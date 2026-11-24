«Софтлайн» сократил штат на 6,5% и повысил выручку на сотрудника

За девять месяцев 2026 года численность персонала снизилась с 10 599 до 9 905 человек. Выручка на одного сотрудника выросла на 10%, до 5,6 млн рублей, а доля увольнений по инициативе компании упала с 18% до 7,3%. В «Софтлайне» объясняют это переходом к кластерной структуре и самомасштабируемой организации, пишет ComNews.