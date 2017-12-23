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Поддержим петицию по отказу от банковских операций на день? Или не до этого?

На сайте Change.org размещена петиция, автор которой призывает россиян, в том числе представителей бизнеса, объявить своеобразный бойкот банкам.

Сегодняшний день, 22 декабря, предлагается объявить днем денежной тишины.

Предлагаю 22 декабря (день зимнего солнцестояние). не платим с банкомата, не снимаем и ничего не покупаем через карту. и не платим с расчётного счёта. Один день -ничего страшного... Зато почувствуют ,что мы сильнее .И нас нельзя гладить против шерсти..

Что побудило автора петиции к ее созданию?

Дело в том, что в 2017 году банки отказали клиентам в проведении 460 тыс. транзакций, заблокировали 500 тыс. счетов.

В этой связи предлагается пока только на 1 день оставить банки без наших денег. По подсчетам автора петиции, потери кредитных организаций от недополученных комиссий за денежные переводы составит от 2 до 5 мн. рублей.

Петиция «Деньги любят тишину!»

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Мнения
 
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11 мнений
Клерк
sobolevaoa
, Санкт-Петербург
а давай- те как-нибудь заранее соберемся, а то узнаем об этом только тогда, когда с утра уже в магазине картой рассчиталась и платежи делать собралась. Я бы тоже поучаствовала.
Клерк
С.В
, Волгоград
Просить в отсталой стране надо через "Одноклассники" путем раздачи "подарков" котиками и цветочками.
А от того, что 1% населения в один день ничего не купит, только смех для банкиров. Они свои деньги зарабатывают на кражах (откатах) и на кредитах под 30% годовых. Не покупать еду и одежду долго всё равно не получится.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
Не покупать еду и одежду долго всё равно не получится

 Очень даже получится при желании. Еще недавно, одежду по наследству передавали.

Клерк
natalisa51

С.В, Вы писали:

Просить в отсталой стране надо через "Одноклассники" путем раздачи "подарков" котиками и цветочками.
А от того, что 1% населения в один день ничего не купит, только смех для банкиров. Они свои деньги зарабатывают на кражах (откатах) и на кредитах под 30% годовых. Не покупать еду и одежду долго всё равно не получится. Мы не ставит цель, чтобы банки развалить, а чтобы они поняли. Я думаю, что не дураки и считать умеют. За день это копейки,но если за год будет 30 дней-это уже не до смеха. А такая перспектива их может ожидать если не вернуть тайну вклада и бес придел...
конечно 2-5 мил это очень условно.просто с учетом 1 операции.На самом деле может на порядок больше.
Клерк
natalisa51

sobolevaoa, Вы писали:

а давай- те как-нибудь заранее соберемся, а то узнаем об этом только тогда, когда с утра уже в магазине картой рассчиталась и платежи делать собралась. Я бы тоже поучаствовала.

 

 Можно не один день, а к примеры 3 раза в год в день весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния и т.д. это 22.12  ,22.03,  22.06 . Эти дни все знают...

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Аноним
, Москва
Наказать банки, правительство, налоговиков и лично Путина действительно очень хочется и они действительно заслужили наказание. Но, давайте поразмышляем серьёзно и трезво.

"...не платим с расчётного счёта..."
Да ваш банк только рад будет если вы вообще не будете трогать деньги на счёте. А если всё перечислите контрагентам, то будут рады банки контрагентов.

"....не платим с банкомата, не снимаем и ничего не покупаем через карту...."
Что бы долго не покупать еду нужно некоторое её количество купить с избытком заранее - смысл теряется, так как ты всё равно купил то же самое количество. Не покупая одежду, не оплачивая услуги связи и коммуналку и так далее вы подрываете не столько бизнес олигархов, сколько лишаете зарплаты огромное число своих же коллег-наёмников и мелких ИПэшников работников торговли и прочих сфер. Отказ от сбережений в банках, банковских карточек и массовый переход на нал действительно лишил бы банки халявных денег, а правительство рычагов давления на гражданина. Но какой процент населения готов на такой шаг? Понятно, что человек с доходов на члена семьи в размере 15-35 тысяч рублей и так прекрасно живёт без карточек и не имеет вкладов в банках - им и отказываться не от чего. А люди с бОльшими доходами не откажутся - их всё устраивает, и власть, и режим.
Итог: предложенные меры не будут эффективными. Надо что то другое. Но, в целом, я за то,что бы проучить и наказать.
Клерк
natalisa51

Вы думаете,что когда вчера по стране было отключение кассовых аппаратов и все супермаркеты приостановили торговлю, банки это не почувствовали? В отличии от бизнеса банки делают ещё и ежедневный отчёт по балансу наличности и денег. Если это круговорот остановить на 3 дня, то этот баланс нарушится. Если у тебя на счёте есть деньги-это не значит,что вы их можете кому то перечислить если у банка их нет. Чтобы все операции происходили вовремя надо, чтобы у каждого банка дебет был равен или больше кредита на каждый день . Если этого нет, то и происходят задержки в перечислении и в поступлении. Почему и введены в каждом банке корреспондентские счета. Если баланса нет,то с вашего счёта их снимают и держат на корреспондентском счёте,чтобы закрыть дыры...и переводят уже на следующий день

Вспомните, как работали банки,когда не было интернета и эл карт. Мы печатали платёжки носили их руками деньги шли 3-5 дней. И какой был оборот у банков?  Прибыль и устойчивость банка зависит не только от оборота,но и отскорости оборота.


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Аноним
, Москва
Прибыль и устойчивость банка зависит не только от оборота,но и отскорости оборота.

 

Я думаю именно по этому у сбера то видны входящие платежи в течение дня и я могу их тратить в день прихода, то не видны, как последние несколько дней и, соответственно, банк сутки ими владеет.
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