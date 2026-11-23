Сделки купли-продажи с валютными нерезидентами нужно оплачивать безналично через уполномоченный банк. Требование распространяется в том числе на недвижимость и транспортные средства.

Расчеты по сделкам купли-продажи с иностранными гражданами подлежат валютному контролю. Платежи необходимо проводить в безналичной форме через уполномоченный банк.

Уполномоченным считается действующая кредитная организация с лицензией Банка России на операции с иностранной валютой. Через нее проводят расчеты при покупке или продаже любого имущества, включая объекты недвижимости и автомобили. Об этом сказано в телеграм-канале ФНС.

К валютным нерезидентам относятся иностранцы и лица без гражданства, у которых нет вида на жительство в России. За наличный расчет с таким контрагентом предусмотрен штраф в размере от 20% до 40% суммы операции.