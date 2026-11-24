«Софтлайн» сократил штат на 6,5% и повысил выручку на сотрудника
За девять месяцев 2026 года численность персонала снизилась с 10 599 до 9 905 человек. Выручка на одного сотрудника выросла на 10%, до 5,6 млн рублей, а доля увольнений по инициативе компании упала с 18% до 7,3%. В «Софтлайне» объясняют это переходом к кластерной структуре и самомасштабируемой организации, пишет ComNews.
Восемь регионов протестируют доставку грузов дронами
Площадками станут Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области. Заявки прошли отбор среди 18 субъектов; программа Минтранса проверит регулярную доставку грузов и должна собрать успешные практики низковысотной экономики, пишет ComNews.
«Красная кнопка» на «Госуслугах» заработает с 1 марта 2027 года
Проект правил Минцифры вынесли на общественное обсуждение: человек, заподозривший мошенничество, приостанавливает дистанционные операции, а банки и платформы получают сигнал через ГИС «Антифрод». В заявлении — ФИО, паспорт, ИНН, номера и обстоятельства инцидента. Механизм заработает 1 марта 2027 года, пишет ComNews.
API DeepSeek можно оплатить российской картой
Пополнить счёт за API DeepSeek теперь можно с российской карты: платёж через китайские сервисы проводит приложение Сбера. «Код.ру» разобрал, как проходит оплата и какие есть ограничения; незадолго до этого так же оплачивалась подписка Moonshot — Plus оформился без VPN за 1652 рубля, пишет «Код.ру».
Samsung готовит отключение видимого водяного знака Galaxy AI
В бете One UI 9.5 для Galaxy S26 нашли строки интерфейса для переключателя «Показывать видимый ИИ-водяной знак». То есть отметку на фотографиях, отредактированных нейросетью, можно будет скрыть — сама настройка пока не вышла, но подготовлена, пишет «Код.ру».
В бета-сборке для Android (13.3.2, 7349) при голосовом наборе больше нельзя переключиться на сервис Google. Разработчики объяснили это просто: собственное распознавание поддерживает уже 14 языков, поэтому резервный вариант стал не нужен, пишет «Код.ру».
Nothing показала наушники, которые записывают разговоры и встречи
Гаджет с кнопкой записи из тизеров оказался зарядным кейсом наушников Ear (note): встречи записывает микрофон кейса, звонки — сами наушники, запись расшифровывается. По данным Bloomberg, большинство устройств для записи с ИИ совмещать эти два сценария не умеют, пишет «Код.ру».
Яндекс Музыку переписали на Rust: память сократилась в 13 раз
Официальное приложение для Windows построено на Electron: семь процессов и 852 МБ памяти. Клиент на Rust укладывается в один процесс и 64 МБ, процессорная нагрузка — 0,4% вместо 2,9%, а весит он одним файлом на 26 МБ против папки на 356 МБ. Замеры сделаны на Windows 11 и Intel Core i3-13100, пишет «Код.ру».
Самозанятый построил поиск по Беларуси вместе с ИИ
Проект охватывает 192 тыс. страниц и почти 9 тыс. сайтов, управление идёт через бота в Telegram, а сервер обходится в 15 белорусских рублей в месяц. Автор объясняет идею просто: в обычной выдаче белорусский контент — расписания, местные мастерские, форумы — тонет среди агрегаторов и рекламы, пишет Habr.
Настройка агентов сократила расход на Claude Code и Codex в восемь раз
Автор построил конвейер, где ИИ-агенты работают по ролям: одна сессия раздаёт задачи, субагенты пишут материалы и проверяют результат. Расход на ту же работу упал с 74,5 до 9,1 млн условных единиц — эффект дали распределение ролей, подбор модели под задачу и проверки до рендера; сжатие инструкций помогло мало, пишет Habr.