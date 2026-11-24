Статьи

— 23 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 23 ноября отмечают возвращение Москве исторического герба, Международный день борьбы с безнаказанностью и День святого Георгия. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 ноября.

— Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют

Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.

— Как проводится финансовый анализ: виды, методы и ключевые показатели

Финансовый анализ предприятия помогает оценить его стабильность и выявить слабые места. Какие показатели рассчитывают, откуда берут данные и что при этом стоит учесть.

— Положение об оплате труда работников: составление, утверждение, изменение в 2026 году

При сложной системе оплаты труда проще всего составить Положение об оплате труда. В него можно включить порядок расчета премий, тарифы для сдельной оплаты и механизмы начисления зарплаты. Рассказываем, как составить документ в 2026 году.

— Утренний бухгалтер № 6260. Неучтенную льготу по налогу на имущество можно заявить через личный кабинет ФНС

Заявление можно подать по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

— РСВ и персонифицированные сведения: итоги 2026 года и что ждать в 2027-м

ФНС обновила форму РСВ, МСП лишились льготного тарифа, а СФР перезапустил персонифицированный учет.

— Четвертый квартал — 2026: как не провалить годовой 6‑НДФЛ

Год подходит к концу, и для бухгалтерии это не «самое время подвести итоги», а самое время не наделать ошибок. Форма 6‑НДФЛ за 2026 год не менялась — бланк тот же, из приказа ФНС № ЕД‑7‑11/649@.

— ЕФС-1 при увольнении в декабре 2026 года: сроки, новые правила и штрафы

31 декабря 2026 года — выходной, а следующего рабочего дня придется ждать до 11 января. Если приказ об увольнении датирован 30 декабря, отчет можно спокойно сдать в январе — но только если понимать, от какой даты считать срок.

— Налог на прибыль в 2027 году: авансы, отчетные периоды и единая декларация по подразделениям

С 2027 года компании с обособленными подразделениями перестают сдавать отдельные декларации по каждому ОП — отчитываться будет головная организация, а сам налог по-прежнему заплатят в регионы, где работает бизнес.

— Статотчетность в 2026 году: новые сроки, новые штрафы и кто теперь обязан отчитываться

С 15 сентября 2026 года статотчетность в Росстат сдают не только организации и ИП — обязанность распространили на самозанятых, частнопрактикующих нотариусов и адвокатов. Изменения внес пункт 3 постановления Правительства РФ от 07.09.2026 № 1133.

— Суперсилы главбуха: как успевать за новшествами в 1С и получить бесплатный самоучитель

Закрытие месяца, отчетность, вопросы руководителя, обновления 1С и изменения законодательства — у главбуха редко бывает свободная минута.

— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2026

В декабре пособия переведут с учетом выходных. Рассказываем, когда ждать выплаты.

— Новые форматы документов и электронные счета-фактуры: что ждет бизнес в 2027 году

ЭДО 2026–2027: законодательные изменения, технологические приоритеты и ожидания бизнеса

— Сотрудник отработал день и направился в командировку: как оплачивать

Сотрудник сначала выходит на рабочее место, а затем направляется в командировку. Как оформлять и оплачивать такую работу?

— Поверка измерительных приборов станет платной для бизнеса: что изменится для предпринимателей с 2027 года

Правительство России предложило ввести плату за регистрацию результатов поверки измерительных приборов в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Законопроект № 12326-9 внесен в Госдуму 15 октября 2026 года. Если инициативу примут, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

— Как предоставить неиспользованный отпуск

Разбираемся, как предоставить неиспользованный отпуск сотруднику.

— «Потом за ИИ всё исправлять»: как бухгалтеры защищают свою рутину

ИИ ошибается, его приходится проверять, а для работы уже есть 1С — бухгалтеры в КУБе объяснили, почему нейросети им бесполезны. Кажется, прежде чем доверить ИИ одну таблицу, от него требуют самостоятельно закрыть квартал и пережить налоговую проверку.

— Нужно ли ИП пробивать чеки при получении оплаты от физлица переводом на расчетный счет

ИП получает оплату за товары переводом на расчетный счет. Нужно ли применять ККТ и выдавать чеки?

— Продуктовая команда как бизнес-юнит: как измерить ее вклад в финансовый результат корпорации

Банки, ритейл и рестораны много лет вкладывают деньги в приложения и сайты и оценивают их по росту числа и активности пользователей и новым функциям. Эти цифры плохо показывают пользу продукта. Статья рассказывает, зачем компаниям убирать лишние функции, считать расходы на искусственный интеллект и как понять, сколько денег приносит продуктовая команда.

— Прибыль есть, но модель уже устарела: как заметить надлом до первой убыточной кассы

У швейного цеха заказов на два месяца вперёд, но некоторые постоянные клиенты уже берут униформу в аренду. На этом примере разбираем, как руководителю заметить, что бизнес-модель устаревает, и понять, какие решения пора пересмотреть, пока прибыль ещё растёт.

— Уголовные риски P2P-трейдеров и обменников: когда торговля криптой становится незаконной банковской деятельностью

Разбираем законодательное регулирование рынка криптовалют и грядущие изменения в УК РФ.

— Как оформить один день отдыха за счет отпуска

Если сотруднику требуется внеплановый выходной, он может взять «отгул». С точки зрения Трудового кодекса речь идет о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на один день. Рассказываем, как правильно оформить такой мини-отпуск, чтобы не нарушить закон и не запутаться в документах.

— Как отвечать на вопрос о причинах ухода с прошлой работы: советы для собеседования

Вопрос о причинах ухода с предыдущего места — классика любого интервью. Работодатель хочет понять ваши мотивы, оценить зрелость и убедиться, что вы не принесете в новую компанию старые проблемы. По сути, это проверка вашей адекватности и умения держать себя в руках.

— Все о расчетном листке по заработной плате: нормы ТК РФ, как оформить и отправить

При выплате зарплаты работодатели обязаны направлять сотрудникам расчетные листы. Рассказываем, как это правильно делать.

— КУБ дня. Про продажу автомобиля физлицу

ИП собирается продать автомобиль физлицу, однако ККТ у него нет.

— Как купить автомобиль с пробегом в 2027 году

Многие покупают подержанные автомобили: они стоят дешевле новых машин, да с пробегом, потому что это дешевле новой машины. Однако при такой покупке рекомендуем быть максимально осторожными и проверить все нюансы. Разбираемся, как подобрать подержанный автомобиль и проверить его так, чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами.

— Кафе, рестораны, салоны красоты будут платить торговый сбор. 🍣💅«Ночной бухгалтер» № 2311

Бизнес в сфере общепита и бытовых услуг с 2027 года станет плательщиком торгового сбора.