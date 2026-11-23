Оплата наличными по сделкам с нерезидентами может обернуться штрафом до 40% суммы
Сделки купли-продажи с валютными нерезидентами нужно оплачивать безналично через уполномоченный банк. Требование распространяется в том числе на недвижимость и транспортные средства.
Расчеты по сделкам купли-продажи с иностранными гражданами подлежат валютному контролю. Платежи необходимо проводить в безналичной форме через уполномоченный банк.
Уполномоченным считается действующая кредитная организация с лицензией Банка России на операции с иностранной валютой. Через нее проводят расчеты при покупке или продаже любого имущества, включая объекты недвижимости и автомобили. Об этом сказано в телеграм-канале ФНС.
К валютным нерезидентам относятся иностранцы и лица без гражданства, у которых нет вида на жительство в России. За наличный расчет с таким контрагентом предусмотрен штраф в размере от 20% до 40% суммы операции.
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