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Новости для бухгалтера

ФНС рассказала о самых частых ошибках в 3-НДФЛ

Налоговая служба объяснила, как правильно заполнять декларацию 3-НДФЛ.

Список ошибок в удобной табличке можно скачать в блоге компании НДФЛка.

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