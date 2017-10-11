Как определить дату получения дохода в виде премии

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Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда на основании положений ТК, в соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход.

Вместе с тем сотрудникам организации в соответствии с трудовым договором могут выплачиваться, в том числе, премии по итогам работы за год, а также единовременные премии за достигнутые производственные результаты.

При этом следует учитывать, что статья 223 НК не содержит положений, позволяющих определять дату получения дохода в виде премии как последний день месяца, которым датирован приказ о выплате работникам соответствующей премии.

В случае начисления и выплаты сотрудникам организации премий (годовых, единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например, премии по итогам работы за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 2017 года, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-07/63400 от 29.09.2017.