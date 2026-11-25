Налог на прибыль: как классифицировать комиссии

При методе начисления комиссию признают на дату выписки банка. Выбор статьи расходов зависит от характера услуги.

Условие признания любых расходов прежнее: они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Если услуга оказана с индивидуальными условиями (инкассация, консалтинг) — запрашивайте у банка акт об оказании услуг.

Важный нюанс: в расходы можно принимать только те услуги, которые прямо относятся к банковским операциям по перечню статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Услуга вне этого перечня — риск снятия расхода при проверке.