НДС и инвентаризация в 2026 году: что изменилось и как не переплатить

Длящиеся договоры: расчетный метод с октября 2026

С 1 октября 2026 года заработал закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ, который ввел специальный порядок НДС по длящимся договорам. Если договор заключен, а потом продавец стал плательщиком НДС из-за новых правил, покупатель вычет не заявляет и цена в договоре не пересмотрена, применяется расчетный метод. НДС не накручивается сверху, а извлекается из суммы договора по расчетной ставке.

Пример 1. Компания на УСН отгрузила товар по договору на 500 000 ₽ без НДС. В 2026 году она пробила потолок 20 млн и стала платить НДС по ставке 22%. Контрагент тоже на упрощенке, вычетов нет, договор не меняли. Считаем: 500 000 × 22/122 = 90 164 ₽. Эти деньги продавец перечисляет в бюджет из своего кармана. Счет-фактуру не оформляет.

Расчетный метод отступает, если покупатель вправе принять НДС к вычету — тогда налог идет сверху и выписывается счет-фактура. Также метод не работает, когда стороны пересмотрели цену или изменилась только ставка, а не сам факт обязанности платить.

До октября 2026 нужно пересмотреть все длящиеся договоры: рассортировать по налоговому статусу сторон, проверить право контрагента на вычет и заложить в договоры налоговую оговорку на будущее.