Каким документом оформить
Ученический договор не нужен — повышение квалификации не предполагает новой профессии. Достаточно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.
Основания:
ст. 197 ТК (обучение по соглашению сторон),
ч. 4 ст. 57 ТК (условие об обучении за счёт работодателя),
ст. 249 ТК (возврат затрат — только если планируете взыскивать).
Нужно ли платить стипендию
Стипендия — не положена в любом случае.
Стипендия (ст. 204 ТК) выплачивается только по ученическому договору. Раз его нет — ни в рабочее время, ни в свободное стипендию платить не обязаны.
Обучение в рабочее время
За дни учёбы сохраняется средний заработок (ст. 187 ТК) — это единственная выплата. «Ученического отпуска» для повышения квалификации не существует, формула «средний заработок + стипендия» не нужна.
Средний заработок обязателен, только если обучение с отрывом от работы идёт по направлению работодателя.
Обучение в свободное время
Например, сотрудник обучается по схеме: видеолекции вечером, тесты онлайн.
Работник трудится полный день, учёба — в его время отдыха.
Ни средний заработок, ни стипендия не положены; оплачиваете только сам курс. Это безопасно, когда курс — по инициативе сотрудника; в соглашении зафиксируйте: «обучение проходит в свободное от работы время по инициативе работника».
Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне
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Исключение
Исключение в обоих сценариях: если повышение квалификации для должности обязательно по закону (медики, педагоги, охрана труда), условие об отработке и возврате денег суд не применит — такое обучение работодатель обязан оплатить в любом случае, без компенсации при увольнении.
Сценарий А. Работодатель планирует взыскивать расходы при увольнении
В соглашении обязательно прописать:
Срок отработки — например, 12 месяцев, считать с даты выдачи документа о повышении квалификации.
Возврат пропорционально неотработанному времени. Формула: стоимость обучения × (неотработанные месяцы ÷ срок отработки).
Перечень уважительных причин увольнения — болезнь, переезд, выход на пенсию и т. д. (рекомендация Роструда, письмо от 18.10.2013 № 852-6-1) — по ним возврата нет.
Состав расходов — курс, проезд, проживание, суточные, если оплачиваете.
Режим обучения — в рабочее время (со средним заработком) или в свободное время.
Подписывать — до начала обучения.
Сценарий Б. Работодатель взыскивать деньги не планирует
Соглашение — минимальное:
направление на конкретную программу (название, организация, объём часов);
оплата за счёт работодателя;
обязанность работника пройти обучение полностью и получить документ.
Пункты об отработке, уважительных причинах и возврате — не включать вовсе. Сотрудник вправе уволиться хоть на следующий день после курса, последствий нет.