Грант в натуральной форме облагается НДФЛ

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В соответствии с п. 6 ст. 217 НК гранты освобождаются от НДФЛ.

При этом следует учитывать, что понятие «грант» в данном случае подразумевает выплаты, направленные на проведение каких-либо исследований, осуществление проектов и программ.



На доходы в натуральной форме в виде оплаты организацией за физических лиц товаров, произведенной в их интересах, действие пункта 6 статьи 217 НК не распространяется, и такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.



Организации, от которых физлица получают указанные доходы, признаются налоговыми агентами.

При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего года письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

Этот налог должен заплатить налогоплательщик до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/62146 от 26.09.2017.