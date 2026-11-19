🔹 Персональные сведения не сходятся с РСВ: СБИС показывает расхождения. В одной организации без кадровых изменений СБИС ошибок не видит, а там, где были приёмы и увольнения в разных периодах, выдаёт расхождения с РСВ и ЕФС-1 — причём число расхождений совпадает с числом людей в отчёте. Бухгалтер перепроверила отчёты с января; техподдержка ответила, что не подключена «Суперсверка».

🔹 ИП на НПД получил уведомление о непредставлении декларации по НДС. Предприниматель на НПД получил из налоговой уведомление о неисполнении обязанности сдать декларацию по НДС за третий квартал — со ссылкой на пункт 3.3 статьи 76 НК. Он спрашивает, из-за чего вообще могло прийти такое уведомление и что теперь делать.

🔹 Деньги от агента-комиссионера в 1С: зачёт или отчёт агента. Управляющая компания получает платежи жителей через расчётный центр: он удерживает комиссию, остаток перечисляет на счёт компании. Бухгалтер спрашивает, как провести такие поступления в 1С — вводить акт на комиссию и делать взаимозачёт между 60 и 62 счётом или есть другой порядок.

🔹 ИП на АУСН и заём в сервисе: как подавать сведения по НДФЛ. Предприниматель на АУСН думает взять заём в сервисе вроде «Джетленд» или «Поток». В 17-ФЗ ограничений он не нашёл, но смущается: сервис выдаёт займы людям, а значит, придётся ежемесячно сдавать сведения по НДФЛ в разрезе каждого физлица — при том что на АУСН уведомления и 6-НДФЛ не подаются.