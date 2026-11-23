Работу в выходной или нерабочий праздничный день можно оплачивать больше чем в двойном размере, следует из ответа Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». Конкретный размер выплаты работодатель закрепляет в коллективном договоре, локальном нормативном акте с учетом мнения представительного органа работников или трудовом договоре.

По общему правилу сдельщикам полагается не менее двойной сдельной расценки, а работникам с дневной или часовой ставкой — не менее двойной ставки. Сотрудникам на окладе доплачивают не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа укладывается в месячную норму, и не менее двойной ставки сверх оклада, если превышает ее.

Повышенная оплата начисляется только за часы, фактически отработанные в выходной или праздник, — в пределах времени от 0 до 24 часов.

Вместо повышенной оплаты сотрудник может выбрать другой день отдыха. Тогда работу в выходной оплачивают в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит. Эти правила установлены ст. 153 ТК РФ.