Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Безвозмездная передача арендодателю неотделимых улучшений облагается НДС

Неотделимые улучшения арендованного имущества (улучшения, которые не могут быть отделены без вреда для объекта аренды) при возврате арендодателю облагаются НДС. К такому выводу пришла Федеральная налоговая служба при рассмотрении жалобы налогоплательщика на решение налогового органа по выездной налоговой проверке.

Налогоплательщику был доначислен НДС по операциям безвозмездной передачи арендодателю арендуемого недвижимого имущества с неотделимыми улучшениями. Не согласившись с вынесенным решением, налогоплательщик обратился с жалобой в Федеральную налоговую службу.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что налогоплательщик арендовал недвижимое имущество и отремонтировал его с привлечением подрядной организации. При этом по договору аренды стоимость ремонта арендодатель возмещать не должен.

После расторжения договора налогоплательщик передал арендодателю нежилые арендованные помещения с неотделимыми улучшениями, не учитывая налог на добавленную стоимость. Арендодатель не возмещал стоимость произведенных улучшений налогоплательщику.

В обоснование своих доводов налогоплательщик указал, что передача неотделимых улучшений как части арендованного имущества облагается НДС лишь в случае перехода права собственности на них. Поскольку перехода собственности не было, то арендованное недвижимое имущество с произведенными неотделимыми улучшениями не может быть признано объектом обложения НДС.

Вместе с тем, в силу главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации неотделимые улучшения имеют стоимостную и физическую характеристики, безвозмездная передача их арендодателю признается реализацией и образует самостоятельный объект налогообложения НДС. В соответствии с этим Федеральная налоговая служба пришла к выводу об обоснованности решения инспекции.

Вывод ФНС России согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 15.07.2015 № 306-КГ15-7133, от 24.10.2016 № 304-КГ16-12228, от 18.09.2017 № 305-КГ17-12166.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
×
×