Четыре новых основания для отказа

Раньше инспекция могла вернуть декларацию в основном из-за технических ошибок в оформлении бланка. Теперь перечень оснований для отказа расширен и стал закрытым — Роструд не вправе отказать ни по каким другим причинам. Декларацию не примут, если:

Сведения недостоверны — данные в заполненной электронной форме не соответствуют действительности.

В декларацию попали рабочие места с досрочной пенсией — профессии и должности из списков, по которым назначается страховая пенсия по старости досрочно.

В декларацию попали «вредные» места — рабочие места, по которым работникам положены гарантии и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда.

Отчет о СОУТ отсутствует во ФГИС СОУТ — если отчет по спецоценке не внесен в федеральную информационную систему, декларировать соответствие нельзя.

Пункты 2 и 3 не новость по сути: и по ст. 11 закона № 426-ФЗ декларировать «льготные» рабочие места было нельзя. Теперь инспекция сможет прямо отказать в приеме декларации, а не проверять это задним числом.