Nvidia перестала поставлять в Китай ускорители H200

За третий квартал Nvidia продала в Китай лицензированных Hopper для дата-центров на $2,4 млрд, однако в прогнозе на следующие периоды этих денег уже нет. Речь про H200 — они на два поколения старше Rubin. Поставки в прошлом году одобрил Дональд Трамп, а на более свежие Blackwell разрешения так и не последовало, пишет «Код.ру».