НДС и инвентаризация в 2026 году: что изменилось и как не переплатить

Новые ставки и лимиты
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ задал два ориентира. Первый — рост базовой ставки с 20 до 22%. Второй — резкое снижение порога освобождения от НДС для упрощенцев: с 60 до 20 млн рублей. Коэффициент-дефлятор на 2026 год равен 1,090, поэтому верхние границы для пониженных ставок сдвинулись вверх. Те, кто выберет ставку 5% без права на вычеты, укладываются в коридор от 20 до 272,5 млн рублей дохода. Ставка 7% без вычетов действует на диапазоне от 272,5 до 490,5 млн рублей. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров — продуктов, лекарств, детских изделий — осталась без изменений.
Длящиеся договоры: расчетный метод с октября 2026
С 1 октября 2026 года заработал закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ, который ввел специальный порядок НДС по длящимся договорам. Если договор заключен, а потом продавец стал плательщиком НДС из-за новых правил, покупатель вычет не заявляет и цена в договоре не пересмотрена, применяется расчетный метод. НДС не накручивается сверху, а извлекается из суммы договора по расчетной ставке.
Пример 1. Компания на УСН отгрузила товар по договору на 500 000 ₽ без НДС. В 2026 году она пробила потолок 20 млн и стала платить НДС по ставке 22%. Контрагент тоже на упрощенке, вычетов нет, договор не меняли. Считаем: 500 000 × 22/122 = 90 164 ₽. Эти деньги продавец перечисляет в бюджет из своего кармана. Счет-фактуру не оформляет.
Расчетный метод отступает, если покупатель вправе принять НДС к вычету — тогда налог идет сверху и выписывается счет-фактура. Также метод не работает, когда стороны пересмотрели цену или изменилась только ставка, а не сам факт обязанности платить.
До октября 2026 нужно пересмотреть все длящиеся договоры: рассортировать по налоговому статусу сторон, проверить право контрагента на вычет и заложить в договоры налоговую оговорку на будущее.
Остатки на складе: вычет входного НДС через инвентаризацию
Упрощенцы, ставшие плательщиками НДС по ставке 22%, получают шанс заявить вычет по входному НДС с остатков товаров. Но без документально подтвержденной инвентаризации вычет превращается в лотерею.
Что нужно для вычета. Во-первых, товар должен физически находиться на складе на дату перехода — инвентаризационная опись это подтверждает. Во-вторых, товар закуплен с НДС — поставщик выделил налог в документах. В-третьих, первичка в порядке: УПД, счет-фактура, договор, платежные поручения. В-четвертых, НДС не попал в расходы по УСН. В-пятых, товар пойдет в операции, облагаемые НДС.
Пример 2. ООО «Меркурий» на УСН «доходы минус расходы» заработало за 2025 год 35 млн. С 1 января 2026 компания становится плательщиком НДС. На складе лежит товар, купленный у поставщика на ОСНО за 1 200 000 ₽, в том числе НДС 200 000 ₽. В расходы УСН эта сумма не списывалась, счет-фактура и УПД на руках. Если компания выбирает ставку 22% с вычетами, она ставит к вычету 200 000 ₽. Если останавливается на 5% или 7% без вычетов — вычет сгорает.
Где ошибаются. Заявляют вычет общей суммой без разбивки по поставщикам. Пытаются зачесть НДС по покупкам у неплательщиков — УСН, патент, самозанятые. Забывают проверить, не списан ли товар в расходы УСН. Не проводят инвентаризацию и не могут доказать наличие остатков.
Восстановление НДС при пониженных ставках
Если компания уходит с ОСНО на УСН со ставками 5% или 7%, ранее принятый к вычету входной НДС по остаткам нужно вернуть в бюджет. При выборе ставки 22% на УСН восстановление не требуется.
Восстановление делается в первом квартале применения пониженной ставки. Размер остатков определяется по инвентаризации.
Пример 3. Организация на ОСНО с 2026 года переходит на УСН со ставкой 5%. По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 остатки нереализованных товаров составили 600 000 ₽ без НДС. Ранее принятый к вычету НДС по ним — 120 000 ₽ при ставке 20%. В первом квартале 2026 компания восстанавливает 120 000 ₽ и отражает их в строке 080 раздела 3 декларации по НДС.
Недостачи и излишки: НДС не трогаем
При недостаче, порче, хищении или списании просроченного товара восстанавливать НДС не требуется. Перечень случаев восстановления в пункте 3 статьи 170 НК закрыт и этих оснований не содержит. Позиция подтверждена Решением ВАС РФ от 19.05.2011 № 3943/11 и разъяснениями Минфина.
Излишки, обнаруженные при инвентаризации, приходуются по справедливой стоимости согласно ФСБУ 28/2023 или по балансовой стоимости аналогичных активов. В налоговом учете их стоимость включается во внереализационные доходы. НДС на излишки не начисляется, потому что реализации нет.
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Кредиторка с истекшим сроком давности
Инвентаризация расчетов помогает выявить кредиторскую задолженность, по которой прошел трехлетний срок исковой давности. Ее списание по-разному влияет на НДС.
Если товар получен и входной НДС принят к вычету, а оплаты не было — НДС восстанавливать не нужно. Если товар получен, но НДС к вычету не заявлен и оплаты не поступило — вся сумма налога уходит во внереализационные расходы. Если был получен аванс, с него исчислен НДС, а отгрузка так и не состоялась — вычет НДС невозможен, сумма идет в доходы без зачета.
Пример 4. Покупатель принял товар на 1 220 000 ₽, в том числе НДС 220 000 ₽. Входной НДС поставлен к вычету, но деньги поставщику не ушли. Через три года кредиторская задолженность списывается. Проводка: Дт 60 Кт 91.1 — списана задолженность 1 220 000 ₽. НДС 220 000 ₽ не восстанавливается — такая ситуация в пункте 3 статьи 170 НК РФ не предусмотрена.
ФСБУ 28/2023: новый стандарт инвентаризации
С 1 апреля 2025 года коммерческие организации применяют ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». В 2026 году стандарт работает в полном объеме, а для государственных учреждений с 1 января ввели новые электронные формы.
Что меняет стандарт для НДС. Оценка состояния активов стала обязательной — фиксируется не только факт наличия, но и пригодность к использованию. Излишки оцениваются по справедливой стоимости, а не по рыночной. Разрешили фото- и видеофиксацию вместо личного присутствия всех членов комиссии. Кворум снизили до 80% — раньше требовалось 100%. Микропредприятия могут обходиться без комиссии.
Налоговая сверяет данные инвентаризации с декларацией по НДС, и в первую очередь — при заявлении вычетов по остаткам. Расхождение между учетом и фактом становится основанием для отказа в вычете.
Что делать прямо сейчас
Сверьте доход за 2025 год. Пробили 20 млн — с 1 января 2026 вы плательщик НДС.
Посчитайте выгоду ставок. Сравните 5% или 7% без вычетов и 22% с вычетами. Ключевой фактор — доля закупок с НДС в общей массе расходов.
Инвентаризируйте склад. Опись подтверждает наличие товаров и открывает дорогу к вычету входного НДС.
Пересмотрите договоры. До 1 октября 2026 — для расчетного метода по длящимся договорам, до начала отгрузок — по переходящим контрактам.
Обновите учетную политику. Зафиксируйте ставки, правила раздельного учета, порядок вычетов по остаткам.
Проверьте первичку. С 2026 года обязателен УПД версии 5.03, во всех документах ставка — 22%, 10%, 5% или 7%.