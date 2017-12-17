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Надбавка за вахтовый метод работы не облагается НДФЛ и взносами

Согласно статье 302 ТК лицам, выполняющим работы вахтовым методом, выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.

Указанные компенсационные выплаты, производимые в соответствии с положениями ТК, выполняющим работы вахтовым методом, в размере, установленном ЛНА организации, трудовым договором, не подлежат обложению НДФЛ на основании абзаца 11 пункта 3 статьи 217 НК.

Кроме того, упомянутые выплаты надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями ТК, не подлежат обложению страховыми взносами на основании абзаца десятого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/78086 от 2.11.2017.

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