ЦБ разрешит цифровым депозитариям хранить криптовалюту за рубежом
Регулятор разрешит российским цифровым депозитариям держать криптовалюту у иностранных кастоди-провайдеров, но отвечать за сохранность активов клиентов будут сами депозитарии. Положение проходит госрегистрацию в Минюсте. Об этом 19 ноября на Уральской конференции НАУФОР 2026 сообщил Кирилл Пронин, директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ, пишет ComNews.
Для профессиональной радиосвязи готовы три ГОСТа, четвёртый на подходе
Стандарты подготовил ФГАУ «НИЦ Телеком» по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко; работа идёт с 2022 года. Утверждены три документа — для прямого режима, работы через ретранслятор и транкингового режима; такое оборудование допускается в сетях без конфиденциальной информации. Четвёртая книга почти завершена, расширенную пятую обещают в 2027-м, пишет ComNews.
Финансы и страхование собрали четверть киберинцидентов октября
Около 25% всех зафиксированных инцидентов пришлось на финансы и страхование, чаще всего атаковали вредоносным ПО. Второй по популярности у злоумышленников стала пищевая промышленность. Данные — из проекта «Киберболоид. Аналитика», который учитывает компании Large Enterprise и Enterprise, подключённые к мониторингу Solar JSOC, пишет ComNews.
Модуль вставляется в разъём OBD-II и берёт скорость из CAN-шины, а поворот и наклон вычисляют гироскоп с акселерометром. По Bluetooth данные уходят в «Яндекс Про», где маршрут достраивается счислением пути и уточняется по Wi-Fi и сотовым сетям. На тестовом участке набережной трек уходил от реального примерно на 20 метров, пишет «Код.ру».
Вирус BadVibe атакует через YouTube и Telegram и уничтожает данные
Зловред похищает и стирает файлы, а каналы распространения — описания и комментарии под видео на YouTube и вложения в Telegram. Маскируют его под читы для игр. Проникновение многоступенчатое: два загрузчика проверяют, не пытаются ли программу разобрать, и лишь затем ставится основной модуль. Зловред описали в Kaspersky GReAT, пишет «Код.ру».
Google выпустила Gemini 4 Neon — между флагманом и быстрой моделью
Neon создан для программирования, документов и научных задач. Цена: $3 за миллион входных токенов, $0,15 за кешированные, $15 за выходные. Окно — 1 млн токенов, и в него сразу влезают таблицы, PDF, графики, аудио и видео. Предусмотрены четыре уровня рассуждений: скорость обмена на качество ответа, пишет «Код.ру».
Windows 11 научится сообщать приложениям, что компьютер не защищён
Microsoft делает общую проверку безопасности Windows Baseline Protection, и её результат разрешат запрашивать сторонним приложениям. Показ состоялся на Ignite 2026; доступ есть у участников Windows Insider, на рынок функция выйдет в 2027 году. Программы смогут не запускаться на компьютерах, где проверка не пройдена, пишет «Код.ру».
Nvidia перестала поставлять в Китай ускорители H200
За третий квартал Nvidia продала в Китай лицензированных Hopper для дата-центров на $2,4 млрд, однако в прогнозе на следующие периоды этих денег уже нет. Речь про H200 — они на два поколения старше Rubin. Поставки в прошлом году одобрил Дональд Трамп, а на более свежие Blackwell разрешения так и не последовало, пишет «Код.ру».
В ingress-nginx нашли уязвимость, которую уже не исправят
Пятого ноября Kubernetes выпустил бюллетень о CVE-2026-116472 с оценкой 2.7 по CVSS. Необычна последняя строка: патча не будет — поддержку ingress-nginx прекратили в марте 2026 года. Сама ошибка не критична, но следующие бюллетени окажутся такими же, в том числе с высокой оценкой, пишет Habr.
13 задач на Python: DeepSeek Flash обошёлся в $0,67, Claude Opus — в $8,76
Автор прогнал 13 задач на Python — десять функций и три небольших репозитория — через четыре модели по три попытки, всего 156 запусков. После исправления ошибки в скрипте проверки у всех моделей вышло 39 из 39. Списания за 39 запусков: Flash — $0,67, DeepSeek V4 Pro — $2,89, Claude Sonnet — $3,65, Opus — $8,76. Разница проявилась и в поведении: Claude оставлял десятки новых тестов, DeepSeek убирал временные скрипты, пишет Habr.