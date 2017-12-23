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Часть ИП предлагают освободить от уплаты взносов

Предпринимателей, получивших в течение года доход 50 тысяч рублей и менее, предлагают освободить от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд.

Предлагает, правда не Правительство или Минфин, а депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме. О том, что такой законопроект внесен ими на рассмотрение, написала "Парламентская газета".

В пояснительной записке авторы проекта пишут о том, что в последнее время рост числа предпринимателей незначителен. Поэтому предлагается установить порог дохода в 50 тыс.рублей, после превышения которого и возникает обязанность уплачивать страховые взносы.

Эта же группа депутатов внесла законопроект о налоговой амнистии, альтернативный правительственному варианту. В нем предлагается простить долги физлицам, образовавшимся вплоть до 1 января 2017 года.

Оба законопроекта не имеют никаких шансов быть принятыми.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Клерк
natalisa51


Rolen, Вы писали:

Популизм. Откуда цифра 50000? Хотя бы минималка на 12.

 

Половина открылись,  а развивать бизнес не получается .. Есть которые вообще сидят без доходов, а платить заставляют взносы,вот и пополняют списки должников... За ЛДПР надо голосовать. Их законы хоть какой то здравый смысл имеют.

Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
Некоторые люди ИП открывают с нуля, прибыль будет не сразу.
А страховые взносы с первого дня считаются так же, как и потом.
Есть какие-то льготы ("налоговые каникулы"), но на взносы они не распространяются.
С одной стороны, это понятно - ИП же захочет получить пенсию в своё время.
Но всё равно, гибкости не хватает.
Клерк
Бюрократ android-версия
, Волжский
В реальности контролировать всех, у кого выручка менее 60 000000 в год, невыгодно. Это просто утилизация бездарных жопосидов в ифнс! Чтоб "работали". А точнее удушение активных людей общества, через контроль и налоги никому не [u]нужные[/u]
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Аноним
, Прокопьевск
Ну вот например я. Открыл ИП в начале года, кое как заработал 28 тыщ, а заплатил 30. причем я на основной работе работаю и работодатель за меня как за физ лицо тоже переводит в ПФР. Ну и какой тогда смысл в ИП если я не от прибыли плачу, а вынь да положь ?
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Аноним
, Москва
Половина открылись,  а развивать бизнес не получается .. Есть которые вообще сидят без доходов

 Для этого мало желания получать доходы, нужны знания и опыт работы в той сфере, от которой хотят что-нибудь получить, да и, хотя бы, прочтение некоторых глав НК) 

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Аноним
, Москва

natalisa51, Вы писали:


Rolen, Вы писали:

Популизм. Откуда цифра 50000? Хотя бы минималка на 12.

 

Половина открылись,  а развивать бизнес не получается .. Есть которые вообще сидят без доходов, а платить заставляют взносы,вот и пополняют списки должников... За ЛДПР надо голосовать. Их законы хоть какой то здравый смысл имеют.

 

А что мешает тем, ку кого не случился бизнес и кто сидит без доходов закрыть ИП?   Видимо, отсутствие мозга.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Ну вот например я. Открыл ИП в начале года, кое как заработал 28 тыщ, а заплатил 30. причем я на основной работе работаю и работодатель за меня как за физ лицо тоже переводит в ПФР. Ну и какой тогда смысл в ИП если я не от прибыли плачу, а вынь да положь ?

 

Значит, хреновый Вы бизнесмен, простите. Нужно было закрыть ИП, а не ждать, когда накапают взносы за год. Многие проблемы ИП создают себе сами,  чаще бизнес не идет  у тех, у кого  амбиций море, а знаний и опыта ноль. Так что, нечо на зеркало пенать.
Клерк
natalisa51
И что каждый раз открывать и закрывать. Почему все имеют право на отпуск раз в год, на отпуск за свой счёт на больничный. А ИП получаются рабы.. Имеют право только бабки отстёгивать.
<b>Модератор</b>
Над.К
Почему все имеют право на отпуск раз в год, на отпуск за свой счёт на больничный. А ИП получаются рабы.

 А что мешает ИП уехать в отпуск или поболеть?

Клерк
natalisa51

Над.К, Вы писали:

Почему все имеют право на отпуск раз в год, на отпуск за свой счёт на больничный. А ИП получаются рабы.

 А что мешает ИП уехать в отпуск или поболеть?

