Российские байкеры требуют отменить транспортный налог для мотоциклистов

Российские байкеры начали кампанию за отмену транспортного налога для мототехники. Они считают несправедливым обязанность платить транспортный налог наравне с автомобилистами, поскольку не эксплуатируют мотоциклы круглый год в силу климатических особенностей России.



Мотоциклисты начали сбор подписей под требованием пересмотреть их налоговые обязательства, пишет Общая Газета.ру. Петиция размещена от лица «Общества водителей и профессионалов России» на портале Demokrator.ru.



Авторы петиции отметили, что мотоциклы в силу российского климата не могут эксплуатироваться все 12 месяцев в году. Летом удается попользоваться мотоциклом суммарно только три-четыре недели, если повезет с погодой. При этом, мотоколяски и прочий двух-, трех- и четырехколесный мототранспорт в зависимости от мощности двигателя облагаются налогом, превышающим размер налога на легковые автомобили.



«Или мотоцикл считаем роскошью на уровне частных яхт, вертолетов и самолетов? Роскошь - управлять мотоциклом в дождь, слякоть и ветер? Роскошь - рискуя быть раздавленным тяжелым грузовиком? А для многих граждан РФ, в связи с упадком в экономике, и которые не могут позволить себе автомобиль, мотоцикл является единственным средством передвижения и уж никак не роскошью!», - говорится в петиции байкеров.



Мотоциклисты считают, что действующие налоговые нормы напрямую нарушают их конституционное положение.



По мнению авторов петиции, размер налога должен зависить от интенсивности использования транспортного средства, то есть выражается простой формулой: ездишь - платишь, не ездишь - не платишь.