Если заплатить нерезиденту наличными по сделке, можно получить штраф в размере до 40% от суммы расчета.
Как упростить кадровые процессы при сложной структуре бизнеса и ускорить обмен документами, узнаете здесь.
ФНС рассказала как в личном кабинете АУСН разметить возврат товара.
Если не подать декларацию после ДОПП, счета могут заблокировать.
Торговый сбор с 1 апреля 2027 года хотят распространить на общепит и бытовые услуги.
Работодателям разрешили устанавливать оплату в выходные сверх двойного тарифа.
Учет и налоги в строительстве 2026–2027
Мастер-класс для главбухов и руководителей строительных компаний.
С 2027 года начинают применяться ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026, а модель учета долевого строительства меняется полностью. Застройщикам и подрядчикам предстоит пересмотреть подходы к учету доходов и расходов и подготовить учетную политику к новым требованиям.
За два дня разберём, что меняется в учете строительных компаний, как применять новые стандарты, учитывать налог на прибыль и НДС, а также избежать ошибок в переходный период.
Очно: Екатеринбург — 18–19 ноября · Пермь — 26–27 ноября · Тюмень — 3–4 декабря.
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Разборы законов
— Как проверить учет импорта в 1С:Бухгалтерии 8 перед закрытием периода
Учет импорта — это цепочка операций: оплата, поступление, таможенные платежи или заявление о ввозе, НДС, курсовые разницы и отчетность. Итоговый чек-лист поможет быстро найти незавершенные действия и расхождения в 1С до закрытия месяца или квартала.
— Оптимальная налоговая нагрузка: расходы, которые уменьшают нагрузку. Мини-курс
В этом мини-курсе расскажем, какие обоснованные расходы уменьшают налоговую базу, как их подтверждать и какие варианты работают на практике.
— Оптимальная налоговая нагрузка: что это и зачем ее считать. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что такое налоговая нагрузка, почему ее важно считать регулярно и какие задачи она помогает решать бухгалтеру и собственнику.
— Единое пособие на детей 2026: как проверить право на получение. Инструкция в 12 шагов
Для назначения единого пособия СФР проверяет одновременно: среднедушевой доход семьи, минимальный доход каждого трудоспособного взрослого и имущество. При этом можно пройти по одному критерию и получить отказ по другому. Эта инструкция поможет проверить право на выплату до подачи заявления.
— Пособие по беременности и родам в 2026 году: как оформить отпуск и проверить расчет
Декретные назначает и выплачивает СФР. Но от работодателя зависят даты отпуска и сведения для расчета. Разберем, какие документы получить от сотрудницы, как проверить сумму пособия и почему нельзя автоматически делить заработок за два года на 730.
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