 

А взносы всё равно платить надо... Если физ лица написал заявление по семейным обстоятельствам отпуск за свой счёт, то не платить взносы и налоги, потому что нет дохода. ИП всё равно платят. Я на эту тему  я сформировала петицию , и так понимаю что ИП всё устраивает ..http://chn.ge/2xlK55g

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Аноним
, Иваново
 

natalisa51, Вы писали:


Rolen, Вы писали:

Популизм. Откуда цифра 50000? Хотя бы минималка на 12.

 

Половина открылись,  а развивать бизнес не получается .. Есть которые вообще сидят без доходов, а платить заставляют взносы,вот и пополняют списки должников... За ЛДПР надо голосовать. Их законы хоть какой то здравый смысл имеют.

 Прежде чем открывать ИП , нужно просчитывать все риски, это в 90-е выбор был велик, а сейчас практически все ниши заняты теми, кто начинал лет 10-20 назад. Уж они-то шишек понабили, приладились, с бухгалтерами дружат, декларации не забывают сдавать, с проверяющими умеют общаться. И они практически все жалуются на  снижение спроса  на  товар, услуги.  Регистрируют ИП в основном только те, кто уходил в тень из-за пенсионного. На рынках стояли нелегально. Но теперь и эту нишу местные власти закрывают, ходят с проверками легальности бизнеса по рынкам, парикмахерским, магазинчикам, т.д. А тем, кто к даже к ИП-ешному бизнесу  не имел раньше никакого отношения, сначала необходимо изучить документальное  и материальное сопровождение планируемого бизнеса, а уж потом прыгать в эту реку или притормозить, и ещё раз взвесить все за и против. 

Клерк
natalisa51
 Вот поэтому ,как было всё нелегально, так и будет... Вместо того,чтобы идти на компромисс с бизнесом, власть хочет все свои дыры в бюджете закрыть быстро и по максимуму.
Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Сомневаюсь, что так и будет нелегально, уж очень активизировались проверяющие от  местных администраций. 

   открылись, получили документы, сразу закрылись, а на стенде вывесили полученные ранее документы...

Клерк
hub
, Белебей

Натали Б, Вы писали:

Некоторые люди ИП открывают с нуля, прибыль будет не сразу.
А страховые взносы с первого дня считаются так же, как и потом.
Есть какие-то льготы ("налоговые каникулы"), но на взносы они не распространяются.
С одной стороны, это понятно - ИП же захочет получить пенсию в своё время.
Но всё равно, гибкости не хватает.

 Аноним, Вы писали:

Ну вот например я. Открыл ИП в начале года, кое как заработал 28 тыщ, а заплатил 30. причем я на основной работе работаю и работодатель за меня как за физ лицо тоже переводит в ПФР. Ну и какой тогда смысл в ИП если я не от прибыли плачу, а вынь да положь ?

 То же в этом году открыл ИП, но предварительно взвесил все "за" и "против", наработал собственную небольшую клиентскую базу, сформировал финансовую подушку на 2-3 месяца, с заработной платы откладывал почти год на СВ на первые 2кв. и только после всего этого имея финансовую подушку на случай если дело не пойдет или будут форс мажорные обстоятельства открыл ИП. Предпринимательство - это тяжелый труд и ответственный, а не так открыл/закрыл...

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Аноним
, Великий Новгород

Аноним, Вы писали:

Ну вот например я. Открыл ИП в начале года, кое как заработал 28 тыщ, а заплатил 30. причем я на основной работе работаю и работодатель за меня как за физ лицо тоже переводит в ПФР. Ну и какой тогда смысл в ИП если я не от прибыли плачу, а вынь да положь ?

 А пенсию-то тоже всем вынь и положь.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
открылись, получили документы, сразу закрылись, а на стенде вывесили полученные ранее документы...

 Как все-таки полезно ходить по клерку! Нет-нет, да и научат плохому. Ух, шалун)))

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Аноним

В том то и дело, что ИП сколько не плати = всё равно мин пенсия.  закон молодой и не факт. что ничего не изменится , когда я пойду на пенсию  У нас на эту пенсионную кормушку очень много подсело.  Это и теневой бизнес.Это жёны, которые всё жизнь не работают, но когда пенсионный возраст, получают. Почему мужья, которые не хотят, чтобы их жёны работали,не  платят за них в ПФ и в ФОМС?Это и уголовники, отсидели пол жизни,но на пенсию имеют право. Это и  инвалиды, которых в последнее время  очень много.  Я уже не говорю о самих работниках Пф. Здесь нужен другой подход . 

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