 трлн рублей
Аналитики Data Insight и СберМаркетинга оценили годовой прямой эффект от ИИ в обследованных бизнес-процессах: в базовом сценарии — 1,8 трлн рублей, в оптимистичном — 2,6 трлн. Речь о выгоде за один год, а не о сумме за три года. Сейчас, по той же оценке, эффект составляет около 680 млрд рублей, пишет ComNews.
ФТС закупает серверы и СХД за 1,06 млрд рублей
Федеральная таможенная служба подводит итоги аукциона на серверы и системы хранения: начальная цена — 1,06 млрд рублей, комиссия объявит победителя 18 ноября. Эксперты говорят, что годом раньше аналогичный комплект обошёлся бы на 30–40% дешевле. Оборудование ждут в Твери до 7 декабря 2026 года, контракт исполняется до 8 февраля 2027 года, пишет ComNews.
Минздрав потратит на эксплуатацию ЕГИСЗ почти 1,22 млрд рублей
Заказчик — Минздрав, начальная цена контракта почти 1,22 млрд рублей, заявки принимают до 27 ноября. Услуги разбиты на четыре этапа: с 21 декабря 2026 года по 31 августа 2027 года. При этом медорганизации, как отмечает издание, сталкиваются с барьерами при внедрении и эксплуатации системы, пишет ComNews.
Россия не вернула места в Радиорегламентарном комитете и Совете МСЭ
Итоги голосования на полномочной конференции Международного союза электросвязи в Дохе оказались неутешительными: Россия не вошла ни в Радиорегламентарный комитет, ни в Совет МСЭ на период 2027–2030 годов. Конференция открылась 9 ноября и продлится до 27 ноября. Место в Совете страна утратила ещё в 2022 году в Бухаресте — впервые за 75 лет, пишет ComNews.
Хакеры взламывают компании ИИ-агентами в автоматическом режиме
Специалисты Google и Mandiant нашли сервер с системой exploit_agent: она подключена к нескольким языковым моделям, сопоставляет код веб-приложений до и после патча, находит закрытую уязвимость, создаёт эксплойт и запускает атаку. Интерес оператора вызывали французские сайты СМИ, развлечений и учебных заведений. В атаках применяют фреймворки CAIRN, PentAGI, CyberStrikeAI и HexStrike AI, пишет «Код.ру».
Крупнейшие банки США одновременно попали под сбой
Больше других пострадал Chase: 16 ноября к 21:30 по Москве Downdetector показывал почти 4 500 жалоб на банк. Клиенты сообщали, что не могут войти в онлайн-банк, жаловались на приложение, баланс и переводы, часть операций не прошла в отделениях и банкоматах. На момент публикации заметки сбой не закончился, пишет «Код.ру».
Наличных в России стало больше на 22% за год
Банкнот в обращении 22,65 трлн рублей — 10,2 млрд купюр, на 22,4% больше, чем год назад. Монеты в обороте оцениваются в 132,3 млрд рублей, их насчитывается 74,4 млрд штук, а прибавка за год — 1,9%. В проекте основных направлений ДКП на 2026–2029 годы регулятор ждёт, что объём наличных будет расти вместе с экономикой, пишет «Код.ру».
Мошенники начали продавать поддельные билеты в театр
О находке «Лаборатория Касперского» рассказала на Kaspersky CyberSecurity Weekend 2026 в Ташкенте. Часть поддельных страниц копирует сайты театров, часть — билетные сервисы: есть афиши, снимки артистов, расписание и схема зала с партером, балконом и «проданными» местами. Билеты в найденных примерах стоили несколько тысяч рублей, пишет «Код.ру».
Юрист научил ИИ самому вносить правки в Word
Автор — юрист, который работает с договорами, приложениями и допсоглашениями, прошедшими несколько кругов согласования. Сначала он обсуждал правки с моделью в чате и переносил их в документ вручную, потом собрал схему, при которой изменения сразу попадают в файл Word с сохранением комментариев и истории. В статье — как устроен подход и где он ломается, пишет Habr.
Вышла система фильтрации спама Rspamd 4.3.0
Проект живёт с 2011 года, код открыт на GitHub под Apache 2.0. Rspamd оценивает письма по десяткам правил, умеет работать в режиме Milter с Postfix и Sendmail и держит сотни сообщений в секунду. В 4.3.0 усилили разбор вложений против фишинга, закрыли уязвимости, доработали аутентификацию почты и веб-интерфейс, пишет Habr.