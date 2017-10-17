Как зарегистрировать ККТ для расчетов через несколько сайтов

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Федеральным законом N 54-ФЗ не предусмотрены ограничения для применения одной ККТ при осуществлении стационарной торговли и расчетов в сети Интернет.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-20/19359@ от 26.09.2017.

Кроме того, фискалы разъяснили вопрос о возможности указания в заявлении на регистрацию ККТ нескольких доменных имен.

54-ФЗ определяет перечень обязательных сведений, указываемых в заявлении о регистрации ККТ, в том числе адрес (при расчете в сети Интернет - адрес (адреса) сайта пользователя) и место установки (применения) ККТ.

В настоящее время в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники предусмотрена длина поля "место установки (применения) контрольно-кассовой техники" 256 символов, в котором указываются адрес (адреса) сайта пользователя контрольно-кассовой техники в сети Интернет. При этом следует учитывать, что разделительным знаком между указанием сайтов является символ ";".

Таким образом, в случае осуществления деятельности в сети Интернет при регистрации контрольно-кассовой техники пользователь в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники может указать сайты в сети Интернет в пределах 256 символов.