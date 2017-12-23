Часть ИП предлагают освободить от уплаты взносов

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Цитата:
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Rolen, Вы писали:
А страховые взносы с первого дня считаются так же, как и потом.
Есть какие-то льготы ("налоговые каникулы"), но на взносы они не распространяются.
С одной стороны, это понятно - ИП же захочет получить пенсию в своё время.
Но всё равно, гибкости не хватает.
Для этого мало желания получать доходы, нужны знания и опыт работы в той сфере, от которой хотят что-нибудь получить, да и, хотя бы, прочтение некоторых глав НК)
natalisa51, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
А что мешает ИП уехать в отпуск или поболеть?
Над.К, Вы писали:
natalisa51, Вы писали:
Прежде чем открывать ИП , нужно просчитывать все риски, это в 90-е выбор был велик, а сейчас практически все ниши заняты теми, кто начинал лет 10-20 назад. Уж они-то шишек понабили, приладились, с бухгалтерами дружат, декларации не забывают сдавать, с проверяющими умеют общаться. И они практически все жалуются на снижение спроса на товар, услуги. Регистрируют ИП в основном только те, кто уходил в тень из-за пенсионного. На рынках стояли нелегально. Но теперь и эту нишу местные власти закрывают, ходят с проверками легальности бизнеса по рынкам, парикмахерским, магазинчикам, т.д. А тем, кто к даже к ИП-ешному бизнесу не имел раньше никакого отношения, сначала необходимо изучить документальное и материальное сопровождение планируемого бизнеса, а уж потом прыгать в эту реку или притормозить, и ещё раз взвесить все за и против.
Аноним, Вы писали:
открылись, получили документы, сразу закрылись, а на стенде вывесили полученные ранее документы...
Натали Б, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
То же в этом году открыл ИП, но предварительно взвесил все "за" и "против", наработал собственную небольшую клиентскую базу, сформировал финансовую подушку на 2-3 месяца, с заработной платы откладывал почти год на СВ на первые 2кв. и только после всего этого имея финансовую подушку на случай если дело не пойдет или будут форс мажорные обстоятельства открыл ИП. Предпринимательство - это тяжелый труд и ответственный, а не так открыл/закрыл...
Аноним, Вы писали:
А пенсию-то тоже всем вынь и положь.
Как все-таки полезно ходить по клерку! Нет-нет, да и научат плохому. Ух, шалун)))
В том то и дело, что ИП сколько не плати = всё равно мин пенсия. закон молодой и не факт. что ничего не изменится , когда я пойду на пенсию У нас на эту пенсионную кормушку очень много подсело. Это и теневой бизнес.Это жёны, которые всё жизнь не работают, но когда пенсионный возраст, получают. Почему мужья, которые не хотят, чтобы их жёны работали,не платят за них в ПФ и в ФОМС?Это и уголовники, отсидели пол жизни,но на пенсию имеют право. Это и инвалиды, которых в последнее время очень много. Я уже не говорю о самих работниках Пф. Здесь нужен другой подход .