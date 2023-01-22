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Как вернуть переплату налога на прибыль по выплаченным иностранным организациям доходам

С 14 декабря этого года правила о возврате сумм излишне уплаченных налогов, установленные статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации, дополнены пунктом 17 и распространяются на возврат налога на прибыль по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых предусмотрен особый режим налогообложения.

Решение о возврате налога на прибыль организаций принимается налоговым органом по месту учета налогового агента в течение шести месяцев со дня получения от иностранной организации документов и заявления о возврате.

Сумма ранее удержанного налога на прибыль подлежит возврату в течение одного месяца со дня принятия налоговым органом соответствующего решения.

Такие изменения внесены в Кодекс Федеральным законом от 14.11.2017 № 322-ФЗ, сообщил Управление ФНС по Республике Коми.

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