🔹 Экосбор за 2025 год: требование не пришло — сдавать самим или ждать. Компания ввозила товары, но требование по экосбору за 2025 год от регулятора так и не получила. Бухгалтер спрашивает, подавать ли отчётность самостоятельно или дождаться запроса: по 2026 году решение есть — планируют сдавать, а по прошлому году ясности нет.

🔹 Отказ в переходе на АУСН: ИП на УСН превысил лимит. Предприниматель получил отказ по заявлению о переходе на АУСН. Сейчас он на УСН, недавно превысил лимит и перешёл на ставку 5%. Запретов на переход он не находит и просит коллег подсказать, в чём может быть причина отказа.

🔹 Самозанятый бухгалтер: как считать цену и что делать при торге. Бухгалтер на самозанятости спрашивает коллег, как они считают стоимость обслуживания небольших клиентов. Один ИП попросил снизить цену: ему дорого платить за бухгалтерию и дополнительные программы, а работать себе в убыток бухгалтер не хочет.

🔹 СВХ с 0% НДС в международной перевозке: чем подтвердить клиенту. Клиент запросил пояснения: почему в рамках международной перевозки ему выставляют СВХ с нулевым НДС, хотя на саму компанию склад выставляет 22%. Бухгалтер спрашивает, откуда нулевая ставка и какими документами её подтверждать.