Клерк.Ру
 
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Любовники не хотят платить НДФЛ

16.10.17 09:13
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Люди боятся, что любые, даже самые сокровенные переводы на карты начнут контролировать налоговики.

Недавно у нас был материал про то, что переводы на карточные счета физлиц становятся опасными

В комментариях куча негодования. Но одно мнение запомнилось больше всего. Аноним возмущается: «А если любовник мне каждый месяц кидает деньги, ровно 20 тысяч, у меня что, могут попросить заплатить НДФЛ?».

А вот если подумать, налоговики скоро дойдут и до таких выплат...

Масла в огонь добавляет новость о начавшейся панике из-за блокировки карт до выяснения платежа.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Новосибирск
Наверно, любовнику оказываются бытовые услуги самозанятой со всеми вытекающими. Без услуг он же вряд ли бы стал платить "абонентскую плату".
Люди которым это нравится

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Мнения 35
Аноним
Наверно, любовнику оказываются бытовые услуги самозанятой со всеми вытекающими. Без услуг он же в...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Клерк
ibs_rnd
Ахахаха... Держите слоган: "Зелёный банк - сутенёр #1 на рынке банковских услуг" ...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
..а как они докажут факт оправления простого письма, если я буду утверждать, что я его не получал...
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Клерк
CaT-CaT
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<b>Модератор</b>
бух2007
ну вообще то нормальная логика...  Была бы нормальной, если бы ККТ были работающие обе.
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Tukovka_Non
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aksioma284
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Kalita
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Клерк
nmy1
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Аноним
СБЕРБАНК это финансовый аналог ВОРОВСКОГО ПУТИНСКОГО ПАХАНАТА!! УХОДИТЕ ИЗ ЭТОГО ВОРОВСКОГО БАНКА...
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<b>Модератор</b>
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