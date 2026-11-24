Наша подписчица спрашивает:

«Подскажите, пожалуйста, ИП принял на работу гражданина Армении. В МВД сообщили. Правильно, ли я понимаю, что при исчислении НДФЛ с дохода, граждане Армении приравниваются к гражданам России и применяется ставка 13% с первого дня приема на работу? Независимо стал он резидентом или нет».

Комментаторы отмечают, что НДФЛ у граждан ЕАЭС удерживают по ставкам, которые установлены для резидентов РФ. Соответственно шкала НДФЛ прогрессивная — от 13 до 22%.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, по какой ставке нужно удерживать НДФЛ и предоставлять ли вычеты иностранцу?