Можно ли совместить работу со служебной поездкой в один день
В день выезда явка на работу может быть по договоренности с работодателем (по п. 4 Положения, утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501). Командировку оформляют распоряжением работодателя по ст. 166 ТК.
В табеле учета рабочего времени в один день может быть и командировка и рабочий день. Тогда необходимо указывать обе отметки — «Я» с часами работы и «К».
Также необходимо платить суточные за день, когда сотрудник был на работе. Суточные положены за каждый день командировки, включая дни в пути — п. 9 Положения (утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501). Расходы возмещают по ст. 168 ТК. Роструд подтверждал: за такой день выплачиваются и зарплата, и суточные.
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Как оплачивать день
Если сотрудник отработал полный день, а уехал вечером — зарплата выплачивают за день по ст. 129, 135 ТК, средний заработок со следующего дня.
Если сотрудник уехал в течение рабочего дня — ему оплачивают отработанные часы и время в пути (средний заработок по ст. 167 ТК).
Если день выезда — выходной, то при оплате нужно руководствоваться ст. 153 ТК, письмом Минтруда от 21.02.2020 № 14-1/ООГ-1110.
В приказе о командировке указывают даты, время отправления транспорта и договоренность о работе в этот день.
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