Бумажные декларации, почтовые отправления и прежняя форма на сайте Роструда уйдут в историю. Новые правила закреплены приказом Минтруда России от 10.06.2026 № 246н, зарегистрированным в Минюсте 2 сентября 2026 года под № 88123.
Что произошло коротко
Приказ № 246н вносит изменения в действующий порядок подачи декларации соответствия условий труда, утвержденный приказом Минтруда от 17.06.2021 № 406н.
Декларация — это документ, которым работодатель подтверждает: на рабочих местах нет вредных и опасных производственных факторов либо условия труда признаны оптимальными или допустимыми (классы 1.0 и 2.0). Пока действует декларация, повторная спецоценка на таких местах не проводится.
Как было и как будет
Параметр
Сейчас
С 1 марта 2027 года
Способ подачи
Лично в ГИТ; почтой с описью; электронно через сайт Роструда с УКЭП
Только электронная форма через личный кабинет на «Госуслугах»
Бумажный вариант
Допускается
Не допускается
Основания для отказа
Несоответствие утвержденной форме
Закрытый перечень из четырех оснований, отказ по иным причинам запрещен
Уведомление об отказе
Не регламентировано
Не позднее 10 рабочих дней, через сообщение на «Госуслугах»
Внесение в реестр
15 дней
15 рабочих дней со дня подачи
Четыре новых основания для отказа
Раньше инспекция могла вернуть декларацию в основном из-за технических ошибок в оформлении бланка. Теперь перечень оснований для отказа расширен и стал закрытым — Роструд не вправе отказать ни по каким другим причинам. Декларацию не примут, если:
Сведения недостоверны — данные в заполненной электронной форме не соответствуют действительности.
В декларацию попали рабочие места с досрочной пенсией — профессии и должности из списков, по которым назначается страховая пенсия по старости досрочно.
В декларацию попали «вредные» места — рабочие места, по которым работникам положены гарантии и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда.
Отчет о СОУТ отсутствует во ФГИС СОУТ — если отчет по спецоценке не внесен в федеральную информационную систему, декларировать соответствие нельзя.
Пункты 2 и 3 не новость по сути: и по ст. 11 закона № 426-ФЗ декларировать «льготные» рабочие места было нельзя. Теперь инспекция сможет прямо отказать в приеме декларации, а не проверять это задним числом.
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Сроки и реестр: прозрачность выросла
Минтруд впервые четко зафиксировал сроки для самих ведомств:
отказ в приеме — не позднее 10 рабочих дней со дня поступления декларации, уведомление придет в личный кабинет на «Госуслугах»;
внесение сведений в реестр — в течение 15 рабочих дней со дня подачи;
статус декларации публикуется на сайте Роструда в открытом доступе; закрыты только сведения, относящиеся к гостайне и иной охраняемой законом тайне.
Сама декларация, как и прежде, действует бессрочно, пока условия труда на рабочем месте не меняются. Ее действие прекращается, если на рабочем месте произошел несчастный случай на производстве, у работника выявлено профессиональное заболевание или инспекция нашла нарушения требований охраны труда — тогда потребуется внеплановая СОУТ.
Контекст 2026 года: декларация меняется не одна
Изменение порядка подачи — часть более крупной перестройки системы спецоценки. Вот что уже произошло или произойдет в ближайшие месяцы:
С 1 февраля 2026 года действует новый порядок ведения реестра экспертов организаций, проводящих СОУТ, — он заменил прежние правила. Основание — приказ Минтруда от 09.12.2025 № 691н, зарегистрированный в Минюсте 20 января 2026 года.
С 1 сентября 2026 года расширен перечень видов деятельности, по которым доступен упрощенный (заявительный) порядок СОУТ: с 12 до 55 направлений — например, добавились оптовая торговля легковыми автомобилями и розничная торговля фруктами и овощами. Основание — постановление Правительства от 26.01.2026 № 39.
С 1 марта 2027 года упрощенный порядок проведения СОУТ распространят на малые предприятия и некоммерческие организации в форме общественных объединений и ассоциаций — это уже принятый приказ Минтруда от 07.08.2026 № 345н, зарегистрированный в Минюсте 09.09.2026 № 88201, а не план на будущее. Он действует до 1 марта 2029 года. При упрощенном порядке к декларации прикладывается проверочный лист; рекомендуемые формы декларации и проверочного листа при этом сохраняются прежние.
Работники видят результаты СОУТ на «Госуслугах»: Минтруд загружает данные из ФГИС СОУТ в личные кабинеты сотрудников, но это не отменяет обязанности ознакомить работника с картой СОУТ под подпись в течение 30 календарных дней (письмо Минтруда от 05.05.2026 № 15-1/ООГ-744).
Важная деталь по срокам: с 1 сентября 2026 года расширен только перечень видов деятельности для упрощенной спецоценки, а сами правила упрощенного порядка для малых предприятий и НКО заработают с 1 марта 2027 года — в один день с новым порядком подачи декларации.
Что делать работодателю: чек-лист до 1 марта 2027 года
Проверьте доступ к «Госуслугам». Личный кабинет организации или ИП должен быть создан, а УКЭП руководителя — действующей. Без этого подать декларацию не получится.
Убедитесь, что отчеты о СОУТ внесены во ФГИС СОУТ. С 1 марта 2027 года декларацию без отчета в системе просто не примут. Если отчет «не долетел» — запросите его у организации, проводившей спецоценку.
Пересмотрите перечень декларируемых мест. Уберите из декларации рабочие места с досрочными пенсиями и компенсациями за вредность — это прямые основания для отказа.
Запланируйте подачу заранее. Декларацию по-прежнему нужно подать в течение 30 рабочих дней после утверждения отчета о СОУТ, и с марта 2027 года технология подачи станет одной-единственной.
Следите за статусом в реестре на сайте Роструда: если в течение 10 рабочих дней пришло уведомление об отказе, у вас будет время исправить данные и подать заново.
Малому бизнесу и НКО — проверьте, попал ли ваш вид деятельности в расширенный перечень из 55 направлений: с 1 марта 2027 года вы сможете провести СОУТ упрощенно, без привлечения экспертной организации.
Главная мысль
Переход декларации СОУТ на «Госуслуги» — логичное продолжение цифровизации охраны труда: отчет о спецоценке, реестр экспертов и ознакомление работников уже завязаны на электронные системы. Выгода для работодателей очевидна — меньше очередей и бумажных писем, а правила игры стали прозрачнее: закрытый перечень оснований для отказа и фиксированные сроки для самой инспекции. Но и ответственность за достоверность данных выросла: недостоверная декларация теперь официально станет поводом для отказа. Кто заранее проверит доступ к порталу и данные во ФГИС СОУТ, сдаст документ без сюрпризов.
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