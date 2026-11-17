Юрист научил ИИ самому вносить правки в Word

Автор — юрист, который работает с договорами, приложениями и допсоглашениями, прошедшими несколько кругов согласования. Сначала он обсуждал правки с моделью в чате и переносил их в документ вручную, потом собрал схему, при которой изменения сразу попадают в файл Word с сохранением комментариев и истории. В статье — как устроен подход и где он ломается, пишет Habr.