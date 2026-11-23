Можно ли совместить работу со служебной поездкой в один день

В день выезда явка на работу может быть по договоренности с работодателем (по п. 4 Положения, утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501). Командировку оформляют распоряжением работодателя по ст. 166 ТК.

В табеле учета рабочего времени в один день может быть и командировка и рабочий день. Тогда необходимо указывать обе отметки — «Я» с часами работы и «К».

Также необходимо платить суточные за день, когда сотрудник был на работе. Суточные положены за каждый день командировки, включая дни в пути — п. 9 Положения (утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501). Расходы возмещают по ст. 168 ТК. Роструд подтверждал: за такой день выплачиваются и зарплата, и суточные.