Безвозмездная передача арендодателю неотделимых улучшений облагается НДС

Неотделимые улучшения арендованного имущества (улучшения, которые не могут быть отделены без вреда для объекта аренды) при возврате арендодателю облагаются НДС. К такому выводу пришла Федеральная налоговая служба при рассмотрении жалобы налогоплательщика на решение налогового органа по выездной налоговой проверке.

Налогоплательщику был доначислен НДС по операциям безвозмездной передачи арендодателю арендуемого недвижимого имущества с неотделимыми улучшениями. Не согласившись с вынесенным решением, налогоплательщик обратился с жалобой в Федеральную налоговую службу.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что налогоплательщик арендовал недвижимое имущество и отремонтировал его с привлечением подрядной организации. При этом по договору аренды стоимость ремонта арендодатель возмещать не должен.

После расторжения договора налогоплательщик передал арендодателю нежилые арендованные помещения с неотделимыми улучшениями, не учитывая налог на добавленную стоимость. Арендодатель не возмещал стоимость произведенных улучшений налогоплательщику.

В обоснование своих доводов налогоплательщик указал, что передача неотделимых улучшений как части арендованного имущества облагается НДС лишь в случае перехода права собственности на них. Поскольку перехода собственности не было, то арендованное недвижимое имущество с произведенными неотделимыми улучшениями не может быть признано объектом обложения НДС.

Вместе с тем, в силу главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации неотделимые улучшения имеют стоимостную и физическую характеристики, безвозмездная передача их арендодателю признается реализацией и образует самостоятельный объект налогообложения НДС. В соответствии с этим Федеральная налоговая служба пришла к выводу об обоснованности решения инспекции.

Вывод ФНС России согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 15.07.2015 № 306-КГ15-7133, от 24.10.2016 № 304-КГ16-12228, от 18.09.2017 № 305-КГ17-12166.