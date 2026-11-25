До конца года нужно успеть провести ревизию: проверить, по каким правилам вы признаете комиссии и проценты, наладить получение счетов-фактур и обновить учетную политику. Разбираем все по полочкам.
Что изменилось с 2026 года
Главное изменение внес Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ: он «переписал» льготы по НДС. С 1 января 2026 года из перечня необлагаемых операций исключены услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, — это подпункты 3 и 3.1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса, а также деятельность операторов, обеспечивающих информационно-технологическое взаимодействие между участниками расчетов, — подпункт 4 пункта 3 статьи 149.
На практике это значит, что под НДС теперь подпадают
комиссии за выпуск, перевыпуск и обслуживание карт, смену ПИН-кода, блокировку и разблокировку;
эквайринг — торговый и интернет-эквайринг;
услуги процессинга.
Базовая ставка выросла с 20% до 22% (пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса), расчетная — 22/122.
Одновременно изменились правила для упрощенцев. Порог освобождения от НДС снизился: платить налог придется при выручке свыше 20 млн рублей в 2026 году (в 2025-м было 60 млн). А перечень расходов на УСН перестал быть закрытым: в подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16 добавлены «иные расходы» по правилам главы 25 — об этом чуть ниже.
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Налог на прибыль: как классифицировать комиссии
При методе начисления комиссию признают на дату выписки банка. Выбор статьи расходов зависит от характера услуги.
Тип комиссии
Как учитывать
Основание
РКО, эквайринг
Прочие расходы, связанные с производством и реализацией
Разовые банковские услуги (консалтинг, аналитика, комиссионные сборы)
Прочие расходы
Вспомогательные расходы, не связанные с основной деятельностью
Внереализационные расходы
Комиссия в виде процента от суммы кредита, аккредитива, факторинга
Проценты по долговым обязательствам
Условие признания любых расходов прежнее: они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Если услуга оказана с индивидуальными условиями (инкассация, консалтинг) — запрашивайте у банка акт об оказании услуг.
Важный нюанс: в расходы можно принимать только те услуги, которые прямо относятся к банковским операциям по перечню статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Услуга вне этого перечня — риск снятия расхода при проверке.
Для справки: раньше банковские комиссии упоминались в подпункте 15 пункта 1 статьи 265, но Федеральный закон от 09.03.2021 № 47-ФЗ переписал этот подпункт под услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сегодня «прочие обоснованные» внереализационные расходы — это подпункт 20 пункта 1 статьи 265, на него и ориентируйтесь.
Проценты по кредитам и займам
По общему правилу проценты учитываются в расходах в полной сумме исходя из фактической ставки договора — нормирование отменено давно. Ограничения сохраняются только для контролируемых сделок и контролируемой задолженности: там применяются безопасные интервалы ставок из пунктов 1.1 и 1.2 статьи 269.
Момент признания при методе начисления — последний день каждого месяца на протяжении всего срока действия договора, независимо от даты уплаты по договору. Это правило пункта 8 статьи 272 и пункта 6 статьи 271 Налогового кодекса; порядок ведения аналитического учета процентов закреплен в статье 328. При кассовом методе (в том числе на УСН) проценты попадают в расходы только после фактической оплаты — пункт 3 статьи 273.
В расходах нельзя учесть
проценты по займам, направленным не на бизнес-цели (например, на благотворительность);
проценты, не подтвержденные договором и первичными документами.
УСН: комиссии и проценты в 2026 году
Упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» учитывают проценты по кредитам и займам и оплату услуг кредитных организаций на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 346.16 — на дату фактической оплаты, то есть списания денег с расчетного счета (подпункт 1 пункта 2 статьи 346.17).
С 2026 года заработал подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16: перечень расходов стал открытым, и на УСН теперь можно учитывать любые обоснованные затраты по правилам налога на прибыль. Например, комиссию за досрочное погашение кредита — во внереализационных расходах по подпункту 20 пункта 1 статьи 265.
Два правила, которые часто нарушают
Возврат основного долга в расходы не включается — налоговую базу уменьшают только проценты и комиссии.
Годовую комиссию, оплаченную авансом, признают по мере оказания услуг — ежемесячно, а не разово на дату оплаты.
НДС и документы: что нужно для вычета
Организации на ОСНО и упрощенцы, работающие с НДС, вправе принять входной налог по «карточным» комиссиям к вычету. Для этого нужны счет-фактура банка (бумажный или электронный — требования к нему установлены пунктом 1 статьи 169) и принятие налога к учету с отражением вычета по статьям 171 и 172.
Без НДС по-прежнему остаются: открытие и ведение счетов и вкладов, кассовое обслуживание, валютно-обменные операции, зачисления по QR-коду через СБП.
Типичные ошибки, которые дорого стоят: попытка принять к вычету НДС по необлагаемым операциям (доначисление налога, пени и штрафы), отсутствие счета-фактуры по облагаемой комиссии (потеря вычета) и «зашивание» небанковских услуг банка в прочие расходы по статье 264.
Бухгалтерский учет: коротко
Комиссию банка относят к прочим расходам, но услуги, напрямую связанные с продажей товаров, работ или услуг (эквайринг, инкассация, комиссии за банковскую гарантию и обслуживание аккредитивов), можно включать в расходы по обычным видам деятельности — на это указывают пункты 4, 5, 16 и 18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.
Комиссии за выдачу кредитов учитываются только в прочих расходах — так требуют пункты 3, 7 и 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008. Если аккредитивом оплачивается приобретение актива, затраты на услуги банка включаются в его стоимость — пункт 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Порядок учета комиссий с НДС и момент признания расходов зафиксируйте в учетной политике — с учетом пункта 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
Чек-лист до 31 декабря
Проверьте учетную политику: в ней должны быть закреплены порядок учета комиссий с НДС, момент признания расхода и правила работы с первичкой.
Договоритесь с банком о регулярной отправке счетов-фактур по облагаемым операциям — желательно через ЭДО.
Отделите облагаемые комиссии (эквайринг, процессинг, карты) от необлагаемых и настройте раздельный учет.
Перепроверьте классификацию услуг по перечню статьи 5 закона № 395-1: небанковские услуги от банка — под другие статьи расходов.
Если платите годовые комиссии авансом — убедитесь, что признаете их по мере оказания услуг.
Для упрощенцев: оцените, не догнали ли вы порог 20 млн рублей, и проверьте, какие «новые» расходы можно забрать через подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
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Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статья 5,
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Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н, пункт 7.