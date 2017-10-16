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Дополняющую СЗВ-М нужно сдать в установленные сроки

16.10.17 10:12
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Сегодня последний день срока сдачи формы СЗВ-М за сентябрь 2017. Не пропустите!

В отделении ПФР по Калининградской области пояснили, что дополняющую форму нужно успеть сдать в тот же срок, что и исходную, а обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М носит рекомендательный характер.

Напомним, «Клерк» проводил опрос на тему сдачи СЗВ-М компаниями, где не начисляется зарплата. Результаты опроса показали, что пустой отчет без заполненной таблицы с застрахованными лицами сдают 8% бухгалтеров.

В общем и целом мнения клерков относительно заполнения СЗВ-М в «беззарплатной» ситуации разделились примерно поровну - половина страхователей указывает директора без зарплаты в СЗВ-М, половина – не указывает.

В ПФР напомнили, что с текущего года сокращены сроки исправления страхователями ошибочных сведений персонифицированного учета до 5-ти рабочих дней.

Страхователь обязан исправить ошибки и представить «дополняющие, отменяющие» сведения в течение пяти рабочих дней. В этом случае финансовые санкции применяться не будут. Если исправленные сведения в течение 5 рабочих дней не представлены, составляется акт о выявлении правонарушения.

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрено применение финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении каждого работника.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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