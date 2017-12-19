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Треть россиян не смогли вовремя заплатить имущественные налоги

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, посвященный уплате имущественных налогов физлиц.

Как показали результаты опроса, 67% наших читателей своевременно заплатили свои личные налоги.

Треть опрошенных не уложились в срок до 01.12.17 по разным причинам.

У 16% наших читателей не хватило денег на уплату налогов.

11% не смогли заплатить налоги, потому что не получили уведомление.

А 6% опрошенных попросту забыли про налоги, поэтому не заплатили их.

О том, что грозит неплательщикам, читайте в материале «У тех, кто не заплатил «личные» налоги вовремя, удержат их из зарплаты. Налоговики обещали».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург
16 процентов демократических Нищих. Капитализм знаете ли на дворе. При капитализме и демократии Нищии, это нормально, это вам не СССР.
11% - жертвы бардака НИ.
6%. Странно, наверно им тоже из НИ не пришло письмо счастья.

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