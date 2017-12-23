Часть ИП предлагают освободить от уплаты взносов

Предпринимателей, получивших в течение года доход 50 тысяч рублей и менее, предлагают освободить от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд.

Предлагает, правда не Правительство или Минфин, а депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме. О том, что такой законопроект внесен ими на рассмотрение, написала "Парламентская газета".

В пояснительной записке авторы проекта пишут о том, что в последнее время рост числа предпринимателей незначителен. Поэтому предлагается установить порог дохода в 50 тыс.рублей, после превышения которого и возникает обязанность уплачивать страховые взносы.

Эта же группа депутатов внесла законопроект о налоговой амнистии, альтернативный правительственному варианту. В нем предлагается простить долги физлицам, образовавшимся вплоть до 1 января 2017 года.

Оба законопроекта не имеют никаких шансов быть принятыми.