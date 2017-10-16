Любовники не хотят платить НДФЛ
16.10.17 09:13
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Люди боятся, что любые, даже самые сокровенные переводы на карты начнут контролировать налоговики.
Недавно у нас был материал про то, что переводы на карточные счета физлиц становятся опасными.
В комментариях куча негодования. Но одно мнение запомнилось больше всего. Аноним возмущается: «А если любовник мне каждый месяц кидает деньги, ровно 20 тысяч, у меня что, могут попросить заплатить НДФЛ?».
А вот если подумать, налоговики скоро дойдут и до таких выплат...
Масла в огонь добавляет новость о начавшейся панике из-за блокировки карт до выяснения платежа.