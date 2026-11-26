🔹 Перешли с АУСН на УСН с НДС: платить ли налог с оплаты за сентябрь. ИП торгует на маркетплейсах и с октября работает на УСН с НДС вместо АУСН. В начале месяца пришла оплата за сентябрьские продажи — бухгалтер принял её в доход УСН и спрашивает, возникает ли обязанность по НДС 5% и чем её закрыть документально, если продажа пришлась на период АУСН.

🔹 Присоединение компании: кто сдаёт отчётность за присоединённую. Одну организацию присоединили к другой, и бухгалтер не понимает, кто теперь отвечает за отчётность присоединённой компании: часть отчётов до реорганизации уже отправили, часть осталась. Вопрос — на кого ложится эта обязанность и как быть с тем, что не успели сдать.

🔹 Сотрудница заболела в отпуске: как выдать аванс и не переплатить. В ноябре сотрудница отработала первую неделю, отдыхала с 9-го по 22-е, отпускные получила 5-го, а затем заболела и обещает выйти 25 или 27-го. Бухгалтер считает в «Бухгалтерии 8.3» и думает, давать ли аванс за отработанные дни: кажется, что из-за больничного поверх отпускных получится переплата.

🔹 Дивиденды через зарплатный проект или аккредитив: какие риски. Менеджеры банка предложили платить дивиденды через аккредитив или зарплатный проект: обычная платёжка выходит дорого по комиссии. Бухгалтер спрашивает, безопасны ли такие схемы и какие претензии может предъявить налоговая.